Индустрия обвинений: как работают сайты компромата
Технологии fake news становятся всё более изощренными, в том числе благодаря поддержке Голливуда. При этом самые простые методы дезинформации работают всё лучше. Почему самые старые головы этого монстра никогда не удастся отрубить, разобрались «Известия».
Самые старые головы — это сайты компромата, которые зарабатывают как на заказчиках, желающих испортить жизнь конкурентам, так и на этих конкурентах, которые готовы платить, чтобы убрать из интернета статьи о себе разной степени достоверности.
И речь даже не о ветеранах информационных войн вроде созданного в 1999 году, заблокированного в 2017-м и прекрасно работающего до сих пор сайта «Компромат.Ru», а о страницах-однодневках, которые создаются так же быстро, как и удаляются. Их редакции, публикуя компромат, иногда делают это даже не по заказу, а просто чтобы не отставать от коллег.
Бизнес на компромате
Предприниматель Юрий Моша с компроматом в интернете сталкивался несколько раз. По его словам, еще в начале 2010-х этим занимались единичные, не связанные между собой сайты. Некоторые из них позиционировали себя как официальные СМИ с редакциями и реальными юридическими адресами. «Тогда можно было с этим бороться. Мы писали на сайты, пугали судами. В большинстве случаев это помогало, потому что они боялись ответственности», — рассказал Моша «Известиям».
Новая волна компромата на предпринимателя, который зарабатывает тем, что помогает желающим перебраться в США из бывших стран СССР, пошла два года назад. Он попробовал договориться с сайтами, воздействовать на них через юристов. Но на этот раз всё это было бессмысленно: «Сейчас это большой бизнес, есть группировки, у которых по сотне сайтов, которые регистрируют на подставного человека».
Моша связался с несколькими владельцами сайтов с компроматом по почте. Одни предложили удалить статьи за $7 тыс., другие — за $20 тыс. Заказать компромат на конкурента дешевле — от $50 до $5 тыс. «Пишешь на е-мейл. Они говорят: «Нет проблем, вот биткоин-кошелек, оплачивай, и я удалю». При этом прилагают — каждая группировка — список своих сайтов», — поделился предприниматель. Платить он не стал.
Сейчас Юрий Моша договаривается о мировом соглашении с «Яндексом» и судится с Google. О том, с какими сложностями столкнулся предприниматель и другие люди, пытающиеся через суд удалить о себе информацию из интернета (тем более не из сегмента интернета одной страны), читайте здесь.
Бизнес на бизнесе на компромате
За последние годы в российском сегменте интернета появилось несколько компаний, которые зарабатывают тем, что помогают людям удалять информацию о себе из поисковиков, соцсетей и СМИ. Вряд ли они бы смогли заработать, если законы о праве на забвение работали хорошо.
Тут важно упомянуть, что законы эти в том или ином виде существуют во многих странах. И Россия, где он вступил в силу в 2016 году, отстает от соседей. В 2014 году было принято постановление Суда Европейского союза, согласно которому пользователь в некоторых случаях имеет право требовать от поисковой системы удалить из выдачи информацию о себе. А предпосылки к этому были еще в Конвенции о правах человека, вступившей в силу в 1953-м. В США в таких делах, как правило, ссылаются на секцию 230 закона «О соблюдении приличий в коммуникациях», который был принят в 1996 году.
Так вот, добиваться решения об удалении информации из поисковиков через суд трудно и долго. Согласно статистике «Яндекса», за три месяца со вступления закона о праве на забвение в силу (то есть с января до марта 2016 года) компания удовлетворила 27% обработанных обращений. У Google статистика более репрезентативная, к тому же ведется с 2014 года. Но процент выше меньше чем в два раза.
Поэтому и есть компании, которые решают эти вопросы без судебных разбирательств. Они не удаляют ссылки на негативные статьи из поисковиков, а добиваются того, чтобы на первых страницах выдачи были ссылки на позитивные. Они договариваются с соцсетями, пишут на сайты и иногда им платят.
