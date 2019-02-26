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Законопроект об электронном голосовании примут до начала кампании в Москве

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что законопроект о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму успеют принять до начала избирательной кампании.

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«Хотя времени не так много, но я уверен, что есть возможность принять его в рамках тех процедур, которые прописаны для законопроекта совместного ведения, до начала избирательной кампании в Москве», — сказал Булаев «РИА Новости».

Он также отметил, что в случае успеха при проведении эксперимента такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных выборах, а также и на федеральных. Замглавы Центризбиркома пояснил, что выборы в Мосгордуму должны быть назначены с 30 мая по 9 июня. Предполагается, что они состоятся 8 сентября 2019 года.

9 сентября 2018 года, в единый день голосования, прошли выборы мэра Москвы. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов избирателей. Его поддержали более 1,58 млн москвичей. Явка по городу составила 31,24%. 18 сентября 2018 года в концертном зале «Зарядье» состоялась торжественная церемония вступления в должность мэра. 

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