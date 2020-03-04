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Окажут госуслугу: число цифровых участков к выборам в ГД вырастет в 167 раз

В будущем онлайн-технология может быть распространена на голосования всех уровней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На выборах в Госдуму в 2021 году в России создадут 5 тыс. цифровых избирательных участков. Отдать свой голос на них можно будет дистанционно, выбрав регион с помощью портала госуслуг. Об этом «Известиям» рассказали в ЦИК. В пресс-службе «Единой России», которая использует сайт государственных услуг для проведения праймериз, отметили, что технология усилит контроль за процессом голосования за счет идентификации избирателей. В будущем «цифровыми» могут стать выборы всех уровней, считают эксперты.

Цифровые голоса

Как сообщил «Известиям» член ЦИК Евгений Шевченко, на выборах в Госдуму в 2021 году на территории страны планируется создать пять тысяч цифровых избирательных участков.

— Цифровые участки расширяют возможности избирателя, который может отдать свой голос, не находясь в субъекте проживания. В прошлом году в рамках эксперимента таких участков было 30 и только в Москве, а проголосовать можно было только за губернаторов и на довыборах депутатов Госдумы. А уже в этом году в единый день голосования 13 сентября во всех 85 субъектах федерации будет создано 1 тыс. участков, — пояснил сотрудник Центризбиркома.

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По его словам, это позволит избирателям, находясь в других субъектах РФ, проголосовать на выборах губернаторов, депутатов заксобраний (как одномандатников, так и списочников) и на дополнительных выборах парламентариев от своих регионов.

— Например, житель Иркутска может отдать голос на выборах губернатора своего региона в Санкт-Петербурге. Для этому нужно будет зайти на сайт госуслуг и в личном кабинете написать заявление. Кроме того, эту процедуру возможно будет сделать через МФЦ, ТИК и УИК, — пояснил «Известиям» Евгений Шевченко.

Информацию о расширении использования цифровых участков на выборах в Госдуму подтвердил «Известиям» и член ЦИК РФ Евгений Колюшин.

— Да, конечно, портал госуслуг будет задействован на выборах в Госдуму — через интернет гражданин сможет оперативно прикрепиться к тому или иному участку, — пояснил он «Известиям».

Расширение использования цифровых участков допускают и собеседники «Известий» в «Единой России». Там отметили, что сайт госуслуг будет задействован и при голосовании за поправки в Конституцию 22 апреля. Сама партия, как и в прошлом году, в 2020-м использует портал для проведения праймериз по отбору кандидатов в единый день голосования 13 сентября.

— Сервис позволит нам идентифицировать каждого человека, который решит принять участие в предварительном электронном голосовании, убедиться, что это реальный гражданин, проживающий по конкретному адресу и обладающий активным избирательным правом, — рассказали «Известиям» в пресс-службе партии.

Там также отметили, что такой способ позволит сэкономить время и сократить расстояние, если в момент голосования человек по какой-то причине будет находиться за пределами региона, в котором проживает.

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За применение новой технологии выступают и в оппозиционных парламентских партиях.

— Прогресс не остановить. Эксперименты уже прошли во многих субъектах. Думаю, при усилении контроля за этой формой голосования, технология вполне приемлема и будет распространяться, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

При этом справоросс отметил, что это повысит явку избирателей и привлечёт к голосованию молодежь.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также допускает использование «Госуслуг» на федеральных выборах: по его мнению, это повысит популярность сайта у населения.

— Мы за то, чтобы использовались новые технологии, чтобы обеспечить гражданам на выборах максимально комфортные условия. У нас есть опыт работы и мобильных участков, и электронного голосования, мы выступаем за то, чтобы граждане не касались руками бюллетеней и голосовали дистанционно, пройдя идентификацию, — заявил парламентарий.

На федеральный уровень

В перспективе голосование с использованием интернета и «Госуслуги» будет распространено на все федеральные выборы в России, убеждены опрошенные «Известиями» эксперты.

— После событий в Москве летом прошлого года неоднократно ставился вопрос о том, чтобы не только внедрять электронное голосование, но и обеспечить надежные меры безопасности волеизъявления граждан, — отметил в разговоре с «Известиями» политтехнолог Дмитрий Фетисов. — Это очень полезная инициатива. То, что партия власти решила это использовать, думаю, будет иметь последствия. Если опыт окажется удачным, он будет применен на избирательных кампаниях федерального уровня.

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Один из плюсов технологии — отсутствие проблем с верификацией голосов, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

— Несомненно, это очень удобно для граждан, которые в день выборов могут находится даже не в своем регионе, а в другой стране. Конечно, есть и риски, и о них говорят эксперты, но они возникают и сейчас на традиционных избирательных участках, когда организуются так называемые карусели, или подвоз избирателей, — пояснил он «Известиям».

При этом удобство голосования через «Госуслуги», отметил Константин Калачёв, перевешивает критику, которая сегодня звучит в отношении этой технологии. Речь, в частности, идет о возможной утечке персональных данных и попытках влиять на голосование с помощью административного ресурса.

В целом использование портала госуслуг рассчитано на участие в выборах наиболее активных граждан в регионах, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

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