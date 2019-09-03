ФСИН поможет московским заключенным проголосовать на выборах

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний поможет заключенным столичных СИЗО проголосовать на выборах в Мосгордуму. Глава управления Сергей Мороз дал распоряжение начальникам следственных изоляторов столицы оказать содействие всем заключенным-москвичам в реализации их права отдать голос.

Как сообщил «Известиям» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, это произошло после того, как комиссии и уполномоченному по правам человека в Москве стало известно, что из порядка 1800 арестантов, обладающих правом голоса, воспользоваться им смогут лишь 88 человек. Такие цифры прозвучали на межведомственном совещании, посвященном организации выборов в Мосгордуму 8 сентября. После этого ОНК и московский омбудсмен обратились к Морозу с просьбой исправить ситуацию.

Глава управления ФСИН дал распоряжение помочь заключенным-москвичам обратиться в свои территориальный избирательные комиссии с заявлениями о желании принять участие в голосовании, рассказал правозащитник. По его словам, в ходе совещания 2 сентября представители Мосгоризбиркома обсуждали необходимость внесения поправок, которые позволят впредь более высокому числу заключенных принять участие в голосовании. Какие именно нужны поправки, в ходе совещания не конкретизировалось.

Мельников подчеркнул, что у общественников сложилось впечатление, что не до всех избирателей в СИЗО была доведена информация об их праве написать заявление в свою территориальную избирательную комиссию и принять участие в голосовании.

Правозащитник добавил, что из 674 человек, находящихся под домашним арестом, 601 имеет право голосовать. 274 из них изъявили желание принять участие в выборах, 181 уже получил разрешение следователей или судов прийти на избирательные участки. По оставшимся 60 гражданам продолжается соответствующая работа, уточнил Мельников.