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Заключенные столичных СИЗО хотят увидеть итоги голосования по выборам

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Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
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Заключенные столичных СИЗО просят разрешения на просмотр выпусков новостей в ночь с 18 на 19 марта, так как хотят увидеть итоги голосования по выборам президента России.

Об этом сообщает ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Иван Мельников.

Заключенные СИЗО обратились в комиссию с просьбой оказать содействие в получении разрешения на просмотр телевизионных новостей в ночь на 19 марта, так как в связи с правилами распорядка отбой происходит в 22:00.

Мельников заявил, что надеется на то, что руководители изоляторов смогут пойти на встречу и разрешить просмотр новостей хотя бы до 00:00. Данную инициативу поддерживают и правозащитники.

Также секретарь отметил, что все московские СИЗО готовы к проведению голосования: на всех подготовлены избирательные участки, присутствуют кабинки для голосования, время работы совпадает с обычными избирательными участками.

Уточняется, что все заключенные получили общую информацию о кандидатах, а часть даже следила за дебатами, которые проходили в утренние часы. Здесь также будут присутствовать наблюдатели, которые получили направления от Общественной палаты Москвы.

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