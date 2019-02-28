Умер сценарист фильма «Земля Санникова» Владислав Федосеев

Сценарист и драматург Владислав Федосеев скончался 27 февраля в Москве в возрасте 83 лет. Об этом сообщается в четверг, 28 февраля, на сайте Союза кинематографистов России.

«Союз кинематографистов РФ, Гильдия кинодраматургов выражают искренние соболезнования родным и близким Владислава Александровича», — говорится в сообщении.

Известно, что прощание с Федосеевым состоится 1 марта в 14:00 в Николо-Архангельском крематории по адресу: Носовихинское шоссе, 16.

Владислав Федосеев родился 12 февраля 1936 года в селе Пирогово Мытищенского района Московской области. Он окончил сценарное отделение ВГИКа, после чего начал работу в кинодраматургии. Среди его работ можно выделить сценарии к приключенческому фильму «Земля Санникова», психологической драме «Степной король Лир», комедии «А человек играет на трубе», вестерну «Легенда древних гор» и другим кинокартинам и пьесам.

Федосеев сотрудничал с киностудиями «Мосфильм», «Туркменфильм», а также Киностудией им. А.М. Горького.