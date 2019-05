В редакции что-то напутали: статьи ученых берут на веру

Новости, начинающиеся словами «стало известно», «названа» и т.п., появляются благодаря авторитету рецензируемых научных журналов. Журналисты пересказывают статьи ученых, подавая их как истину в последней инстанции. Но делать этого, похоже, больше нельзя. Почему институт научных журналов оказался в кризисе и как в этой ситуации справляются ученые , рассказывают «Известия».

На прошлой неделе мир на день поверил, что средневековая рукопись Войнича, написанная неизвестным автором на неизвестном языке и украшенная непонятными иллюстрациями, расшифрована. Поверил потому, что статья об этом была опубликована в рецензируемом научном журнале. Вскоре выяснилось, что ее автор мошенник.

Венерианские цветочки

О расшифровке средневековой рукописи Войнича в мае писал весь мир, а о найденных на снимках Венеры «существах» — несколько российских СМИ. Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), доктор физико-математических наук Леонид Ксанфомалити разглядел 18 представителей флоры и фауны на снимках планеты 30-летней и более давности.

«Смотрите, вот два «гриба». На панораме «Венеры-13» видны их конические складчатые «шляпки», — рассказывает ученый. На другом снимке — предполагаемый зверь, который «выбрался из-под засыпавшего его грунта и попал в объектив, а потом (предположительно) уполз».

Статью «Гипотетические признаки жизни на планете Венера: ревизия результатов телевизионных экспериментов 1975–1982 годов» Ксанфомалити написал в соавторстве с доктором физико-математических наук, академиком Львом Зеленым, председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном и кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры общей физики Новосибирского государственного университета Валерием Снытниковым. Опубликована она была в научном журнале «Успехи физических наук», который входит в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI).

Если бы псевдооткрыватель жизни на Венере опубликовал статью в «хищническом» журнале, вероятно, о ней бы вообще не узнали. Но она вышла в авторитетном рецензируемом научном журнале, на который смело сослались десятки СМИ.

Подобным публикациям в «хищнических» (иначе — «мусорных») научных журналах за рубежом уже не удивляются. «Хищниками» называют издания, которые за деньги публикуют буквально всё подряд. Это доказали эксперименты скептиков. В ноябре 2014 года журнал International Journal of Advanced Computer Technology, например, обнародовал статью «Уберите меня из своей чертовой рассылки». На 10 страницах повторялась только эта фраза. Год спустя 17 журналов выпустили статью выдуманного автора Пинкертона ЛеБрейна (в честь мультяшных мышей Пинки и Брейна) — «Хирургическая и неопластическая роль какао в хлопьях для завтрака». И это лишь пара примеров из сборника липовых статей американского биолога Зена Фолкса.

статьи Спускаемый аппарат автоматической межпланетной станции (АМС) «Венера-13». Космодром Байконур, 1982 год Фото: РИА Новости/Александр Моклецов

«Хищнические» издания иногда берут названия, идентичные тем, что носят авторитетные научные издания. Однако некоторые из них оказывались в котируемых списках Web of Science (WoS) и Scopus, что выяснилось благодаря «списку Билла». Полностью он называется Potential, possible, or probable predatory scholarly open-access journals («Потенциальные, возможные или вероятные хищнические научные журналы открытого доступа»). Почти 10 лет назад «хищников» начал собирать библиотекарь Университета штата Колорадо в США Джеффри Билл, по имени которого и называют список. Началось с того, что его как адъюнкт-профессора пригласили в совет одного из журналов и в письме нашлась масса грамматических ошибок.

Сверхнаучные статьи

Подсчитать точное число «хищнических» журналов как за рубежом, так и в России проблематично. Хотя бы потому, что процедура опровержений и отзыва научных статей занимает намного дольше времени, чем публикация в «мусорном» журнале без рецензирования. В 2016 году число научных журналов в России оценивали в 12 тыс. штук. В списке изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК, публикация в них — обязательное требование для соискателей ученой степени) — порядка 2 тыс. , в системе Российского индекса научной цитируемости (РИНЦ) — более 6 тыс.

