Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Тобол» (16+)

Режиссер: Игорь Зайцев, в ролях: Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Агата Муцениеце, Андрей Бурковский, Павел Табаков, Екатерина Гусева, Илья Маланин и другие

Фото: Централ Партнершип

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири — пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и оказывается втянут в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар, и помощи ждать неоткуда...

«Как приручить дракона 3» (6+)

Режиссер: Дин ДеБлуа

Фото: DreamWorks Animation

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе и… последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить всё, что им дорого.

«Омен: Перерождение» (16+)

Режиссер: Николас МакКарти, в ролях: Тейлор Шиллинг, Колм Фиор, Бриттани Аллен, Питер Муни, Олунике Аделийи, Джексон Роберт Скотт, Элиза Мулчерри, Пол Фото, Паула Бодро и другие

Фото: Orion Pictures

Еще одна страшная история молодой матери, которая обеспокоена странным поведением своего восьмилетнего сына. Она считает, что причиной этого стало нечто сверхъестественное...

«Затерянные во льдах» (12+)

Режиссер: Джо Пенна, в ролях: Мадс Миккельсен, Мария Тельма Смарадоттир

Фото: Armory Films

В арктической пустыне, где температура воздуха может опускаться до -70⁰С, пилот потерпевшего крушение вертолета отчаянно борется за жизнь. Он научился справляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В этих условиях ему предстоит позаботиться о случайной попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю земли — их ждут опасное путешествие и серьезная битва за выживание.

«Лабиринты прошлого» (16+)

Режиссер: Асгар Фархади, в ролях: Пенелопа Крус, Хавьер Бардем, Рикардо Дарин, Эдуард Фернандес, Барбара Ленни, Инма Куэста, Эльвира Мингес, Рамон Бареа, Карла Кампра и другие

Фото: Canal+

Испания, свадьба, друзья. Всего один день — и неожиданное происшествие полностью меняет жизнь Лауры и Пако, некогда любивших друг друга. Им придется столкнуться лицом к лицу со своим прошлым, чтобы предотвратить непоправимое.

«Власть» (18+)

Режиссер: Адам Маккей, в ролях: Кристиан Бэйл, Эми Адамс, Стив Карелл, Сэм Рокуэлл, Элисон Пилл, Эдди Марсан, Джастин Кирк, Лиза Гэй Хэмилтон, Джесси Племонс

Фото: Annapurna Pictures

Когда миром управляют деньги и связи, один человек может получить безграничное влияние. Уникальный дар убеждения, незаурядный ум и доступ на самые высокие уровни власти позволили ему стать кукловодом среди сильных мира сего. Оставаясь теневым игроком, он навсегда изменил ход истории...

«День настоящих мужчин» (18+)

В честь Дня защитника Отечества ВДНХ предлагает любителям активного отдыха специальную программу на интерактивных зонах развлечений. На площадке «Армрестлинг» каждый смельчак сможет попробовать свои силы в борьбе с профессиональным армрестлером. Помимо физических навыков, представители сильного пола смогут проверить и эрудицию. На площадке «Достижения великих мужчин» аниматоры зададут участникам каверзные вопросы о науке, спорте и современных технологиях. Каждого конкурсанта ждут приятные призы — дизайнерские значки.

Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный

Также состоится музыкально-танцевальный флешмоб, где гости смогут научиться красиво двигаться под мелодии и песни из знаменитых боевиков. На огромных катках «Ракета» и «Цветник» пройдет красочный парад, во время которого аниматоры продемонстрируют огромные арт-объекты.

23 февраля, с 17:30 до 22:30, ВДНХ, «Город зимы»

Якуб Йозеф Орлинский, контратенор (Польша) (6+)

В КЗ «Зарядье» выступит польский контратенор Якуб Йозеф Орлинский. В программе — Stabat Mater Вивальди, сочинения неаполитанского композитора Николы Фаго и арии из ораторий Генделя. Орлинский выступит с Государственным академическим камерным оркестром России. Дирижировать будет молодой темпераментный маэстро Леонардо Гарсиа Аларкон (Швейцария), соло на гобое исполнит Алексей Уткин.

