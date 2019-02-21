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Умер басист группы The Monkees

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Фото: commons.wikimedia.org
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Басист рок-группы The Monkees Питер Торк скончался в возрасте 77 лет. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает издание Daily Mail.

Музыкант был участником квартета с первого дня существования группы. Родственники уже подтвердили информацию о его кончине, однако называть причину смерти отказались.

По данным журналистов, в 2009 году у Торка обнаружили редкую форму онкологии — рак языка.  

Помимо The Monkees, Торк также пробовал себя в качестве актера и занимался созданием музыки для фильмов.

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