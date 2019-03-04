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В России умер художник Анатолий Алексеев

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Фото: irk.ru
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Член президиума Российской академии художеств, народный художник РСФСР Анатолий Алексеев ушел из жизни в Иркутске на 91-м году жизни.

Как сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу иркутского регионального отделения Союза художников России, почетный гражданин области умер 3 марта.

Анатолий Алексеев родился в 1929 году в Алтайском крае. Он получил образование в Иркутском художественном училище и Харьковском государственной художественном институте. Полотна кисти художника находятся в музеях и галереях России и других стран.

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