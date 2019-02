Умер вокалист британской группы Talk Talk Марк Холлис

Британский музыкант, вокалист известной поп-группы Talk Talk Марк Холлис скончался в возрасте 64 лет. О его смерти сообщило издание NME.

На данный момент причина смерти певца неизвестна. Другой участник коллектива Пол Уэбб на своей странице в соцсети Facebook отметил, что шокирован и опечален подобным известием, и заявил, что для него было честью играть в одной группе с таким гением в музыке, как Холлис.

Группа была создана Ли Харрисом, Полом Уэббом и Марком Холлисом в 1981 году. Широкую известность ей принесли синглы Talk Talk, It's my life, Such A Shame и Laughing Stock, выдержанные в жанре синтипопа. Всего группа записала пять альбомов. В 1991 году после распада группы Холлис выпустил сольный альбом, а затем покинул музыкальную индустрию.

