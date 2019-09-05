Индустрия обвинений: как работают сайты компромата

Технологии fake news становятся всё более изощренными, в том числе благодаря поддержке Голливуда. При этом самые простые методы дезинформации работают всё лучше. Почему самые старые головы этого монстра никогда не удастся отрубить, разобрались «Известия».

Самые старые головы — это сайты компромата, которые зарабатывают как на заказчиках, желающих испортить жизнь конкурентам, так и на этих конкурентах, которые готовы платить, чтобы убрать из интернета статьи о себе разной степени достоверности .

И речь даже не о ветеранах информационных войн вроде созданного в 1999 году, заблокированного в 2017-м и прекрасно работающего до сих пор сайта «Компромат.Ru», а о страницах-однодневках, которые создаются так же быстро, как и удаляются. Их редакции, публикуя компромат, иногда делают это даже не по заказу, а просто чтобы не отставать от коллег.

Бизнес на компромате

Предприниматель Юрий Моша с компроматом в интернете сталкивался несколько раз. По его словам, еще в начале 2010-х этим занимались единичные, не связанные между собой сайты. Некоторые из них позиционировали себя как официальные СМИ с редакциями и реальными юридическими адресами. «Тогда можно было с этим бороться. Мы писали на сайты, пугали судами. В большинстве случаев это помогало, потому что они боялись ответственности», — рассказал Моша «Известиям».

Новая волна компромата на предпринимателя, который зарабатывает тем, что помогает желающим перебраться в США из бывших стран СССР, пошла два года назад. Он попробовал договориться с сайтами, воздействовать на них через юристов. Но на этот раз всё это было бессмысленно: «Сейчас это большой бизнес, есть группировки, у которых по сотне сайтов, которые регистрируют на подставного человека».

Фото: Скриншот

Моша связался с несколькими владельцами сайтов с компроматом по почте. Одни предложили удалить статьи за $7 тыс., другие — за $20 тыс. Заказать компромат на конкурента дешевле — от $50 до $5 тыс. «Пишешь на е-мейл. Они говорят: «Нет проблем, вот биткоин-кошелек, оплачивай, и я удалю». При этом прилагают — каждая группировка — список своих сайтов», — поделился предприниматель. Платить он не стал.

Фото: Скриншот

Юрий Моша, предприниматель: Я вышел на черного пиарщика, которому в итоге заплатил, но не за удаление, а за советы. Во-первых, не надо платить никому. Как только ты заплатишь, они поймут, что ты платишь, значит, будешь платить пожизненно. И даже если поиграют в честных и удалят тебя с одного сайта, выложат на 50 других. Он мне сказал: «Пойми, мы все друг друга знаем, и мы всё перепечатываем. Появилась информация на одном ресурсе, робот переносит ее на другие. И если человек платит [одному владельцу сайтов с компроматом], то будет платить всем». Второй совет — бесполезно судиться с ними. Потому что, если будет решение суда, если Роскомнадзор заблокирует это (только) на территории России, они увидят, что ты с ними воюешь, и еще больше будут публиковать о тебе. Третье, что он сказал, что бить надо не по сайтам, а в Google и «Яндекс». Как он сказал, они живут благодаря тому, что Google и «Яндекс» их поддерживают. Они как продавцы в оружейном магазине, которые продают винтовки тем, кто говорит, что будет стрелять людей на улице. Они [поисковики] с этим [компроматом] вообще не борются. Я сам до суда [с поисковиками] отправлял им информацию [о компромате]. Прикладывал справку о несудимости, вид на жительство, гражданство. Мне пришлось идти в суды.

Сейчас Юрий Моша договаривается о мировом соглашении с «Яндексом» и судится с Google. О том, с какими сложностями столкнулся предприниматель и другие люди, пытающиеся через суд удалить о себе информацию из интернета (тем более не из сегмента интернета одной страны), читайте здесь.

Бизнес на бизнесе на компромате

За последние годы в российском сегменте интернета появилось несколько компаний, которые зарабатывают тем, что помогают людям удалять информацию о себе из поисковиков, соцсетей и СМИ. Вряд ли они бы смогли заработать, если законы о праве на забвение работали хорошо.

Тут важно упомянуть, что законы эти в том или ином виде существуют во многих странах. И Россия, где он вступил в силу в 2016 году, отстает от соседей. В 2014 году было принято постановление Суда Европейского союза, согласно которому пользователь в некоторых случаях имеет право требовать от поисковой системы удалить из выдачи информацию о себе. А предпосылки к этому были еще в Конвенции о правах человека, вступившей в силу в 1953-м. В США в таких делах, как правило, ссылаются на секцию 230 закона «О соблюдении приличий в коммуникациях», который был принят в 1996 году.

Так вот, добиваться решения об удалении информации из поисковиков через суд трудно и долго. Согласно статистике «Яндекса», за три месяца со вступления закона о праве на забвение в силу (то есть с января до марта 2016 года) компания удовлетворила 27% обработанных обращений. У Google статистика более репрезентативная, к тому же ведется с 2014 года. Но процент выше меньше чем в два раза.

поиск Фото: Depositphotos

Поэтому и есть компании, которые решают эти вопросы без судебных разбирательств. Они не удаляют ссылки на негативные статьи из поисковиков, а добиваются того, чтобы на первых страницах выдачи были ссылки на позитивные. Они договариваются с соцсетями, пишут на сайты и иногда им платят.

