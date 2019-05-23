Ненаучная сенсация: дешифровщик рукописи Войнича оказался мошенником

Академик расшифровал средневековый текст с таинственными иллюстрациями, над которым сотню лет бились лингвисты. Такой была главная фейковая новость прошлой недели. Как мошенник устроил сенсацию в научном сообществе и почему для этого никого не пришлось обманывать , разобрались «Известия».

Исследование основано на озарениях

Рукопись Войнича — это две сотни страниц текста неизвестного автора на неизвестном языке с иллюстрациями в виде неизвестных растений, голых женщин и астрономических таблиц. В 1912 году нью-йоркский антиквар Вильфред Войнич купил предположительно средневековый манускрипт у монахов в итальянском городке Фраскати — по крайней мере, так он говорил. Больше чем за век появилось много теорий о том, что там написано, но все они более-менее бездоказательны. И вот этой весной в рецензируемом научном журнале Romance Studies появилась статья о расшифровке рукописи.

рукопись Михаил-Вильфред Войнич среди своих книг Фото: Global Look Press

Как писали в СМИ, удалось это академику Бристольского университета Джерарду Чеширу (Gerard Cheshire) буквально за две недели. После серии озарений он пришел к выводу, что рукопись написана на протороманском языке — предшественнике португальского, испанского, французского, итальянского, румынского, каталанского и галисийского языков, — который бесследно исчез, потому что редко использовался в официальных документах. Таким образом, рукопись — единственное дошедшее до нас свидетельство существования этого языка. В ней рассказывается о целебных травах, ваннах и астрологии. А составили ее доминиканские монахини в XV веке для королевы Арагона, сейчас это территория Испании на границе с Францией.

Университет отказался от открытия

Первая новость об исследовании Чешира появилась 15 мая на сайте университета Бристоля, академиком которого его называли СМИ. На следующий день она была удалена, и появилось обращение, в котором говорилось, что исследование целиком принадлежит автору и никак не связано с университетом. Удалено оно в связи с сомнениями лингвистов и медиевистов. Но после публикации в рецензируемом журнале может вернуться на сайт, если будет решено, что выводы исследователя «представляют общественный интерес».

рукопись Фрагмент книги «Рукопись Войнича» Фото: brbl-dl.library.yale.edu

Ирония в том, что работа Чешира уже опубликована в рецензируемом журнале . Этому и была посвящена первая, удаленная с университетского сайта новость. И там говорилось, что в этом журнале практикуется метод двойного слепого рецензирования, анонимного и для двух рецензентов, и для автора.

Кстати, на сайте университета Бристоля Джерард Чешир значится как «приглашенный научный сотрудник» (visiting research associate), а не доктор или академик. Страничка этого приглашенного сотрудника сейчас недоступна.

Статьи в несуществующих журналах

Рукопись Войнича — главный, но не единственный научный интерес исследователя. Так, Gerard Cheshire значится автором книги о марках Викторианской эпохи и серии книг о животных, которые водятся в садах и парках.

Расшифровкой манускрипта он увлекся давно и занимался ею отнюдь не две недели. Чешир сам выложил в социальной сети для ученых Academia.edu три свои исследования, посвященные манускрипту. Самое раннее датировано январем 2018 года. Тезисы те же: рукопись написана на протороманском, это единственный дошедший до нас документ.

Автор цитаты Это исследование оформлено как репринт статьи в научном журнале Science Survey (номер второй за 2018 год). И такого журнала не существует.

Самое близкое, что удалось найти, — рецензируемый научный журнал International Scientific Survey Journal и студенческая газета The Science Survey. На сайте sciencesurvey.link, который Чешир указывает в колонтитуле, написано, что эта страница создана для его научных работ.

рукопись Джерард Чешир Фото: flickr.com/salariyabookhouse

В многочисленных опровержениях исследования Чешира говорится, что протороманского языка в принципе не существует. С этим не до конца согласен Александр Пиперски , кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ и научный сотрудник Школы филологии НИУ ВШЭ. По его словам, «протороманский» — это просто название для народной латыни, разговорного варианта латыни и предка большинства романских языков. В разное время в разных местах существовали разные виды народной латыни со своими особенностями и вариантами слов.

«Они не очень надежно зафиксированы, потому что латинская письменная традиция была очень сильная, так что какие-то новые особенности произношения плохо отображались на письме. Но есть знаменитый текст Appendix Probi. Это один из важных памятников народной латыни именно потому, что там говорится: «Надо говорить так-то, а не так-то». Допустим, vitulus (лат. «теленок»), а не viclus. И то, как надо говорить, совершенно неинтересно, потому что это стандартная латинская форма, а то, как запрещается, — вот это как раз народная латынь. В общем, н ельзя сказать, что протороманский — какой-то неведомый язык. Можно обсуждать какие-то конкретные аспекты, которые мы можем знать лучше или хуже, но в целом народную латынь мы знаем », — объяснил Пиперски корреспонденту «Известий».

