Москва онлайну верит: Дума готовит перевод столицы на интернет-выборы

Уже с 2020 года выборы всех уровней в российской столице смогут проходить с использованием интернета. Это произойдет в случае принятия законопроекта, который в апреле будет рассмотрен Госдумой. Как выяснили «Известия», правовое управление нижней палаты уже дало положительный отзыв на документ. Поддержать его готовы и во фракции «Единой России». Там отметили, что ускоренное рассмотрение документа не имеет отношения к онлайн-голосованию по поправкам к Конституции — этот процесс регулируется отдельной нормой. Эксперты отмечают, что механизмы контроля интернет-выборов еще предстоит отладить.

На все выборы

Автором законопроекта «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» стала депутат-единоросс Ирина Белых. Документ предполагает организацию в столице России в 2020–2021 годах интернет-выборов всех уровней, включая Госдуму.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, как и во время избирательной кампании в Мосгордуму в прошлом году, дистанционное голосование будет проводиться одновременно с голосованием в традиционном формате, а для граждан сохранится возможность самостоятельно выбрать форму волеизъявления. Также поясняется, что эксперимент может быть проведен как в одном, так и в нескольких избирательных округах, либо в части избирательного округа. Документ разграничивает уровни ответственности и полномочий: выборы федерального уровня будут организовываться ЦИК, местного — Мосгоризбиркомом.

«Замечаний концептуального характера по законопроекту не имеется», — говорится в заключении правового управления нижней палаты. Документ был внесен в Госдуму в марте, а рассмотреть его в первом чтении планируется уже в апреле.

В «Единой России» исключили, что новая норма будет принята ради голосования по поправкам к Конституции, которое запланировано на 22 апреля.

— Ирина Белых — член нашей фракции, мы поддерживаем ее предложение. Мы считаем, что современные прогрессивные технологии в России должны развиваться так же, как они работают в других странах мира. Не думаю, что этот законопроект будет задействован при голосовании за поправки в Конституцию, так как оно состоится раньше, чем он будет принят. Кроме того, голосование за поправки регулируется другим законом, который уже подписан президентом, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

Прошлогодний эксперимент по проведению интернет-голосования на выборах в Мосгордуму единоросс назвал удачным.

— Никаких злоупотреблений не выявлено. Считаем, что его нужно использовать на всех уровнях выборов, в том числе на выборах в Госдуму, — пояснил парламентарий.

А вот в других фракциях ГД к инициативе отнеслись неоднозначно. Так, зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил «Известиям», что его партия вряд ли поддержит законопроект.

— Мы с осторожностью относимся к любым интернет-голосованиям, потому что нам не совсем понятен механизм их контроля. В ряде стран — например, в Германии — электронное голосование не прижилось, и к нему относятся отрицательно, — заметил парламентарий.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов также заявил, что коммунисты не поддержат документ из-за слабой системы контроля в этой сфере. Пока не появятся новые механизмы, распространять его преждевременно, отметил депутат.

В ЛДПР до обсуждения законопроекта в парламенте от комментариев воздержались.

В ЦИК не смогли оперативно предоставить официальный ответ на запрос «Известий». Однако, как подчеркнул источник издания в Центризбиркоме, законопроект депутата Белых не имеет отношения к голосованию по поправкам в Конституцию, поскольку это не выборы, а другая форма волеизъявления. Между тем Мосгоризбирком предложил провести электронное голосование по изменению Основного закона в течение четырех дней начиная с 19 апреля.

Интернет-голосование в России в качестве эксперимента впервые было организовано в прошлом году в трех округах Москвы на выборах в городскую думу. Однако к его результатам оказалось очень много претензий. В день голосования из-за сбоев системы избирателям не выдавались электронные бюллетени, а статистика подолгу не обновлялась. Организаторы несколько раз самостоятельно отключали и перезапускали систему, в ручном режиме связывались с избирателями, которые не могли проголосовать. Более того, через неделю появились сообщения, что персональные данные части проголосовавших утекли в сеть.

На особом положении

А вот эксперты ничего удивительного в принятии законопроекта не видят. По их мнению, Россия идет по пути, уже пройденному многими европейскими странами.

— То, что этот законопроект принимается в отношении Москвы, говорит об особом отношении к ней и Сергею Собянину. Интернет-голосование уже применялось на прошлых выборах в Мосгордуму — понятно, что нужна экспериментальная площадка, чтобы его развивать. Столица в силу ее технической готовности подходит для этого больше, чем другие субъекты, хотя бы в силу охваченности населения интернетом, — пояснил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачёв.

По его словам, логика в принятии законопроекта есть, но необходимо дать оценку проведенным экспериментам, выявить их сильные и слабые места. Безусловно, при этом нужно обеспечить гласность и публичность, так как проблемы с доверием к электронному голосованию всё же существуют.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что электронное голосование — потенциально эффективный механизм волеизъявления граждан.

— Внесение в Госдуму законопроекта о его регулировании позволит снять многие претензии, высказывавшиеся по его экспериментальному применению ранее, — заявил «Известиям» эксперт.

Власть должна повысить уровень доверия к этому механизму, полагает и глава Института политических технологий Евгений Сучков. По его мнению, было бы правильно, если бы инициатива по его применению шла от политических партий, общественных движений и лидеров общественного мнения.

— Думаю, постепенно многие страны будут приходить к интернет-голосованию, — заявил «Известиям» замдиректора Центра политических технологий Алексей Макаркин. — Есть опыт Эстонии, которая уже в значительной степени голосует в интернете, а на избирательные участки приходят в основном представители старшего поколения.

В этом аспекте действия российских властей — в мировом тренде, отметил он. Но всё должно сопровождаться мерами по повышению доверия, которое можно обеспечить высокой прозрачностью. Если люди будут понимать процесс и смогут его контролировать, он будет воспринят обществом положительно, считает эксперт.