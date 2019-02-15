Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Алита: Боевой ангел» (16+)

Режиссер: Роберт Родригес, в ролях: Дженнифер Коннелли, Эйса Гонсалес, Роза Салазар, Мишель Родригес, Эд Скрейн, Кристоф Вальц, Джеки Эрл Хейли и др.

Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга. После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в состоянии пользоваться боевыми приемами. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

«Семь ужинов» (12+)

Фото: Централ Пратнершип

Режиссер: Кирилл Плетнёв, в ролях: Роман Курцын, Полина Максимова, Елена Яковлева, Владимир Ильин, Петар Зекавица, Александр Лыков и др.

После пяти лет совместной жизни отношения супругов расклеиваются: детей нет, любовь остыла, общих интересов практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает, что не готов отпустить близкого человека и уговаривает жену протестировать будто бы разработанную им научную методику восстановления отношений, которая называется «Семь ужинов»...

«Честный человек» (18+)

Фото: A-One Films

Режиссер: Луи Гаррель, в ролях: Луи Гаррель, Летиция Каста, Бакари Сангаре, Лили-Роуз Депп, Джозеф Энджел, Диан Курсей, Владислав Галард, Кьяра Каррьер

Абель — последний романтик Парижа — полон решимости вновь завоевать Марианну, которая восемь лет назад предпочла ему Поля. Теперь, когда Поля не стало, Абелю уже ничто не помешает вернуть любовь его жизни, разве что ревнивый сын Марианны, да одна очаровательная, по уши влюбленная в Абеля девушка.

«Отрыв» (16+)

Фото: Наше Кино

Режиссер: Тигран Саакян, в ролях: Ирина Антоненко, Денис Косяков, Ингрид Олеринская, Андрей Назимов

Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают, как под бой курантов и взрывы салютов они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью.

«Айка» (16+)

Фото: Вольга

Режиссер: Сергей Дворцевой, в ролях: Самал Еслямова, Джипаргуль Абдилова, Давид Алавердян, Нуржамал Мамадалиева, Нуржан Кунназарова, Сергей Мазур и другие

Молодая девушка, приехавшая в холодную Москву на заработки, вынуждена оставить своего новорожденного ребенка в роддоме. Однако вскоре ей предстоит понять, способна ли она смириться с разлукой…

Пакито Де Ривера, саксофон/кларнет (Куба) (12+)

Фото: Global Look Press/ZUMA/Nancy Kaszerman

Кубинский саксофонист и кларнетист Пакито Де Ривера, ныне живущий в США, в 2018 году отметил свое 70-летие и 60 лет концертных выступлений. Де Ривера можно считать классиком латинского джаза, он один из редких музыкантов, с равным успехом выступающих в джазовом и классическом амплуа, причем и как исполнитель, и как композитор.

17 февраля, 19.00, Московский международный дом музыки

«Рассказы Шукшина» (18+)

Фото: theatreofnations.ru

Латвийский режиссер Алвис Херманис поставил для Театра Наций спектакль, который впоследствии объездил полмира и везде имел одинаковый успех. Живые и остроумные тексты Василия Шукшина и звездный актерский состав создали идеальный микст, в котором сложный театральный рисунок сосуществует с бытовыми историями российской глубинки, яркие персонажи рассказов превращаются в точные актерские образы, а зритель в каждом персонаже может узнать себя или своего знакомого.

15 февраля, 19.00, Театр Наций

«Матросская тишина» (16+)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Спектакль по пьесе Александра Галича «Матросская тишина» вернулся на театральную сцену. Роль Абрама Шварца спустя 29 лет вновь играет народный артист России Владимир Машков.

15 февраля, 19.00, Театр Олега Табакова, сцена на Сухаревской

«Влюбленный дьявол» (16+)

Фото: Сергей Родионов

Премьера в МАМТе. Режиссер Александр Титель поставил единственную оперу признанного мэтра российской композиторской школы Александра Вустина, чье имя мало известно широкой публике только в силу скромности и непубличности автора. Впервые за дирижерский пульт Музыкального театра встанет один из самых авторитетных и востребованных дирижеров современности Владимир Юровский.

