Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Наркокурьер» (18+)

Режиссер: Клинт Иствуд, в ролях: Брэдли Купер, Клинт Иствуд, Мэнни Монтана, Майкл Пенья, Таисса Фармига, Энди Гарсиа, Лоренс Фишберн, Элисон Иствуд и др.

Эрл Стоун — одинокий старик. Его частный бизнес находится на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают не пыльную, но прибыльную работенку — просто водить машину. Стоун поначалу соглашается, но вскоре понимает, что стал наркокурьером мексиканского картеля. Историю пожилого водителя, переправлявшего рекордные партии кокаина из Техаса в Чикаго, Клинт Иствуд, ко всему прочему исполнивший в картине главную роль, сделал глубоким личным размышлением о смысле жизни, парадоксально соединяющим остросюжетный триллер и криминальную комедию.

«Юморист» (16+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Михаил Идов, в ролях: Алексей Агранович, Юрий Колокольников, Алиса Хазанова, Полина Ауг, Александр Марин, Анатолий Котенев, Павел Ильин и др.

У эстрадного юмориста Бориса Аркадьева в жизни всё хорошо: счастливая семья, обожание миллионов, очередь из поклонниц и благосклонность властей. Но комику не дает покоя несвобода как внешняя, так и внутренняя: чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. И вот уже самый смешной становится слишком опасным.

«По половому признаку» (16+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Мими Ледер, в ролях: Фелисити Джонс, Арми Хаммер, Джастин Теру, Сэм Уотерстон, Кэти Бейтс, Кэйли Спэни, Джек Рейнор, Стивен Рут, Крис Малки и другие

Фильм рассказывает о молодом адвокате Рут Бадер Гинзбург и ее борьбе за равные права мужчин и женщин. Героиня преодолевает все трудности на пути, чтобы стать верховным судьей США.

«Мадонна: рождение легенды» (16+)

Фото: The Guy Guido Film

Режиссер: Гай Гуидо

Миллионы фанатов, критиков, последователей. Она неподражаема, провоцирует и восхищает! Но в 1979 году в Нью-Йорке Луиза Чикконе была никому не известной танцовщицей, решившей стать певицей...

«Обещание на рассвете» (16+)

Фото: Пионер

Режиссер: Эрик Барбье, в ролях: Пьер Нинэ, Шарлотта Генсбур, Дидье Бурдон, Жан-Пьер Дарруссен, Катрин МакКормак, Финнегэн Олдфилд, Немо Шиффман и др.

Экранизация автобиографического романа писателя Ромена Гари. Еще когда будущий лауреат Гонкуровской премии был ребенком, его мать твердо решила, что он станет дипломатом и всемирно известным писателем. Несмотря на то что над ней смеялись окружающие, а сын сомневался в собственных силах, она продолжала в него верить — и все ее невероятные мечты сбылись. Материнская любовь и безусловная поддержка вели Ромена через все испытания и приключения его жизни, полной тайн, сражений и невероятных поворотов.

«№ 13D» (16+)

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Режиссер Владимир Машков восстановил многолетний хит с новым актерским составом. В комедии положений заняты Игорь Верник, Паулина Андреева, Сергей Угрюмов, Кристина Бабушкина, Станислав Дужников, Ирина Пегова, Андрей Бурковский

1 марта, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Носорог» (16+)

Фото: Мастерская Петра Фоменко/Лариса Герасимчук

Философский спектакль режиссера Ивана Поповски по пьесе основоположника драматургии абсурда Эжена Ионеско о массовом помешательстве, жутком перерождении людей разумных в безмозглых и безвольных животных. Из-под маски «оносороженных» явственно проступают интеллектуальная деградация и духовная мутация.

Жизнь чистенького южноевропейского городка нарушается сообщением о том, что в городе появился носорог…Постепенно носорогов становится всё больше: в них один за другим превращаются жители города. И лишь один — слабый, безвольный субъект — не поддается всеобщему «оносороживанию».

