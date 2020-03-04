Окажут госуслугу: число цифровых участков к выборам в ГД вырастет в 167 раз

На выборах в Госдуму в 2021 году в России создадут 5 тыс. цифровых избирательных участков. Отдать свой голос на них можно будет дистанционно, выбрав регион с помощью портала госуслуг. Об этом «Известиям» рассказали в ЦИК. В пресс-службе «Единой России», которая использует сайт государственных услуг для проведения праймериз, отметили, что технология усилит контроль за процессом голосования за счет идентификации избирателей. В будущем «цифровыми» могут стать выборы всех уровней, считают эксперты.

Цифровые голоса

Как сообщил «Известиям» член ЦИК Евгений Шевченко, на выборах в Госдуму в 2021 году на территории страны планируется создать пять тысяч цифровых избирательных участков.

— Цифровые участки расширяют возможности избирателя, который может отдать свой голос, не находясь в субъекте проживания. В прошлом году в рамках эксперимента таких участков было 30 и только в Москве, а проголосовать можно было только за губернаторов и на довыборах депутатов Госдумы. А уже в этом году в единый день голосования 13 сентября во всех 85 субъектах федерации будет создано 1 тыс. участков, — пояснил сотрудник Центризбиркома.

По его словам, это позволит избирателям, находясь в других субъектах РФ, проголосовать на выборах губернаторов, депутатов заксобраний (как одномандатников, так и списочников) и на дополнительных выборах парламентариев от своих регионов.

— Например, житель Иркутска может отдать голос на выборах губернатора своего региона в Санкт-Петербурге. Для этому нужно будет зайти на сайт госуслуг и в личном кабинете написать заявление. Кроме того, эту процедуру возможно будет сделать через МФЦ, ТИК и УИК, — пояснил «Известиям» Евгений Шевченко.

Информацию о расширении использования цифровых участков на выборах в Госдуму подтвердил «Известиям» и член ЦИК РФ Евгений Колюшин.

— Да, конечно, портал госуслуг будет задействован на выборах в Госдуму — через интернет гражданин сможет оперативно прикрепиться к тому или иному участку, — пояснил он «Известиям».

Расширение использования цифровых участков допускают и собеседники «Известий» в «Единой России». Там отметили, что сайт госуслуг будет задействован и при голосовании за поправки в Конституцию 22 апреля. Сама партия, как и в прошлом году, в 2020-м использует портал для проведения праймериз по отбору кандидатов в единый день голосования 13 сентября.

— Сервис позволит нам идентифицировать каждого человека, который решит принять участие в предварительном электронном голосовании, убедиться, что это реальный гражданин, проживающий по конкретному адресу и обладающий активным избирательным правом, — рассказали «Известиям» в пресс-службе партии.

Там также отметили, что такой способ позволит сэкономить время и сократить расстояние, если в момент голосования человек по какой-то причине будет находиться за пределами региона, в котором проживает.

За применение новой технологии выступают и в оппозиционных парламентских партиях.

— Прогресс не остановить. Эксперименты уже прошли во многих субъектах. Думаю, при усилении контроля за этой формой голосования, технология вполне приемлема и будет распространяться, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

При этом справоросс отметил, что это повысит явку избирателей и привлечёт к голосованию молодежь.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также допускает использование «Госуслуг» на федеральных выборах: по его мнению, это повысит популярность сайта у населения.

— Мы за то, чтобы использовались новые технологии, чтобы обеспечить гражданам на выборах максимально комфортные условия. У нас есть опыт работы и мобильных участков, и электронного голосования, мы выступаем за то, чтобы граждане не касались руками бюллетеней и голосовали дистанционно, пройдя идентификацию, — заявил парламентарий.

На федеральный уровень

В перспективе голосование с использованием интернета и «Госуслуги» будет распространено на все федеральные выборы в России, убеждены опрошенные «Известиями» эксперты.

— После событий в Москве летом прошлого года неоднократно ставился вопрос о том, чтобы не только внедрять электронное голосование, но и обеспечить надежные меры безопасности волеизъявления граждан, — отметил в разговоре с «Известиями» политтехнолог Дмитрий Фетисов. — Это очень полезная инициатива. То, что партия власти решила это использовать, думаю, будет иметь последствия. Если опыт окажется удачным, он будет применен на избирательных кампаниях федерального уровня.

Один из плюсов технологии — отсутствие проблем с верификацией голосов, считает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв.

— Несомненно, это очень удобно для граждан, которые в день выборов могут находится даже не в своем регионе, а в другой стране. Конечно, есть и риски, и о них говорят эксперты, но они возникают и сейчас на традиционных избирательных участках, когда организуются так называемые карусели, или подвоз избирателей, — пояснил он «Известиям».

При этом удобство голосования через «Госуслуги», отметил Константин Калачёв, перевешивает критику, которая сегодня звучит в отношении этой технологии. Речь, в частности, идет о возможной утечке персональных данных и попытках влиять на голосование с помощью административного ресурса.

В целом использование портала госуслуг рассчитано на участие в выборах наиболее активных граждан в регионах, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.