Музыкальный критик оценил уникальность The Prodigy

Музыкальный критик Илья Зинин рассказал в беседе с «Известиями», что группа The Prodigy оказала колоссальное влияние на всю танцевальную музыку.

Ранее 4 марта стало известно о гибели вокалиста The Prodigy Кита Флинта. Музыкант покончил с собой, сообщается в официальном аккаунте коллектива в Instagram.

«Это уникальная группа, которая сделала колоссальный вклад во всю танцевальную культуру. Причем уникальность группы была в том, что она очень популярна как в народе, так и у эстетов. Ее слушали все, включая людей, далеких от музыки», — сказал Зинин.

По его мнению, The Prodigy довольно трудно сравнить с кем-то, потому что группа занимает свое особенное место в мире музыки. «Они шире и танцевальной музыки, и рок-музыки. The Prodigy любят все — и панки, и люди, которые только радио слушают», — отметил критик.

Он добавил, что даже сейчас, в 2019 году, альбомы The Prodigy из 1990-х звучат абсолютно актуально и свежо, а не стали «каким-то ретро».

GettyImages-86007031 Вокалист и танцор британской электронной группы The Prodigy 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в Эссексе 4 марта 2019 года. Для многих он был олицетворением современной музыки и танцевальной культуры 1990-х. «Известия» вспоминают, каким был любимец миллионов рейверов по всему миру Фото: Getty Images/Redferns/Andy Sheppard 02_Prodigy_GettyImages-99051674 Группу The Prodigy основал в 1990 году мультиинструменталист Лиам Хоулетт. Вскоре к коллективу присоединились рэпер Максим, вокалист и танцор Кит Флинт и клавишник Лирой Торнхилл Фото: Getty Images/Tim Roney 04_Prodigy_GettyImages-85336129 Кит Флинт и Максим превращали концерты группы в настоящие шоу Фото: Getty Images/Redfens/Mick Hutson 03_Prodigy_TASS_913356 Пик славы The Prodigy пришелся на конец 1990-х, после выхода альбома Fat Of the Land, прическа с «рожками» Флинта стала визуальным символом группы Фото: TASS/DPA/Hubert Boesl 06_Prodigy_GettyImages-502517965 Кроме музыки, Кит Флинт серьезно увлекался мотоспортом и руководил собственной командой Team Traction Control Фото: Getty Images/Kelly Henderson 05_Prodigy_RTXBEF2 Синглы Firestarter и Breathe с вокалом Флинта стали самыми успешными композициями группы, несмотря на запрет Би-би-си на трансляцию видеоклипов с этими композициями в британском телеэфире Фото: REUTERS/Toru Hanai 07_Prodigy_GettyImages-483491946 Летом 2019 года Флинт должен был приехать с The Prodigy в Россию для участия в музыкальном фестивале Фото: Getty Images/Chung Sung-Jun 09_Prodigy_GettyImages-86882171 «Мы были опасными и возбуждающими! А сегодня никто не хочет быть опасным, и поэтому людям с легкостью скармливают коммерческую дрянь», — говорил Кит о нынешнем состоянии поп-музыки в интервью 2015 года Фото: Getty Images/Simone Joyner 08_Prodigy_TASS_7714762 Кит Флинт во время выступления на фестивале Park Live в 2014 году Фото: ТАСС/Антон Новодережкин 01_Prodigy_TASS_1550452 В России The Prodigy были одной из самых популярных электронных групп, а Кит Флинт стал одним из символов поколения 1990-х Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

О смерти музыканта стало известно днем 4 марта. По словам полицейских, их вызвали в понедельник около 8:10 утра по местному времени (11:10 мск) в дом певца в Данмоу (графство Эссекс). На тот момент Флинт был уже мертв.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Музыканты являются пионерами жанра биг-бит, который обрел популярность в 1990-х и 2000-х годах. Артисты должны были принять участие в московском фестивале Park Live летом 2019 года в качестве хедлайнеров.