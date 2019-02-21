Умер журналист Андрей Попов

На 72-м году жизни скончался собственный корреспондент ВГТРК на Ближнем Востоке Андрей Попов. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает радиостанция «Вести ФМ».

Отмечается, что Попов начал карьеру журналиста еще в советское время. Он прошел несколько вооруженных конфликтов, в течение многих лет освещал события в арабском мире. В его послужном списке интервью с такими политическими деятелями, как Ясир Арафат, Амр Муса, Ицхак Рабин, Биньямин Нетаньяху.

В последние годы Попов работал собкором в Каире.

«Выражаем соболезнование семье нашего коллеги», — добавляется в сообщении.