«Диссеропедия российских журналов» — своеобразный аналог «списка Билла» — начиналась с ревизии ваковских изданий. В список ВАК попадают только те журналы, в которых есть институт рецензирования и чьи номера включены хотя бы в одну из мировых систем цитирования, в том числе упомянутые WoS и Scopus. Но сомнительные статьи появляются и там.

Из 18 научных журналов, в которых, по данным сетевого сообщества «Диссернет», публиковались псевдонаучные статьи, 10 есть в актуальном списке ВАК. И в пяти из них такие материалы вышли уже после включения в список. Стоит обратить внимание хотя бы на две такие статьи.

Полное название первой: «Сверхнеобходимость скорейшего сверхперехода к сверхвсеинтегрированности (сверхвсесущностности, сверхвсесоциальностности) в способе мышления, мировоззрения — и тем самым к сверхвседисциплинарности и сверхвсеметодологичности, к сверхвсеконвергентности в науке и в подготовке кадров». Опубликовал это в «Вестнике Пятигорского государственного университета» ректор этого университета Александр Горбунов.

Ему принадлежит еще около сотни научных работ, в том числе «Социально-преобразовательная сверхальтернатива (сверхперспектива) для России и всего человечества как успешный сверхвыход из глубинного и глобального сверхкризиса», а также работа-гид «Как управлять миром, позитивно преобразовывая его: креационно-эволюционная транспарадигматика и транспараметрика, трансконсоциотика и транссинергетика единосмыслового мироустройства». В январе сверхзаголовки сверхректора привлекли внимание СМИ. Последствий это, судя по всему, ни для него, ни для журнала не имело.

Автор второй замечательной работы доказывает, что монгольское нашествие на Восточную Европу произошло не в XIII веке, как все думали, а в XVI. Между прочим, автор этот, А.М. Тюрин, разработал еще и принципы так называемой (им) новой лингвистики. Это правила словообразования, согласованные с «Новой хронологией» Анатолия Фоменко и Глеба Носовского, псевдонаучной теорией радикального пересмотра всемирной истории.

Сомнительные статьи в пяти журналах, которые были опубликованы до включения в список ВАК, не были удалены. Так что в уважаемых изданиях до сих пор можно прочитать о влиянии внешних космических излучений на структурирование жидкости в день Крещения и о контактах индейцев майя с древними русами, происходившими задолго до прибытия конкистадоров.

Не удалена и не опровергнута статья Олега Эпштейна в журнале «Практическая медицина». Эпштейн — директор и научный руководитель фирмы «Материа Медика Холдинг», которая выпускает гомеопатические препараты. В статье, вышедшей в «Практической медицине» еще до попадания журнала в список ВАК, повествуется о гомеопатических препаратах, которые называются «релиз-активными». В 2017 году гомеопатия была признана лженаукой комиссией РАН по борьбе с фальсификацией научных исследований. В 2018 году член-корреспонденту РАН Эпштейну портал «Антропогенез.ру» и фонд «Эволюция» вручили премию ВРАЛ за вклад в лженауку. А его фирму Минобрнауки отметило антипремией «за самый вредный лженаучный проект».

статьи Пришелец со статуэткой «Грустный рептилоид» на вручении антипремии «Почетный академик ВРАЛ» в рамках научно-просветительского форума «Ученые против мифов – 8» Фото: commons.wikimedia.org/Ирина Ефремова

«Известия» обратились в ВАК за комментарием по поводу удаления и опровержения подобных работ. Как ответил главный ученый секретарь комиссии Игорь Мацкевич, ВАК не вмешивается в редакционную политику журналов. Но за антинаучную публикацию журнал могут исключить из списка.