15, 17 февраля, 19.00, Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

«Возмутитель» (16+)

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра/Николай Тарханов

Режиссер Павел Артемьев поставил спектакль по мотивам произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «В больнице для умалишенных». Комедия, несомненно, заставит зрителей смеяться и сопереживать, ведь в основе ее — текст гениального русского классика. Полтора столетия назад Салтыков-Щедрин смог угадать всё, что с нами происходит сегодня.

16 февраля, 19.00, Губернский театр

«Снегурочка» (12+)

Фото: Новое пространство Театра Наций

Режиссер Олег Долин поставил стихотворную пьесу Островского «Снегурочка» в рамках оригинального проекта театра для детей. Классический сюжет про волшебную девочку, которая мечтала испытать любовь и попала в мир загадочных обитателей Берендеева царства, обыгран без красных сапожек, кокошников и косовороток. Спектакль станет первым уроком доброты и толерантности для детей, ведь одна из главных коллизий «Снегурочки» в том, что героиня хотя и стремится в мир живых людей, но для этого мира чужая, иная, «пришлая», не похожая на остальных.

16, 17 февраля, 13.00, 16.00, Новое пространство Театра Наций

«Безымянная звезда» (16+)

Фото: пресс-служба театра «Школа драматического искусства»

Премьера от режиссера Александра Огарева. Пьеса «Безымянная звезда» написана в 1942 году Иосифом Гехтером, носившим желтую звезду и жившим в гетто. Это грустная сказка для взрослых о вспыхнувшей любви и о ее невозможности.

16, 17 февраля, 19.00, Театр «Школа драматического искусства»

«Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович» (0+)

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко

Выставка представит более 30 работ в разных жанрах — от живописи и фотографии до инсталляции и экспериментальной анимации. В экспозицию войдут произведения Казимира Малевича, Фрэнсиса Бэкона, Александра Дейнеки, Маурицио Каттелана, Василия Кандинского, Ива Кляйна, Роя Лихтенштейна, Виктора Пивоварова, Натальи Гончаровой, Марины Абрамович, Альберто Джакометти, Бриджет Райли, Ансельма Кифера, Нико Пиросмани.

До 14 апреля, Еврейский музей и центр толерантности

Биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019» (6+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В рамках XI Московской международной биеннале МАММ представляет выставки таких звезд мировой и отечественной фотографии, как Альберт Уотсон, Альберто Гарсия-Аликс, Андре Кертеш, Стэнли Грин, Алекс Прейгер, Аньес Варда, Жан-Батист Уин, Франк Орват, Витольд Красовский, Валери Белен, Михаил Грачёв, Игорь Верещагин, Юрий Рост, Борис Регистер, Дмитрий Лукьянов, Игорь Самолет. Всего зрителей ожидает около 40 выставок, которые откроются на разных площадках.

До 10 марта, Центральный манеж, Мультимедиа Арт Музей и другие выставочные площадки

«По ту сторону реальности. Эрик Йоханссон» (12+)

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко

Российской публике впервые представляют выставку молодого шведского фотохудожника Эрика Йоханссона, известного своими постановочными сюрреалистическими пейзажами. Каждая его работа состоит из множества фрагментов, тщательно обработанных и ловко объединённых в графическом редакторе. Йоханссон смело вторгается в изображение, конструируя фантазийные образы и расширяя границы восприятия.

До 12 мая, Центр фотографии имени братьев Люмьер

«Николай Мещерин. Выход из суеты» (0+)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ретроспективная выставка Николая Мещерина — первый совместный проект Музея русского импрессионизма и Третьяковской галереи. Художник воспевал красоту родных краев, его воздушным работам в духе Клода Моне свойственны поиски света и цвета. К выставке музей готовит получасовой саундпроменад — аудиоэкскурсию по экспозиции. В ней оживут сюжеты картин, прозвучат самые яркие и интересные подробности жизни Николая Мещерина и обитателей усадьбы Дугино. Главных героев озвучат известные актеры.

До 19 мая, Музей русского импрессионизма