Прямой эфир

Умер вокалист британской группы Talk Talk Марк Холлис

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский музыкант, вокалист известной поп-группы Talk Talk Марк Холлис скончался в возрасте 64 лет. О его смерти сообщило издание NME.

На данный момент причина смерти певца неизвестна. Другой участник коллектива Пол Уэбб на своей странице в соцсети Facebook отметил, что шокирован и опечален подобным известием, и заявил, что для него было честью играть в одной группе с таким гением в музыке, как Холлис.

Группа была создана Ли Харрисом, Полом Уэббом и Марком Холлисом в 1981 году. Широкую известность ей принесли синглы Talk Talk, It's my life, Such A Shame и Laughing Stock, выдержанные в жанре синтипопа. Всего группа записала пять альбомов. В 1991 году после распада группы Холлис выпустил сольный альбом, а затем покинул музыкальную индустрию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли
Умер басист группы The Monkees

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017