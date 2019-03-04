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Умер вокалист группы The Prodigy

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Фото: Global Look Press/Sunshine
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В Великобритании умер вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, ему было 49 лет. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает The Sun

По словам полицейских, их вызвали около 8:10 утра по местному времени (11:10 мск) в дом певца в Данмоу (графство Эссекс). Также на место приехали врачи скорой помощи и санитарная авиация.

«К сожалению, мужчина скончался. Его ближайшие родственники были проинформированы», — рассказали полицейские журналистам.

Причина смерти пока не называется. Однако сообщается, что в доме певца не нашли ничего подозрительного. 

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Музыканты являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы. Артисты должны были принять участие в московском фестивале Park Live летом 2019 года в качестве хедлайнеров.

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