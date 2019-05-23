Ненаучная сенсация: дешифровщик рукописи Войнича оказался мошенником
Академик расшифровал средневековый текст с таинственными иллюстрациями, над которым сотню лет бились лингвисты. Такой была главная фейковая новость прошлой недели. Как мошенник устроил сенсацию в научном сообществе и почему для этого никого не пришлось обманывать, разобрались «Известия».
Исследование основано на озарениях
Рукопись Войнича — это две сотни страниц текста неизвестного автора на неизвестном языке с иллюстрациями в виде неизвестных растений, голых женщин и астрономических таблиц. В 1912 году нью-йоркский антиквар Вильфред Войнич купил предположительно средневековый манускрипт у монахов в итальянском городке Фраскати — по крайней мере, так он говорил. Больше чем за век появилось много теорий о том, что там написано, но все они более-менее бездоказательны. И вот этой весной в рецензируемом научном журнале Romance Studies появилась статья о расшифровке рукописи.
Михаил-Вильфред Войнич среди своих книг
Как писали в СМИ, удалось это академику Бристольского университета Джерарду Чеширу (Gerard Cheshire) буквально за две недели. После серии озарений он пришел к выводу, что рукопись написана на протороманском языке — предшественнике португальского, испанского, французского, итальянского, румынского, каталанского и галисийского языков, — который бесследно исчез, потому что редко использовался в официальных документах. Таким образом, рукопись — единственное дошедшее до нас свидетельство существования этого языка. В ней рассказывается о целебных травах, ваннах и астрологии. А составили ее доминиканские монахини в XV веке для королевы Арагона, сейчас это территория Испании на границе с Францией.
Университет отказался от открытия
Первая новость об исследовании Чешира появилась 15 мая на сайте университета Бристоля, академиком которого его называли СМИ. На следующий день она была удалена, и появилось обращение, в котором говорилось, что исследование целиком принадлежит автору и никак не связано с университетом. Удалено оно в связи с сомнениями лингвистов и медиевистов. Но после публикации в рецензируемом журнале может вернуться на сайт, если будет решено, что выводы исследователя «представляют общественный интерес».
Ирония в том, что работа Чешира уже опубликована в рецензируемом журнале. Этому и была посвящена первая, удаленная с университетского сайта новость. И там говорилось, что в этом журнале практикуется метод двойного слепого рецензирования, анонимного и для двух рецензентов, и для автора.
Кстати, на сайте университета Бристоля Джерард Чешир значится как «приглашенный научный сотрудник» (visiting research associate), а не доктор или академик. Страничка этого приглашенного сотрудника сейчас недоступна.
Статьи в несуществующих журналах
Рукопись Войнича — главный, но не единственный научный интерес исследователя. Так, Gerard Cheshire значится автором книги о марках Викторианской эпохи и серии книг о животных, которые водятся в садах и парках.
Расшифровкой манускрипта он увлекся давно и занимался ею отнюдь не две недели. Чешир сам выложил в социальной сети для ученых Academia.edu три свои исследования, посвященные манускрипту. Самое раннее датировано январем 2018 года. Тезисы те же: рукопись написана на протороманском, это единственный дошедший до нас документ.
Самое близкое, что удалось найти, — рецензируемый научный журнал International Scientific Survey Journal и студенческая газета The Science Survey. На сайте sciencesurvey.link, который Чешир указывает в колонтитуле, написано, что эта страница создана для его научных работ.
Джерард Чешир
В многочисленных опровержениях исследования Чешира говорится, что протороманского языка в принципе не существует. С этим не до конца согласен Александр Пиперски, кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ и научный сотрудник Школы филологии НИУ ВШЭ. По его словам, «протороманский» — это просто название для народной латыни, разговорного варианта латыни и предка большинства романских языков. В разное время в разных местах существовали разные виды народной латыни со своими особенностями и вариантами слов.
«Они не очень надежно зафиксированы, потому что латинская письменная традиция была очень сильная, так что какие-то новые особенности произношения плохо отображались на письме. Но есть знаменитый текст Appendix Probi. Это один из важных памятников народной латыни именно потому, что там говорится: «Надо говорить так-то, а не так-то». Допустим, vitulus (лат. «теленок»), а не viclus. И то, как надо говорить, совершенно неинтересно, потому что это стандартная латинская форма, а то, как запрещается, — вот это как раз народная латынь. В общем, нельзя сказать, что протороманский — какой-то неведомый язык. Можно обсуждать какие-то конкретные аспекты, которые мы можем знать лучше или хуже, но в целом народную латынь мы знаем», — объяснил Пиперски корреспонденту «Известий».