Игорь Мацкевич, главный ученый секретарь ВАК Существует большое число заявителей (включая ученых и аспирантов), которые обращаются в ВАК и Минобрнауки России с претензиями по поводу тех или иных публикаций в научных журналах. В том случае, когда подобные претензии подтверждаются экспертами ВАК и выявленные нарушения касаются качества научных публикаций, президиум ВАК рекомендует министерству исключить конкретный журнал из перечня ВАК.

Отчасти обнадеживает в этой ситуации недавнее предложение вице-президента РАН Алексея Хохлова радикально сократить число научных журналов, входящих в список ВАК, более чем с 2 тыс. примерно до 700. Правда, Хохлов по факту предлагает заменить перечень ВАК на список журналов, входящих в базу данных в Russian Science Citation Index (RSCI). Она была создана в 2015 году как альтернатива ваковской. В нее попал и журнал, откуда мы узнали о предполагаемых жителях Венеры, и еще два издания, замеченных за публикацией псевдонаучных статей.

Ученые против журналов

Исключить из научных баз журналы, публикующие откровенную ахинею, удавалось благодаря энтузиастам, российским Пинкертонам ЛеБрейнам. В 2008 году замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд вместе с коллегами отправил статью под названием «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности» в «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов». Этот журнал из списка признанных государством научных журналов привлек внимание Гельфанда крайне низким качеством статей и агрессивной рекламной политикой.

Бессмысленная статья была скомпилирована программой генерации квазинаучных текстов Scigen. Гельфанд перевел текст (программой) на русский язык, и после оплаты публикации в 4,5 тыс. рублей статья была принята к печати с «небольшими замечаниями» рецензента. Красок этой истории добавляет то, что в 2005 году этот же текст на английском был принят к рассмотрению Всемирной конференцией по систематике, кибернетике и информатике во Флориде.

Фото: commons.wikimedia.org Страница псевдонаучной статьи «На пути к созданию раскола-идентичности», созданной с помощью SCIgen

В статье среди прочего время измерялось в цилиндрах, упоминались исследователи с фамилиями Gayson (англ. «гей-сын»), Softporn (англ. «порноэротика»), а также сам профессор М. Гельфанд, оказавший помощь в генерации научных текстов. Тем не менее она вышла, и после большого скандала в СМИ журнал был исключен из списка ВАК . В 2009 году главный редактор журнала пытался через суд добиться его возвращения в список и получил отказ.

Как считает Гельфанд, подобные акции смогут очистить мир от недобросовестных научных журналов. «Вот вам выход, — заключил он. — Надо написать сто «Корчевателей», и сразу всё станет ясно». Хотя «Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов» не закрылся. Сайт его последний раз обновлялся в ноябре 2018 года.

Не имел особых последствий и скандал, поднявшийся в США после выхода статьи научного журналиста Джона Боханнона (John Bohannon) в журнале Science. Он разослал статью о лечении рака с серьезными и заметными специалистам ошибками в 304 рецензируемых научных журнала. 157 журналов в той или иной форме (в основном речь шла о необходимости перевести деньги за публикацию или расширить вступление) приняли подделку. Среди них были и журналы, принадлежащие компании Elsevier. Эта компания владеет одной из самых известных баз данных научной периодики Scopus. В резонансной статье Боханнон привел названия нескольких журналов, согласившихся опубликовать ерунду. И они продолжают выходить по сей день.

статьи Научный журналист Джон Боханнон Фото: commons.wikimedia.org/QS Bohannon

Наукометрический фетишизм

В 2017 году ВАК исключила из своего списка 293 журнала. Потом из системы РИНЦ вычеркнули 344 издания. Тогда гендиректор «Научной электронной библиотеки» eLibrary Геннадий Еременко предполагал, что из 6 тыс. внесенных в базу изданий порядка тысячи — «мусорные». В списке персон «Диссернета» у лидеров по «мусорным» кейсам сотни публикаций. Например, у профессора Московской государственной академии водного транспорта Олега Кочетова — 626 (сейчас на сайте вуза он не упоминается), у ведущего инженера МИФИ Владимира Свинаренко — 241.