Фото: instagram.com/jakub.jozef.orlinski

22 февраля, 19.00, Зал «Зарядье»

«Вишневый сад» (18+)

Сергей Безруков поставил спектакль по одноименной комедии Антона Чехова. В трактовке режиссера пьеса становится историей многолетней и безнадежной любви Лопахина (Антон Хабаров) к Раневской, а на первый план выходит чеховская тема уходящей эпохи и неизбежной утраты ценностей прошлого.

Фото: m-g-t.ru/Ксения Угольникова

22 февраля, 19.00, Московский Губернский театр

«Жизель» (12+)

В основу балета «Жизель» (хореографы Жан Коралли, Жюль Перро, Мариус Петипа) положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи игры, которые так жестоко прервала смерть. Горе путнику, который встретится им. Одержимые местью, виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Фото: stanmus.ru/А. Клюшкина

22 февраля, 19.00, Московский академический театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

«Шут Балакирев» (16+)

Последняя пьеса драматурга Григория Горина — некоторые из диалогов он дописал за несколько часов до смерти. Марк Захаров сделал сценическую редакцию произведения: что-то сократил и слегка видоизменил. В понимании автора и режиссера шут — всеобщий любимец, сосредоточивший в себе оптимизм, отвагу и веселую удаль народа.

Фото: lenkom.ru

23 февраля, 19.00, «Ленком»

«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-Стрит» (18+)

Первая в России постановка легендарного мюзикла Стивена Сондхайма, осуществленная режиссером Алексеем Франдетти, завоевала три премии «Золотая маска». Специально для «Суини Тодда» зал театра полностью трансформируется: зрители оказываются «внутри» спектакля и погружаются в атмосферу Лондона XIX века.

Фото: tagankateatr.ru

22, 23 февраля, 19.00, Театр на Таганке

«Игроки» (18+)

В спектакле Сергея Женовача по комедии Николая Гоголя нет персонажей главных и второстепенных — только выигравшие и проигравшие. Это циничная ситуация, но если ты вступил в игру, не так важно, каким образом ты одержишь победу, где и как сжульничаешь, ведь иначе обыграют тебя. В такой пограничной ситуации люди проявляются по-разному: могут быть милы, симпатичны, обаятельны, неумолимы, жестоки, отвратительны…

Фото: sti.ru

24 февраля, 19.00, «Студия театрального искусства»

«Стиляги» (12+)

Премьера в Театре Наций. Лауреат премии «Золотая маска» режиссер Алексей Франдетти поставил мюзикл «Стиляги» на основе отечественного первоисточника — сценария Юрия Короткова «Буги на костях». «Скованные одной цепью», «Я то, что надо», «Восьмиклассница» — зрители услышат как эти знакомые хиты, так и новые композиции, в фильме не звучавшие — среди них, например, песня группы «Браво» «Король Оранжевое лето».

Фото: theatreofnations.ru

22 февраля, 19.00, 23–24 февраля, 14.00, 19.00, Театр Наций

«Ничего кроме гармонии. Владимир Вейсберг из коллекций ГМИИ им. А.С. Пушкина и Инны Баженовой» (0+)

Крупная ретроспектива советского художника-шестидесятника Владимира Вейсберга в Москве стала одной из самых резонансных выставок начала года. Зрительский интерес свидетельствует, что творчество «русского Моранди» воспринимается сегодня не менее новаторским, чем полвека назад, когда он только начал создавать свои натюрморты с геометрическими фигурами, истаивающими в белесой дымке. Ретроспектива объединяет работы из государственных и частных коллекций, позволяя проследить эволюцию художника — от яркого юношеского сезаннизма до почти бесплотной живописи последних лет жизни.

Фото: youtube.com/IN ARTIBUS foundation

До 28 июля, Выставочное пространство In Artibus на Пречистенке

«Павел Отдельнов. Промзона» (12+)

«Промзона» — первый крупный выставочный проект нового года в Музее современного искусства. Весь третий этаж здания на Петровке, 25 стал пространством художественного исследования, посвященного заброшенным советским химзаводам. Картины, фотографии, фильмы, инсталляции и реальные артефакты из вымершего рабочего поселка раскрывают историю драматичных отношений человека и природы. Павел Отдельнов работает в жанре индустриального пейзажа. На его картинах серые городские окраины, трубы ТЭЦ, линии электропередачи — все то, что с точки зрения обывателя лишено красоты. Художник, однако, видит в этом нечто большее и наполняет приземленные образы метафизикой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

До 10 марта, Московский музей современного искусства на Петровке, 25