1 марта, 19:00, «Мастерская Петра Фоменко», новая сцена

«Книга Джунглей. Маугли» (6+)

Фото: Московский Губернский театр/Галина Фесенко

Знаменитая история Киплинга оживает в виде красочного музыкально-пластического шоу. И взрослым, и детям театр еще раз напомнит о великой истине, которой учат джунгли: все мы — одной крови. Именно это главное в истории о мальчике, который вырос среди волков, но сумел стать человеком (спектакль сопровождается тифлокомментированием).

2 марта, 12.00 и 16.00, Московский Губернский театр

«Попрыгунья» (16+)

Фото: «Ленком»

Спектакль Марка Захарова по мотивам произведений А.П. Чехова и комедии Аристофана. Однако это не инсценировка чеховских рассказов и аристофановских «Птиц». Герои произведений живут на сцене в канве классических сюжетов, но разговаривают языком, созданным для них режиссером.

2 марта, 19.00, «Ленком»

«Манон» (16+)

Фото: Московский академический музыкальный театр/Олег Черноус

В основу написанного хореографом Кеннетом Макмилланом либретто лег роман аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1731). Музыкальные номера из различных произведений Жюля Массне подобрал и оркестровал Лейтон Лукас. Пышное оформление спектакля создано Николасом Георгиадисом. Ключ к характеру Манон Макмиллан нашел в романе: «Манон не так боится быть бедной, как стыдится быть бедной. В те времена бедность была равносильна долгой, медленной смерти».

2-3 марта, 19.00, Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Стиляги» (12+)

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Премьера в Театре Наций. Лауреат премии «Золотая маска» режиссер Алексей Франдетти поставил мюзикл «Стиляги» на основе одноименного фильма Валерия Тодоровского. «Скованные одной цепью», «Я то, что надо», «Восьмиклассница» — зрители услышат как эти знакомые хиты, так и новые композиции, в фильме не звучавшие, — среди них, например, песня группы «Браво» «Король Оранжевое лето».

2-3 марта, 14.00, 19.00, Театр Наций

«Перед заходом солнца» (12+)

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Премьера в Малом театре. Народный артист России Владимир Бейлис поставил спектакль по пьесе нобелевского лауреата, немецкого драматурга Герхарта Гауптмана. В постановке заняты Борис Клюев, Ирина Леонова, Игорь Петренко, Елена Харитонова и Алексей Фаддеев. Богатый, успешный и некогда счастливый семьянин, а ныне вдовец с подросшими детьми Маттиас Клаузен пытается обрести счастье. Однако его наследники готовы пойти на всё, чтобы не допустить не равную им по статусу женщину в семью.

3 марта, 18.00, Государственный академический Малый театр

«Альберт Уотсон. Мечты. Календарь Pirelli 2019» (16+)

Фото: агенство городских новостей «Москва»/Иванко Игорь

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2019» МАММ представляет выставку легендарного календаря Pirelli. Автором 46-го выпуска стал один из самых знаменитых современных фотографов Альберт Уотсон. В экспозицию вошли 40 цветных и черно-белых фотографий формата 16:9. Снимались супермодель Джиджи Хадид, дизайнер Александр Вэнг, танцовщик Сергей Полунин и другие звезды.

До 12 мая, Мультимедиа Арт Музей

«Сергей Зарянко. К 200-летию со дня рождения» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Камерная выставка приурочена к 200-летию со дня рождения русского портретиста, мастера интерьерного жанра, также писавшего иконы и миниатюры. В Третьяковской галерее хранятся девять живописных произведений Сергея Зарянко. Дополняет экспозицию портрет художника кисти его ученика А.М. Колесова.

До 24 марта, Третьяковская галерея, основной корпус

«Афишемания. Французская реклама конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» (0+)

Фото: агенство городских новостей «Москва»/Авилов Александр

В экспозиции — 130 афиш, которые познакомят с историей рождения и эволюции плаката. Зрители увидят работы Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мухи, Поля Гаварни, Леона Шубрака, Жюля Шере, Адольфа Вийетта и других авторов. Благодаря экспонатам из собрания ГМИИ можно проследить историю искусства целой эпохи. Кроме того, художественная реклама XIX века — это документальное свидетельство своего времени.

До 21 апреля, ГМИИ им. А.С. Пушкина