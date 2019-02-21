«Преступники приговариваются к лишению свободы, а не к жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению»

Изменить порядок формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК) предлагает Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщил «Известиям» его глава Михаил Федотов. Он подчеркнул, что эта инициатива была выдвинута в рамках поручений президента Владимира Путина по итогам декабрьской встречи с членами совета.

В настоящее время ОНК формирует Общественная палата, однако, по мнению Михаила Федотова, есть и другой вариант.

— В рамках создания национального превентивного механизма против пыток, который, по нашему мнению, должен возглавлять уполномоченный по правам человека в России, мы предложим сделать ОНК его составной частью, — пояснил глава СПЧ. — Таким образом, общественные наблюдательные комиссии будут работать под руководством омбудсмена, и он же будет формировать ОНК, что сделает комиссии более независимыми.

Кроме того, правозащитники предлагают расширить полномочия таких комиссий. В частности, речь идет о доступе членов ОНК в конвойные помещения судов и спецтранспорт для перевозки заключенных, поскольку именно там они чаще всего подвергаются избиениям.

— Мы считаем, что члены ОНК должны получить доступ в конвойные помещения судов, в спецтранспорт для перевозки заключенных, а также планируем обсудить вопрос об обеспечении доступа общественных наблюдательных комиссий во все помещения органов полиции, где нередко удерживаются доставленные граждане, — сказал Михаил Федотов. — Мы предложим внести поправки в закон об общественном контроле в местах принудительного содержания, в частности, речь идет о расширении перечня мест принудительного содержания, подлежащих контролю со стороны ОНК.

Сейчас в полиции члены ОНК могут проверять лишь специальные помещения для задержанных, но полицейские могут прятать их в других местах отделений, отмечают члены комиссий.

Еще одно поручение президента касалось «анализа норм санитарной площади» в российских СИЗО, колониях и тюрьмах. Михаил Федотов заверил, что СПЧ совместно с ФСИН будет искать решение проблемы переполненности следственных изоляторов: необходимо разработать федеральную программу по строительству новых СИЗО, ведь некоторые из действующих построены еще в XVIII веке. Глава СПЧ также считает, что необходимо увеличить норму площади в СИЗО на одного заключенного, которая сегодня составляет не менее 4 кв. м.

Так, новый следственный изолятор в Санкт-Петербурге «Кресты-2» строился из расчета 7 кв. м на человека. Теперь же администрации приходится отправлять туда дополнительно заключенных, чтобы не получить упрек со стороны Счетной палаты в неэффективном использовании бюджетных средств, рассказал Михаил Федотов.

— Но и преступники приговариваются к лишению свободы, а не к жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению, — отметил он.

В то же время на вопрос о том, возможно ли в отношении отдельных категорий подозреваемых законодательно запретить такую меру как арест — для снижения числа граждан находящихся в переполненных СИЗО, Михаил Федотов ответил отрицательно.

— Эта проблема, которую нельзя решить «кавалерийским» наскоком, — заключил глава СПЧ.

Владимир Путин 21 февраля дал ряд поручений по итогам состоявшейся в декабре встречи с членами СПЧ. Большое внимание в них уделяется вопросам защиты лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

В послании Федеральному Собранию глава государства обратил внимание на необоснованные аресты и длительные сроки содержания под стражей предпринимателей. Президент поручил Верховному суду и Генпрокуратуре внимательно разобраться со следственной волокитой.