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Умерла модельер и фотограф Марелла Аньелли

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Фото: Global Look Press/Maci/Fotogramma/Ropi
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В Италии на 92-м году жизни ​умерла модельер и фотограф модных журналов Марелла Аньелли Караччоло. Она скончалась в своем доме в Турине, сообщает газета La Repubblica в субботу, 23 февраля.

По данным издания, Марелла болела, а в последнее время ее здоровье сильно ухудшилось. Ее похороны пройдут в закрытом для журналистов режиме.

Марелла Аньелли родилась 4 мая 1927 года во Флоренции. Она долгие годы работала редактором и фотографом журнала Vogue, а в 1973 году сделала серию дизайна текстиля для швейцарской фабрики тканей Abraham Zumsteg. 

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