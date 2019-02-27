В США умерла звезда 1960-х Лиза Сигрем

В США в возрасте 82 лет скончалась американская актриса Лиза Сигрем. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным издания, Сигрем умерла еще 1 февраля после девятилетней борьбы с деменцией. Всё последнее время звезда 1960-х годов провела на лечении в специализированном учреждении в Бербанке, штат Калифорния.

Лиза Сигрем известна зрителям ролями в сериалах «Перри Мэйсон», «Бэтмен», «Правосудие Берка» и «Моя жена меня приворожила», пишет «Газета.ру». Также актриса снималась в полнометражных фильмах «Воротилы», «Каприз» и «Две тысячи лет спустя». До актерской карьеры Сигрем была моделью и графическим художником.

По завершении своего успешного артистического периода Сигрем занялась недвижимостью, а потом начала преподавать актерское мастерство на Гавайях. У артистки остались две дочери и два внука, сообщает телеканал «360».