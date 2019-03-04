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Музыкальный критик оценил уникальность The Prodigy

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Фото: REUTERS/Alessia Pierdomenico
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Музыкальный критик Илья Зинин рассказал в беседе с «Известиями», что группа The Prodigy оказала колоссальное влияние на всю танцевальную музыку.

Ранее 4 марта стало известно о гибели вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Музыкант покончил с собой, сообщается в официальном аккаунте коллектива в Instagram.

«Это уникальная группа, которая сделала колоссальный вклад во всю танцевальную культуру. Причем уникальность группы была в том, что она очень популярна как в народе, так и у эстетов. Ее слушали все, включая людей, далеких от музыки», — сказал Зинин.

По его мнению, The Prodigy довольно трудно сравнить с кем-то, потому что группа занимает свое особенное место в мире музыки. «Они шире и танцевальной музыки, и рок-музыки. The Prodigy любят все — и панки, и люди, которые только радио слушают», — отметил критик.

Он добавил, что даже сейчас, в 2019 году, альбомы The Prodigy из 1990-х звучат абсолютно актуально и свежо, а не стали «каким-то ретро».

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Вокалист и танцор британской электронной группы The Prodigy 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе 4 марта 2019 года. Для многих он был олицетворением современной музыки и танцевальной культуры 1990-х. «Известия» вспоминают, каким был любимец миллионов рейверов по всему миру
Фото: Getty Images/Redferns/Andy Sheppard
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Группу The Prodigy основал в 1990 году мультиинструменталист Лиам Хоулетт. Вскоре к коллективу присоединились рэпер Максим, вокалист и танцор Кит Флинт и клавишник Лирой Торнхилл
Фото: Getty Images/Tim Roney
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Кит Флинт и Максим превращали концерты группы в настоящие шоу
Фото: Getty Images/Redfens/Mick Hutson
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Пик славы The Prodigy пришелся на конец 1990-х, после выхода альбома Fat Of the Land, прическа с «рожками» Флинта стала визуальным символом группы
Фото: TASS/DPA/Hubert Boesl
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Кроме музыки, Кит Флинт серьезно увлекался мотоспортом и руководил собственной командой Team Traction Control
Фото: Getty Images/Kelly Henderson
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Синглы Firestarter и Breathe с вокалом Флинта стали самыми успешными композициями группы, несмотря на запрет Би-би-си на трансляцию видеоклипов с этими композициями в британском телеэфире
Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Летом 2019 года Флинт должен был приехать с The Prodigy в Россию для участия в музыкальном фестивале
Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun
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«Мы были опасными и возбуждающими! А сегодня никто не хочет быть опасным, и поэтому людям с легкостью скармливают коммерческую дрянь», — говорил Кит о нынешнем состоянии поп-музыки в интервью 2015 года
Фото: Getty Images/Simone Joyner
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Кит Флинт во время выступления на фестивале Park Live в 2014 году
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В России The Prodigy были одной из самых популярных электронных групп, а Кит Флинт стал одним из символов поколения 1990-х
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

О смерти музыканта стало известно днем 4 марта. По словам полицейских, их вызвали в понедельник около 8:10 утра по местному времени (11:10 мск) в дом певца в Данмоу (графство Эссекс). На тот момент Флинт был уже мертв.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Музыканты являются пионерами жанра биг-бит, который обрел популярность в 1990-х и 2000-х годах. Артисты должны были принять участие в московском фестивале Park Live летом 2019 года в качестве хедлайнеров.

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