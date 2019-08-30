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Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Депутат Госдумы от КПРФ режиссер Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга. Об этом в пятницу, 30 августа, пишет «РИА Новости».

«Я снимаю свое имя с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, я не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание», — сказал он в ходе дебатов.

В них принимали участие все четыре кандидата в губернаторы города: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Бортко.

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2019 года.

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