Двигатели для сверхтяжелых ракет испытают в виртуальном мире

Двигатели для новой российской сверхтяжелой ракеты испытают в виртуальной реальности. Это позволит сократить сроки их конструирования и сэкономить средства. Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в ГК «Роскосмос») создал специализированное ПО для моделирования огневых испытаний таких агрегатов. Проект начался в 2014 году и обошелся почти в 270 млн рублей. Суперкомпьютер для виртуальных тестов разработало одно из предприятий «Росатома». По мнению экспертов, современное компьютерное моделирование может заменить весь цикл испытаний ракетных двигателей.

Как сообщили «Известиям» в «Роскосмосе», разработка НИЦ РКП выполнена по заданию этой госкорпорации. Достоверность алгоритмов проверят, воспроизведя на компьютере прошедшие в 2014 году наземные и летные тесты носителя «Ангара-А5» и сравнив результаты вычислений с реальностью.

— Программное обеспечение для расчетов подготовлено совместно с госкорпорацией «Росатом», — рассказали «Известиям» в «Роскосмосе». — Оно будет использовано при создании носителя «Союз-5» и ракеты сверхтяжелого класса.

В НИЦ РКП «Известиям» пояснили, что компьютерные тесты позволят изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, влияние работы силового агрегата на колебания корпуса ракеты, понять состояние топлива в баках и трубопроводах и др.

— Математическое моделирование на суперЭВМ позволяет существенно сократить сроки создания ракетно-космической техники, объемы экспериментальной отработки. Это дает возможность повысить экономическую эффективность, выбрать оптимальные технические решения, — рассказали в НИЦ РКП.

Для моделирования планируется использовать суперкомпьютеры, созданные во Всероссийском НИИ экспериментальной физики госкорпорации «Росатом». Это гибридная кластерная вычислительная система ГКВС-25 общей производительностью 85 терафлопс (т.е. 85 трлн операций в секунду). Испытания будут проводиться в головном научном институте «Роскосмоса» — ЦНИИмаш. В «Росатоме» не смогли дать оперативный комментарий по поводу участия в проекте.

Контракт на разработку софта для виртуальных тестов был заключен между «Роскосмосом» и НИЦ РКП в 2014 году. 30 января 2018 года подписан акт о приемке работ.

Директор компании «КосмоКурс» (создает туристический суборбитальный комплекс) Павел Пушкин рассказал «Известиям», что виртуальное моделирование может заменить весь цикл испытаний ракетного двигателя.

— Программные продукты для моделирования довольно распространены, — объяснил Павел Пушкин. — В итоге, конечно, придется проводить сертификационные тесты (на реальных изделиях. — «Известия»). Но понять, как работает система, какие проблемы возникают, можно, используя лишь компьютер. СуперЭВМ позволяет выйти на реальные испытания с двигателем, в работоспособности которого вы стопроцентно уверены. Так удается сэкономить немало времени и денег.

Ранее «Известия» сообщали, что разработчик жидкостных ракетных двигателей НПО «Энергомаш» впервые в своей истории спроектирует двигатель полностью в цифровом виде. «Виртуальным» станет силовой агрегат РД-171М для нового отечественного носителя среднего класса «Союз-5». Основой для разработки послужит РД-171, созданный для первой ступени ракет «Зенит».