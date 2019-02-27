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Законопроект о «цифровых участках» на выборах в Москве внесен в Госдуму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Группа парламентариев внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о создании в Москве так называемых цифровых избирательных участков. Соответствующий документ размещен в думской базе данных.

Предполагается, что такие экстерриториальные участки появятся к единому дню голосования 8 сентября. Они позволят гражданам проголосовать на региональных выборах и довыборах в нижнюю палату парламента за пределами своего избирательного округа, пишет ТАСС.

В конце января стало известно, что выборы в Госдуму в 2021 году пройдут с применением новых технологий. В разных регионах страны будут открыты 5 тыс. цифровых участков в рамках проекта «Мобильный избиратель», цель которого заменить открепительные удостоверения. Протестировать новую систему планируют уже в этом году в Москве в единый день голосования.

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