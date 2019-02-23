Умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

В Италии на 92-м году жизни ​умерла модельер и фотограф модных журналов Марелла Аньелли Караччоло. Она скончалась в своем доме в Турине, сообщает газета La Repubblica в субботу, 23 февраля.



По данным издания, Марелла болела, а в последнее время ее здоровье сильно ухудшилось. Ее похороны пройдут в закрытом для журналистов режиме.

Марелла Аньелли родилась 4 мая 1927 года во Флоренции. Она долгие годы работала редактором и фотографом журнала Vogue, а в 1973 году сделала серию дизайна текстиля для швейцарской фабрики тканей Abraham Zumsteg.