До некоторых пор и Чешир не хвастался открытием нового языка. В 2017 году он довольствовался тем, что манускрипт написан на вульгарной (народной) латыни. Но идею множества диалектов этой народной латыни довел до абсурда. Из статьи, опубликованной в том же несуществующем Science Survey (номер первый за 2017 год), выходит, что манускрипт написан на множестве диалектов, не имевших четких грамматических структур. Полная свобода для исследователя! «Чтобы текст был написан на разных вариантах народной латыни, к тому же так, что одно слово румынское, другое испанское, третье итальянское и так далее, такого все-таки быть не может», — настаивает лингвист Александр Пиперски.
Научным журналам всё равно
Итак, приглашенный сотрудник университета, который пишет о бабочках и марках и подделывает публикации в научных журналах, делает величайшее лингвистическое открытие. При этом уровень знаний Чешира показывает хотя бы то, что сочетание звуков «та» он называет дифтонгом. Дифтонг — это сочетание двух гласных, а звук [т] точно гласным быть не может (в отличие от [м], [н], [л], [р], с принадлежностью которых к согласным всё не так однозначно). Так что даже терминология у Чешира не научная, а какая-то своя.
Тем не менее статью, построенную на озарениях, с терминологическими ошибками удалось опубликовать в рецензируемом научном журнале. C учетом последних скандалов с такими журналами можно предположить, что редакторы сделали это за деньги. Но у лингвиста Александра Пиперски другое мнение на этот счет:
«У меня сложное отношение к тому, что такая статья появляется в рецензируемом журнале, но это, в общем-то, объяснимо. С одной стороны, научным журналам тоже нужна какая-то публичность. На такие статьи могут приходить отклики от рецензентов: «Я сомневаюсь, не уверен». А редактор может принять решение: «Ну, давайте мы все-таки опубликуем, все прочитают и узнают про наш журнал». Журнал Romance Studies — это не то чтобы самый известный журнал. Большинство лингвистов и услышали о нем впервые благодаря этой истории. Так что эту цель редактора можно считать достигнутой.
А с другой стороны, действительно, не всегда же статьи, которые публикуются в научных журналах, бывают интересными и хорошими. Если бы такие вещи были опубликованы в журнале Language, самом известном американском журнале по лингвистике, это бы воспринималось совсем иначе. А Romance Studies не самый авторитетный. В российской науке принято заниматься наукометрией и считать, какое место занимает журнал в международной базе цитирования Scopus. В ней этот журнал четвертого квартиля, то есть нижней четверти.
Так что, с одной стороны, конечно, вызывает некоторое возмущение: «Как же так, рецензируемый журнал». А с другой — опубликовали и опубликовали, потратили 40 страниц, ну и ладно. И, может быть, это даже лучше, чем если бы эту версию отклонили на этапе рецензирования: так все-таки ее смогли оценить и признать сомнительной гораздо более широкие круги ученых».
В рукописи Войнича не написано ничего
Теорий о содержании манускрипта так много, что они могут составить отдельную научную дисциплину. Так, в 2017 году британский сценарист Николас Гиббс (Nicholas Gibbs) заявил, что манускрипт — это справочник женского здоровья, а странные буквы — сокращения названий ингредиентов лекарств на латыни. В 2018 году турецкий инженер-электрик Ахмет Ардич (Ahmet Ardiç) заявил, что текст — справочник всего, написанный на транскрипции старинного турецкого языка. А в 2019-м волгоградский инженер-электрик Павел Коннов решил, что это «чаромутный русский язык». Он считает, что в рукописи описан алгоритм проведения обряда, который защищал женщин от сексуального насилия со стороны вампиров.
По мнению Александра Пиперски, текст рукописи так долго не удавалось расшифровать, потому что это и не текст вовсе, а мистификация. Вероятность существования языка, о котором ничего не известно науке, слишком мала. А шифры в Средние века не были такими изощренными.
В конце концов, не так важно, что написано в манускрипте, который одинаково волнует крупных ученых и посетителей «Два.ч» и 4chan. Главный вопрос, который поднимает скандал с «расшифровкой», в том, что построенное на «озарениях» исследование с элементарными ошибками вышло, возможно, без всякого подлога в рецензируемом научном журнале. Раньше сам факт такой публикации снимал сомнения в достоверности исследования. Теперь придется разбираться, какому журналу можно доверять, а какому нет. Как ориентироваться в этом новом мире, читайте скоро в «Известиях».