В России умер художник Анатолий Алексеев

Член президиума Российской академии художеств, народный художник РСФСР Анатолий Алексеев ушел из жизни в Иркутске на 91-м году жизни.

Как сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу иркутского регионального отделения Союза художников России, почетный гражданин области умер 3 марта.

Анатолий Алексеев родился в 1929 году в Алтайском крае. Он получил образование в Иркутском художественном училище и Харьковском государственной художественном институте. Полотна кисти художника находятся в музеях и галереях России и других стран.