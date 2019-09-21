Участком не вышли: почему столичные заключенные не проголосовали

На состоявшихся 8 сентября выборах в Мосгордуму из 2102 москвичей, содержащихся в СИЗО столицы, проголосовали всего 83. В списки избирателей было внесено только 84 заключенных. Ответственный секретарь московского ОНК Иван Мельников считает, что права граждан были нарушены, а проблема носит системный характер. Для ее решения правозащитник предложил председателю ЦИК Элле Памфиловой создать межведомственную рабочую группу. В пресс-службе ФСИН «Известиям» пояснили, что возможность голосования предусмотрена лишь для тех, кто прописан в тех избирательных округах, к которым относятся изоляторы. В ЦИК сообщили, что в Мосгоризбирком уже подан запрос «для получения информации о сложившейся ситуации».

В документе, направленном главе Центризбиркома, говорится, что на муниципальных и региональных выборах «правоприменители формируют списки избирателей по территориальной принадлежности и наделяют активным избирательным правом на только тех подозреваемых и обвиняемых лиц, которые прописаны либо зарегистрированы на территории соответствующего территориального избирательного округа». То есть голосовать в СИЗО на местных выборах могут лишь граждане, зарегистрированные постоянно на территории округа, где расположен изолятор. Из других избирательных округов заключенным бюллетени не доставляются.

Иван Мельников пояснил, что на федеральных и региональных выборах такой проблемы нет, если они проводятся в одномандатном округе — там общий избирательный бюллетень. А вот на муниципальных выборах в разных избирательных округах кандидаты разные. В связи с этим он предложил главе ЦИК проверить ситуацию не только в столице, но и в других субъектах и «создать временную рабочую группу на площадке ЦИК РФ, с участием всех профильных ведомств и включением в ее состав представителей ОНК, Уполномоченного по правам человека и членов СПЧ при президенте РФ, с целью урегулирования выявленной проблемы».

Ранее «Известия» сообщали, что ответственный секретарь ОНК столицы в преддверии выборов в Мосгордуму обратился к руководству УФСИН города с просьбой обеспечить всем москвичам, находящимся в столичных СИЗО, возможность принять участие в голосовании 8 сентября. Иван Мельников получил заверение от руководства управления в том, что соответствующие указания начальникам изоляторов даны.

Но в итоге выяснилось: Мосгоризбирком 4 сентября направил в УФСИН письмо, в котором утверждалось, что бюллетени москвичам, находящимся в СИЗО за пределами своего избирательного округа, доставлены быть не могут.

«Избирательное законодательство не предусматривает возможности организации участковой избирательной комиссией голосования вне помещения для голосования за пределами соответствующего избирательного участка», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении «Известий».

В нем также отмечается, что «на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва возможность голосования избирателя (в том числе содержащегося в следственном изоляторе), находящегося в день голосования за пределами своего избирательного округа, где данный избиратель обладает активным избирательным правом, избирательным законодательством не предусмотрена».

«Известия» обратились во ФСИН РФ с просьбой объяснить, по какой причине в список избирателей не включили всех заключенных столичных СИЗО, имеющих право голосовать на выборах в Мосгордуму.

В пресс-службе ФСИН сообщили, что такая возможность не предусмотрена законодательством. Поэтому из 2,1 тыс. заключенных столичных СИЗО в список были внесены лишь 84 человека, прописанных в тех избирательных округах, к которым относятся изоляторы.

В пресс-службе ЦИК «Известиям» сообщили, что обращение Ивана Мельникова получено и рассматривается в установленном порядке. Кроме того, ЦИК направил запрос в Мосгоризбирком «для получения информации о сложившейся ситуации».

Глава комиссии СПЧ по избирательным правам Илья Шаблинский заявил «Известиям», что лишение заключенных СИЗО права участия в голосовании противоречит федеральному законодательству.

— Участие в выборах лиц, находящихся в следственных изоляторах, предусмотрено федеральным законодательством — в частности, законом «Об основных гарантиях избирательных прав», и московское законодательство не может противоречить федеральному, — сказал он.

Шаблинский пояснил, что избирательные комиссии и учреждения ФСИН должны были озаботиться этим вопросом не 4 сентября, за несколько дней до выборов, а заблаговременно составить списки граждан, обладающих активным избирательным правом, и проинформировать их о том, что они могут написать заявления в свои участковые избирательные комиссии (УИК) о желании принять участие в голосовании, переслать эти заявления в УИК. А те, по согласованию с администрацией СИЗО, — обеспечить доставку бюллетеней и урн для голосования в изоляторы, как их привозят на дом гражданам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти на избирательный участок.