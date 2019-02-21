Умер басист группы The Monkees

Басист рок-группы The Monkees Питер Торк скончался в возрасте 77 лет. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает издание Daily Mail.

Музыкант был участником квартета с первого дня существования группы. Родственники уже подтвердили информацию о его кончине, однако называть причину смерти отказались.

По данным журналистов, в 2009 году у Торка обнаружили редкую форму онкологии — рак языка.

Помимо The Monkees, Торк также пробовал себя в качестве актера и занимался созданием музыки для фильмов.