РИНЦ, после того как исключил 350 журналов, дал рекомендации по вычислению «хищников» ► резкий рост количества публикаций; ► недостоверные отзывы; ► раздутый список профильных дисциплин; ► плата за размещение.

Однако и ваковским журналам по закону, несмотря на бюджетное финансирование, деньги брать не запрещают. Вопрос в том, за что их берут: одно дело, если они идут на оплату труда издателей, другое — за липовые рецензии, а то и вовсе написание статей. Такую услугу предлагают десятки контор-посредников, что косвенно говорит о наличии спроса. Поставить статью в ваковский журнал обойдется в среднем в 10–15 тыс. рублей, в Scopus — порядка 30 тыс.

Публикации в журналах вне списков дешевле. От них есть прок не только научным работникам для бумажной отчетности, но и коммерческим структурам. Так, на научные исследования ссылаются компании, которые предлагает «гадание по отпечаткам» — дерматоглифическое тестирование. Большинство упоминаемых ими статей были опубликованы в малоизвестных изданиях, некоторые из которых и попали в «хищники».

Большинство ученых обеспечивает себе работу с помощью научных грантов, которые, «согласно сложившейся в последнее время практике, даются не за идею, а за уже имеющиеся у соискателей высокорейтинговые публикации» , говорится в статье к научно-практической конференции Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) 2017 года.

Получается замкнутый круг: чтобы получить научные результаты, нужны исследования; чтобы их провести, нужны деньги; чтобы их получить, нужны статьи — и как можно больше. Постоянно прорываться в авторитетные издания надоедает, а потому появляются небольшие издательства. Именитого главного редактора недостаточно, опять же нужны деньги, и в отсутствие спонсора и платной подписки на вооружение берется модель, когда издание окупается за счет взимания платы с авторов. Это основной способ работы «хищнических журналов» и причина того, что они растут как грибы после дождя.

«Затраты на издание будут легко компенсированы большими грантами, которые можно будет получать, если добиться попадания журнала в список хороших журналов, т.е. изданий, индексируемых в ключевых системах глобального цитирования», — отмечают авторы статьи, доктор биологических наук, замглавного редактора журнала «Вестник Московского университета. Серия 16. Биология» (в списке «Диссеропедии» не замечен) Александр Хохлов, а также два сотрудника журнала Александр Клебанов и Галина Моргунова.

Автор цитаты В год порядка миллиона научных сотрудников, в том числе аспирантов, «стучится» в научные журналы. Такие подсчеты приводила кандидат экономических наук Наталья Алимова, выступившая против черного списка изданий. По ее мнению, нарушения — логичное следствие неадекватного спроса.

Причиной появления такого количества «хищнических» журналов эксперты АНРИ называли «наукометрический фетишизм». «Ученым предлагают, вернее, настоятельно рекомендуют вырабатывать «конструктивное» умение печь публикации, как пирожки или гамбургеры, — в фабричной логике конвейера, штамповки, стандартизации. Вместо полноценной еды в Макдоналдсе подается красиво упакованная и условно съедобная пища, равно и в современной науке продуцируется красиво упакованный мусор вместо полноценных научных статей », — считают кандидат социологических наук, ответственный редактор журнала ВЦИОМа Анна Кулешова и кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Денис Подвойский.

К 2020 году пять российских вузов должны войти в сотню лучших мировых — такую планку установило государство. И один из шагов к этой цели — рост числа научных публикаций. За 2010–2016 годы оно действительно увеличилось у вузов, участвующих в проекте «5-100» — в пять с лишним раз, подсчитали ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики и Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН (статья на эту тему была опубликована в прошлом году в научном журнале Scientometrics, которого нет в списке «хищнических»).