Основатель одной из таких фирм Максим Злобин рассказывал изданию VC.RU, что поначалу работал с руководителями компаний, государственными служащими и депутатами. Но со временем к нему стали приходить и «физические лица».
Сейчас половина клиентов Злобина — бизнесмены. 30% — политики, 20% — публичные деятели или физические лица.
Если не можешь удалить, возглавь
В работе бизнесмен использует три способа. Первый — переговоры, в том числе предложения площадкам денег за удаление негативных публикаций. Но здесь, как и отмечал Юрий Моша, высоки риски, во-первых, нарваться на «эффект Барбары Стрейзанд», когда сам факт такого обращения может стать поводом для нового материала. Во-вторых, попасть в кабалу, когда платить площадке придется постоянно.
Расценки на компромат, с которым работает основатель компании ISN, ниже, чем то, с чем столкнулся Моша. Публикация статьи с прокладкой, то есть со ссылкой на зарубежный (такой же мусорный) сайт, стоит €600–800. Это позволяет российской компроматной помойке не нести никакой ответственности за публикацию. Удаление одной статьи при этом стоит от 5 тыс. до 600 тыс. рублей. То есть от $100 до примерно $10 тыс.
Поэтому самым действенным бизнесмен считает второй способ — работа с поисковой выдачей. О клиенте размещают и продвигают в поисковиках обеляющие статьи. Благодаря этому очерняющие уходят вниз и на другие страницы поисковой выдачи.
И третий способ — юридическая борьба. Если речь идет о поисковиках, для этого используется право на забвение, но часто даже если «в суде что-то получится <...>, чтобы убрать информацию, придется идти прямо до Конституционного суда». Используют специалисты Злобина и закон о персональных данных, который, в частности, гласит, что информацию о гражданах Российской Федерации нельзя хранить и обрабатывать на серверах зарубежных компаний без их согласия. С социальными сетями, по опыту Злобина, зачастую удается договориться, если аргументированно доказать, что компромат — это ложь.
Компромат на бизнес на бизнесе на компромате
Только вот всё это не помогает, с сожалением отметил Юрий Моша. Столкнувшись с проблемой компромата, он обратился к нескольким подобным компаниям. Название ISN в беседе с корреспондентом «Известий» он не упомянул. И остался разочарован.
Сайты-однодневки с компроматом разной степени правдивости — квинтэссенция индустрии fake news. В отличие от спонсируемой Голливудом технологии создания поддельных видео, которая (пока) требует ресурсов и времени, слепить сайт с броскими заголовками — дело нескольких часов. И так же легко его можно убрать из интернета, как, например, произошло с порталом ostorozhno.ru.
«Сайт об опасных связях», как отрекомендовали его авторы, появился в 2008 году. Там публиковался стандартный набор компромата на политиков, в том числе уральских, писал портал URA.RU. Сейчас по ссылке можно найти путеводитель по Риге с текстом, украденным с настоящего сайта о путешествиях, и нелепыми фотографиями в низком разрешении. Совершенно очевидно, что когда деньги за удаление компромата поступили, создатели просто прикрыли его заранее приготовленной заглушкой. А когда поступит новый заказ, снимут ее и продолжат зарабатывать на вранье.
Из-за легкости создания, удаления и воспроизведения подобные площадки невозможно победить. Недавно Оксфордский университет опубликовал доклад о борьбе с fake news в разных, в первую очередь европейских, странах.
Термин «фальшивые новости» во время дискуссии на тему «Между фактами, подделками и манипуляциями — как мы защищаем демократию в интернете?» в министерстве юстиции в Берлине, Германия
Правительства всех этих стран даже не пытаются противодействовать сайтам с компроматом. Потому что не могут. Большинство пытаются переложить ответственность на соцсети. Например, в Германии грозят Facebook штрафом до €50 млн, если в течение суток не будет удален «очевидно незаконный» контент. Где-то, как в Турции или Болгарии, по мнению авторов доклада, борьбой с fake news просто оправдывают давление на оппозицию. И только в двух европейских странах, Швеции и Голландии, задумались о том, чтобы учить людей отличать слухи от правды. В остальных странах всё больше и безрезультатно запрещают.