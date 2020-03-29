Не у всех дома: фиксированный интернет-трафик вырос на 20-60%

Объем трафика, передаваемого через сети домашнего интернета, за последние две недели увеличился в среднем на 20–60% — в зависимости от провайдера, сообщили «Известиям» крупнейшие участники рынка. Начиная с 16 марта многие организации отправляли своих сотрудников на «удаленку», а школьники и студенты переходили на домашнее обучение. С каждым днем россиян, живущих в режиме самоизоляции, становится всё больше. По словам аналитиков, эта ситуация может привести к локальному снижению качества связи. Сети вряд ли упадут, но провайдеры могут ограничить скорость доступа к торрент-трекерам, отмечают эксперты.

Не по-домашнему

Дневной трафик пользователей домашнего интернета «Мегафона» (работает под брендом Wifire) в среднем по России вырос на 40% по сравнению с нормой буднего дня, сообщили «Известиям» в компании. В Московском регионе его прирост достигает 60%. В «Мегафоне» отметили, что время наибольшей активности пользователей приходится на интервал с 20 до 22 часов.

В «ЭР-Телекоме» (работает под брендом «Дом.ru») отметили прирост интернет-трафика на уровне 20% за последние две недели.

Примерно о таком же показателе в фиксированной сети Московского региона говорят и в МТС — +20%. Как сообщили в компании, пропускная способность и средняя скорость остаются стабильными.

провайдер Фото: TACC/Владимир Смирнов

В «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») цифры чуть выше: среднесуточный объем трафика услуги домашнего интернета по России за последние семь дней вырос на 24%, причем в Москве — больше всего, сообщили в пресс-службе оператора. В компании также заверили, что скорости доступа для абонентов не снижаются.

Нагрузка в сетях широкополосного доступа в интернет (ШПД) «Ростелекома» за неделю увеличилась на 7–10% в зависимости от региона. В Москве прирост составил 10%. В пресс-службе компании отметили, что ситуация никак не повлияла на работу и качество услуг.

За последние 10 дней трафик в сети столичного провайдера «Акадо Телеком» вырос на 23%, сообщила руководитель пресс-службы компании Светлана Белых.

— Никакой угрозы ухудшения доступа в интернет для наших абонентов нет и не ожидается, запас пропускной способности достаточный, благодаря резервированию внешних стыков и недавней модернизации сетей доступа, — добавила она.

Что касается трафика в мобильных сетях, то у «Вымпелкома» он вырос на 16% по России и на 24% по Москве, сообщили в пресс-службе оператора. А у «Мегафона» за последние две недели практически не изменился.

В сети Tele2 за последнюю неделю мобильный трафик увеличился на 10%, отметили в компании.

Трудности доступа

Правда, обычные пользователи уже замечают первые сбои. Как рассказала «Известиям» москвичка Ольга, проблемы начались с тех пор, как ее перевели на дистанционную работу.

— По видео-конференц-связи меня порой не слышно. Доступ в интернет на всех устройствах в квартире постоянно срывается. Раньше тоже были проблемы, но сейчас они стали заметнее. Мой провайдер сказал, что возможная причина — в интернет-активности всё большего числа пользователей, — отметила она.

Москвичка Елена, начиная с 16 марта, периодически сталкивается с проблемами с доступом к интернету: связь исчезает, и перезагрузка роутера не помогает. Раньше такие ситуации возникали крайне редко, сейчас — несколько раз в день.

Эксперты считают, что критичных перегрузок у провайдеров не будет, но возможны временные проблемы с качеством связи. По мнению руководителя программы «МВА-Телеком» Школы бизнеса МИРБИС Евгения Соломатина, чтобы их предотвратить, российским интернет-компаниям стоит пойти по стопам западных и снизить качество вещания в Сети с HD до SD, как это сделал, например, YouTube. Это помогло бы разгрузить сети , добавил он.

провайдер Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Действительно, нагрузка на интернет-линии в России растет, но провайдеры отслеживают трафик и регулируют его, так что обвала интернета в стране не будет, уверен директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов. По его словам, в отличие от Европы, где по оптоволоконной связи проходит менее половины подключений, в России их доля составляет 75%.

— Наша инфраструктура более молодая и менее изношенная. Кроме того, перевод людей на удаленную работу не означает, что в стране появилось больше пользователей, — отметил эксперт.

Если нагрузка на сети все же сильно возрастет, в первую очередь могут пострадать любители торрентов . В России так и не был утвержден принцип сетевой нейтральности, согласно которому провайдеры не должны отдавать предпочтение тому или иному приложению, пояснил партнер Центра цифровых прав, ведущий юрист общественной организации «РосКомСвобода» Саркис Дарбинян. По его словам, сейчас у многих операторов стоит DPI (система анализа трафика), позволяющая отдавать предпочтение, например, веб-серфингу и снижать скорость других видов трафика, например, торрент-трекеров или потокового видео.

Кроме того, по словам Саркиса Дарбиняна, в соглашениях между провайдерами и абонентами не прописан минимальный гарантированный порог скорости доступа, поэтому оператор может сколько угодно снижать ее и никак не отвечать за это с точки зрения закона.

Президент МТС Алексей Корня уже призвал клиентов компании воздержаться от пересылки объемного контента, в том числе мемов, в связи с возросшей нагрузкой на сеть из-за удаленки.

— Это не значит, что вам нужно отказаться от просмотра фильмов онлайн или участия в видеоконференциях в рамках удаленной работы. Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но «тяжелых» по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов. Когда количество таких видео растет в прогрессии, это создает необязательную, но значительную нагрузку на инфраструктуру операторов. Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно! — сказано в письме Алексея Корни, опубликованном на сайте оператора.

сеть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Локальные перегрузки у провайдеров могут наблюдаться в конкретном районе и в определенное время, что может привести к снижению качества услуг и скорости доступа , считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом, по его словам, сети, скорее всего, не «лягут».

Эксперт отметил, что россияне привыкают активно использовать видеосвязь и зачастую остаются недовольны ее качеством, так как их домашние сети по умолчанию не готовы к большому количеству абонентов, общающихся с помощью видео через интернет. Поэтому пользователи начинают менять провайдеров, и уже наблюдается поток новых подключений, пояснил он.

— Сейчас абоненты стали более строго подходить к качеству услуг домашнего интернета, планка поднялась. Если раньше было достаточно потокового видео, то теперь нужна еще и качественная видеосвязь , — добавил эксперт.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков согласен с тем, что провайдеры могут начать снижать скорость доступа к отдельным видам сервисов, в частности, к торрент-трекерам. По его словам, наиболее уязвимы к перегрузкам мобильные сети операторов.