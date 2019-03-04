Названа причина смерти вокалиста The Prodigy Кита Флинта

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщается в официальном аккаунте коллектива в Instagram.

«Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных», — говорится в сообщении.

Автор поста отметил, что он находится в шоке и растерянности, а также очень зол.

«Сердце разбито», — написал он.

О смерти музыканта стало известно днем 4 марта. По словам полицейских, их вызвали в понедельник около 8:10 утра по местному времени (11:10 мск) в дом певца в Данмоу (графство Эссекс). На тот момент Флинт был уже мертв.

Группа The Prodigy была образована в 1990 году. Музыканты являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы. Артисты должны были принять участие в московском фестивале Park Live летом 2019 года в качестве хедлайнеров.