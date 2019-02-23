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В США скончался «король голливудских мюзиклов»

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Фото: commons.wikimedia.org/Adam Schartoff
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В США скончался американский кинорежиссер, продюсер и хореограф Стэнли Донен, получивший на родине титул «короля голливудских мюзиклов». Об этом 23 февраля сообщает издание The Chicago Tribune со ссылкой на его сына.

По данным СМИ, Донен скончался в Нью-Йорке на 95-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Первой работой Донена в качестве режиссера стала совместная с Джином Келли экранизация мюзикла «Увольнение в город». Одной из самых известных работ Донена считается фильм «Поющие под дождем», вышедший в 1952 году.

Ранее в этот же день сообщалось о смерти стендап-комика Броди Стивенса. По данным СМИ, мужчина покончил жизнь самоубийством в своем доме в Лос-Анджелесе.

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