Основатель одной из таких фирм Максим Злобин рассказывал изданию VC.RU, что поначалу работал с руководителями компаний, государственными служащими и депутатами. Но со временем к нему стали приходить и «физические лица».

Максим Злобин, основатель компании ISN: К нам обратилась женщина из Махачкалы. Она на ломаном русском попросила нас удалить информацию о ее ИП. Мы сперва не поняли, чем она ей мешает, ведь в поисковиках появлялись только записи о ликвидации ИП. Оказалось, что у ее ИП был код ОКВЭД «Деятельность массажных салонов». И хотя женщина не делала массаж мужчинам (по религиозным соображениям), если бы родственники узнали об этом, то она оказалась бы «навеки покрыта позором». Чтобы удалить эту информацию, мы частично использовали отрывки закона про оскорбление чувств верующих на грани с правом на забвение.

Сейчас половина клиентов Злобина — бизнесмены. 30% — политики, 20% — публичные деятели или физические лица.

Если не можешь удалить, возглавь

В работе бизнесмен использует три способа. Первый — переговоры, в том числе предложения площадкам денег за удаление негативных публикаций. Но здесь, как и отмечал Юрий Моша, высоки риски, во-первых, нарваться на «эффект Барбары Стрейзанд», когда сам факт такого обращения может стать поводом для нового материала. Во-вторых, попасть в кабалу, когда платить площадке придется постоянно.

Расценки на компромат, с которым работает основатель компании ISN, ниже, чем то, с чем столкнулся Моша. Публикация статьи с прокладкой, то есть со ссылкой на зарубежный (такой же мусорный) сайт, стоит €600–800. Это позволяет российской компроматной помойке не нести никакой ответственности за публикацию. Удаление одной статьи при этом стоит от 5 тыс. до 600 тыс. рублей. То есть от $100 до примерно $10 тыс.

ньюс Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Поэтому самым действенным бизнесмен считает второй способ — работа с поисковой выдачей. О клиенте размещают и продвигают в поисковиках обеляющие статьи. Благодаря этому очерняющие уходят вниз и на другие страницы поисковой выдачи.

И третий способ — юридическая борьба. Если речь идет о поисковиках, для этого используется право на забвение, но часто даже если «в суде что-то получится <...>, чтобы убрать информацию, придется идти прямо до Конституционного суда». Используют специалисты Злобина и закон о персональных данных, который, в частности, гласит, что информацию о гражданах Российской Федерации нельзя хранить и обрабатывать на серверах зарубежных компаний без их согласия. С социальными сетями, по опыту Злобина, зачастую удается договориться, если аргументированно доказать, что компромат — это ложь.

Компромат на бизнес на бизнесе на компромате

Только вот всё это не помогает, с сожалением отметил Юрий Моша. Столкнувшись с проблемой компромата, он обратился к нескольким подобным компаниям. Название ISN в беседе с корреспондентом «Известий» он не упомянул. И остался разочарован.

Юрий Моша, предприниматель: Ничего они сделать не могут. Одним надо решение суда. Другие говорят: «Мы будем забивать [негатив] хорошим контентом». Но я сам этот контент создаю, у меня 5 тыс. роликов на YouTube, и всё равно это не получается. Все эти конторы — развод чистой воды. Они ничего сделать не могут. Я списался с одним [компроматным] сайтом. Они сказали — полбиткоина [за удаление статей]. Потом стал договариваться с конторой. Они мне сказали, что перезвонят. Перезванивают и обещают решить проблему за биткоин.

Сайты-однодневки с компроматом разной степени правдивости — квинтэссенция индустрии fake news. В отличие от спонсируемой Голливудом технологии создания поддельных видео, которая (пока) требует ресурсов и времени, слепить сайт с броскими заголовками — дело нескольких часов. И так же легко его можно убрать из интернета, как, например, произошло с порталом ostorozhno.ru.

«Сайт об опасных связях», как отрекомендовали его авторы, появился в 2008 году. Там публиковался стандартный набор компромата на политиков, в том числе уральских, писал портал URA.RU. Сейчас по ссылке можно найти путеводитель по Риге с текстом, украденным с настоящего сайта о путешествиях, и нелепыми фотографиями в низком разрешении. Совершенно очевидно, что когда деньги за удаление компромата поступили, создатели просто прикрыли его заранее приготовленной заглушкой. А когда поступит новый заказ, снимут ее и продолжат зарабатывать на вранье.

Из-за легкости создания, удаления и воспроизведения подобные площадки невозможно победить. Недавно Оксфордский университет опубликовал доклад о борьбе с fake news в разных, в первую очередь европейских, странах.

фейк ньюс Термин «фальшивые новости» во время дискуссии на тему «Между фактами, подделками и манипуляциями — как мы защищаем демократию в интернете?» в министерстве юстиции в Берлине, Германия Фото: Global Look Press/dpa/Jörg Carstensen

Правительства всех этих стран даже не пытаются противодействовать сайтам с компроматом. Потому что не могут. Большинство пытаются переложить ответственность на соцсети. Например, в Германии грозят Facebook штрафом до €50 млн, если в течение суток не будет удален «очевидно незаконный» контент. Где-то, как в Турции или Болгарии, по мнению авторов доклада, борьбой с fake news просто оправдывают давление на оппозицию. И только в двух европейских странах, Швеции и Голландии, задумались о том, чтобы учить людей отличать слухи от правды. В остальных странах всё больше и безрезультатно запрещают.