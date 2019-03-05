Названа вероятная причина самоубийства фронтмена The Prodigy

Фронтмен группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой после расставания с женой, японской моделью и диджеем Маюми Каи. Перед смертью он выставил на продажу общий дом, который называл своим храмом, и паб, купленный им несколько лет назад.

После расставания с супругой Флинт впал в депрессию и, вероятно, начал снова принимать наркотики, сообщает британский таблоид The Sun. После знакомства с Каи он рассказывал в интервью, что она помогла ему справиться с психическими проблемами и зависимостями, от которых он долго не мог избавиться.

В момент смерти музыканта Каи была на гастролях в Японии. Оформила ли пара развод официально, не сообщается. Когда именно они расстались, также не сообщается, однако известно, что пара была вместе с 2006 года.

За два дня до смерти Флинт участвовал в соревнованиях по бегу в Челмсфорде и поставил свой персональный рекорд, сообщает издание.

Тело 49-летнего музыканта нашли утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Позже другой член The Prodigy Лиам Хоулет сообщил, что Флинт покончил с собой.