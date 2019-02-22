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Умер сыгравший в фильмах «Казино» и «Клан Сопрано» актер

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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В США 20 февраля от рака печени умер актер Винни Велла. Об этом 22 февраля сообщает портал InterMedia.

Артисту было 68 лет. Информацию о кончине актера подтвердил его сын — Винсент Велла – младший. 

Велла исполнил эпизодические роли в более чем 50 фильмах, таких как «Пес-призрак: Путь самурая», «Кофе и сигареты», «Признайте меня виновным», «Ирландец». Среди самых известных его работ в кино – Арти Пиксано в фильме «Казино» Мартина Скорсезе и Джимми Петрил в «Клане Сопрано».

21 февраля сообщалось о смерти басиста рок-группы The Monkees Питера Торка. Ему было 77 лет. По данным СМИ в 2009 году у Торка обнаружили редкую форму онкологии — рак языка.

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