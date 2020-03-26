Почитать и подсчитать: Rambler запускает рейтинг публикаций СМИ

На рынке ресурсов, агрегирующих самые популярные сообщения СМИ, появляются новые игроки. Среди них — сервис «Гиперновости» от Rambler Group, рассказали «Известиям» в компании. Он отслеживает количество читателей новости или статьи на сайте издания и формирует из них рейтинг в режиме онлайн. Доступ к сервису для всех пользователей будет открыт этой весной. Правда, его востребованность пока вызывает сомнение экспертов. Острой необходимости в статистическом сервисе нет, а повысить эффективность сегодняшних СМИ достаточно трудно, отмечают они. Новому игроку придётся завоёвывать своё место на рынке два или три года без гарантии успеха.

В режиме онлайн

Rambler Group тестирует сервис «Гиперновости», который считает просмотры новостей и статей СМИ. Он представляет собой рейтинг популярных материалов, который формируется по числу прочитавших его пользователей. Сервис показывает количество просмотров за разные временные отрезки — от 30 секунд до одного часа. Кроме того «Гиперновости» анализируют поисковые системы «Яндекс.Новости», «Яндекс.Дзен», Google Discover и другие каналы. Для того, чтобы попасть в этот рейтинг, сайту необходимо установить счетчик Рамблер/топ-100.

«Гиперновости» рассчитаны как на всех читателей, которым интересна актуальная повестка дня, так и на рекламодателей, которые могут отследить, что именно смотрят на тех сайтах, где они размещают рекламу, пояснили в Rambler Group. Кроме того, сервис будет интересен издателям для понимания того, каким именно контентом интересуются в настоящий момент больше всего, уверены в компании.



Существующие сегодня схожие публичные системы, самая популярная из которых — «Яндекс.Новости», автоматически формируют из сообщений СМИ сюжеты и составляют из них новостную картину дня. Каждый сюжет представляет собой подборку новостей об одном и том же событии. Сюжеты, в свою очередь, объединяются в темы. В отличие от «Гиперновостей», «Яндекс.Новости» не подсчитывают просмотры публикаций, а выбирают в качестве актуальных событий те, по поводу которых написано больше всего сообщений.

Еще один публичный агрегатор — Mediametrics — анализирует трафик социальных сетей, считая переходы из опубликованных в соцсетях материалов СМИ на сайты изданий, напомнил директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный.

Среди других игроков он также привел в пример персональные ленты материалов по интересам читателей — «Яндекс.Дзен» и пока менее успешный в силу своей молодости «Пульс Mail.ru».

В первом случае, по словам Василия Черного, материалы по большей части авторские, а во втором — это те же СМИ, как у Rambler Group. Что окажется эффективнее — покажет время.

Кликбейт на страже

СМИ сейчас испытывают прессинг со стороны рекомендательных систем, социальных сетей и агрегаторов — их алгоритмы фактически предопределяют, о чем вынуждены писать журналисты, считает источник «Известий», близкий к одному из издательских домов. По его мнению, чем сильнее СМИ зависят от таких платформ, тем менее объективной становится редакционная политика. И, например, появляется больше развлекательного контента вместо реальных новостей. Новый счетчик посещений в этом плане может оказаться более объективен.

Василий Черный отметил, что сервис должен ответить на вопрос, какие темы и материалы СМИ и социальных медиа популярны именно у читателей, но насколько он будет востребован у пользователей, пока сказать сложно.

— Конкуренция в этом сегменте намечается нешуточная. Даже учитывая, что «Яндекс.Новости» несколько сдают свои позиции, бороться за читателя придется не только со СМИ, а, например, с серьезно растущей медийной экосистемой Telegram, — резюмировал эксперт.

Большинство ресурсов в рунете не показывает количество просмотров публикаций на сайте, многие региональные издания не предоставляют статистику даже после размещения рекламы, отметила PR-директор IТ-компании «Эвотор» Людмила Игнатьева. По словам эксперта, если новый сервис будет определять реальный охват публикаций с упоминанием бренда, он станет полезен для пиарщиков и рекламщиков, так как позволит компаниям более точно оценивать эффективность своей медийной активности.

— Существующие аналитические инструменты позволяют определять только посещаемость всего медиа целиком, — добавила Людмила Игнатьева.

Впрочем, аналитик инвестиционной компании «Финам» Леонид Делицын сомневается в том, что новая площадка будет популярна у пользователей. По его словам, доля лояльных читателей, которые приходят на сайт издания ради его контента, невелика. Сейчас источник аудитории для СМИ — агрегаторы, социальные сети, поисковые системы либо тизерные или обменные сети , отметил эксперт.

— Острой необходимости в статистическом сервисе нет, а повысить эффективность сегодняшних СМИ вообще очень трудно. Поэтому новому игроку придётся завоёвывать своё место на рынке два или три года, и результат не обязательно будет успешным , — заключил Леонид Делицын.

Представители «Яндекс.Новостей», «Медиалогии», считающей цитируемость СМИ, а также Mediametrics на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.