Снявшийся с выборов в Бортко назвал себя «политическим трупом»

Депутат Госдумы от КПРФ, режиссер Владимир Бортко, подавший в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора города, заявил о завершении своей политический карьеры и назвал себя «политическим трупом».

«Сегодня закончилась моя политическая жизнь, вы присутствуете при этом», — цитирует его в субботу, 31 августа, ТАСС. По словам Бортко, баллотировавшегося от КПРФ, он больше не существует как политик.

По его мнению, он не предал своих избирателей, так как возможности победить в выборах у него не было. «Важнее победа, а не участие. Победа может быть одна — муниципальные выборы, у нас 500 человек. 500 побед, а не одно поражение как мое», — пояснил Бортко.

Мнения лидера КПРФ Геннадия Зюганова по поводу своего решения сняться с выборов, он не знает, признался режиссер.

Ранее в субботу он допустил, что после решения о снятии с выборов губернатора Санкт-Петербурга ему придется уйти из Госдумы.

Накануне Бортко сообщил в ходе дебатов, что снимает кандидатуру с выборов. Он подчеркнул, что решение принял, не советуясь с партией и ее лидером Геннадием Зюгановым, из-за страха, что ему могут помешать.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя решение депутата, заявил, что того «подвела стрессоустойчивость». Он также напомнил о том, что предвыборная борьба вскоре закончится, и начнется время тяжелой рутинной работы, в которой данное качество сыграет не последнюю роль.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. 30 августа на городском телевидении прошел последний раунд предвыборных дебатов. В них принимали участие все четыре кандидата в губернаторы города: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов и Владимир Бортко.