До некоторых пор и Чешир не хвастался открытием нового языка. В 2017 году он довольствовался тем, что манускрипт написан на вульгарной (народной) латыни. Но идею множества диалектов этой народной латыни довел до абсурда. Из статьи, опубликованной в том же несуществующем Science Survey (номер первый за 2017 год), выходит, что манускрипт написан на множестве диалектов, не имевших четких грамматических структур . Полная свобода для исследователя! « Чтобы текст был написан на разных вариантах народной латыни, к тому же так, что одно слово румынское, другое испанское, третье итальянское и так далее, такого все-таки быть не может », — настаивает лингвист Александр Пиперски.

Научным журналам всё равно

Итак, приглашенный сотрудник университета, который пишет о бабочках и марках и подделывает публикации в научных журналах, делает величайшее лингвистическое открытие. При этом уровень знаний Чешира показывает хотя бы то, что сочетание звуков «та» он называет дифтонгом. Дифтонг — это сочетание двух гласных, а звук [т] точно гласным быть не может (в отличие от [м], [н], [л], [р], с принадлежностью которых к согласным всё не так однозначно). Так что даже терминология у Чешира не научная, а какая-то своя .

Тем не менее статью, построенную на озарениях, с терминологическими ошибками удалось опубликовать в рецензируемом научном журнале . C учетом последних скандалов с такими журналами можно предположить, что редакторы сделали это за деньги. Но у лингвиста Александра Пиперски другое мнение на этот счет:

«У меня сложное отношение к тому, что такая статья появляется в рецензируемом журнале, но это, в общем-то, объяснимо. С одной стороны, научным журналам тоже нужна какая-то публичность. На такие статьи могут приходить отклики от рецензентов: «Я сомневаюсь, не уверен». А редактор может принять решение: «Ну, давайте мы все-таки опубликуем, все прочитают и узнают про наш журнал». Журнал Romance Studies — это не то чтобы самый известный журнал. Большинство лингвистов и услышали о нем впервые благодаря этой истории. Так что эту цель редактора можно считать достигнутой.

рукопись Фрагмент книги «Рукопись Войнича» Фото: brbl-dl.library.yale.edu

А с другой стороны, действительно, не всегда же статьи, которые публикуются в научных журналах, бывают интересными и хорошими . Если бы такие вещи были опубликованы в журнале Language, самом известном американском журнале по лингвистике, это бы воспринималось совсем иначе. А Romance Studies не самый авторитетный. В российской науке принято заниматься наукометрией и считать, какое место занимает журнал в международной базе цитирования Scopus. В ней этот журнал четвертого квартиля, то есть нижней четверти.

Александр Пиперски, лингвист, популяризатор науки Еще проще было бы опубликовать такую статью в умеренно профильном издании. Если вы откроете работу по лингвистике, которая вышла в социологическом журнале, там может быть довольно много странных заявлений с точки зрения лингвистики, потому что рецензирует необязательно профессиональный лингвист. Ну а кто может отрецензировать полноценное исследование по рукописи Войнича? Мы не знаем ни что это, ни кто это создал.

Так что, с одной стороны, конечно, вызывает некоторое возмущение: «Как же так, рецензируемый журнал». А с другой — опубликовали и опубликовали, потратили 40 страниц, ну и ладно. И, может быть, это даже лучше, чем если бы эту версию отклонили на этапе рецензирования: так все-таки ее смогли оценить и признать сомнительной гораздо более широкие круги ученых».

В рукописи Войнича не написано ничего

Теорий о содержании манускрипта так много, что они могут составить отдельную научную дисциплину. Так, в 2017 году британский сценарист Николас Гиббс (Nicholas Gibbs) заявил, что манускрипт — это справочник женского здоровья, а странные буквы — сокращения названий ингредиентов лекарств на латыни. В 2018 году турецкий инженер-электрик Ахмет Ардич (Ahmet Ardiç) заявил, что текст — справочник всего, написанный на транскрипции старинного турецкого языка. А в 2019-м волгоградский инженер-электрик Павел Коннов решил, что это «чаромутный русский язык». Он считает, что в рукописи описан алгоритм проведения обряда, который защищал женщин от сексуального насилия со стороны вампиров.

рукопись Фрагмент книги «Рукопись Войнича» Фото: brbl-dl.library.yale.edu

По мнению Александра Пиперски, текст рукописи так долго не удавалось расшифровать, потому что это и не текст вовсе, а мистификация. Вероятность существования языка, о котором ничего не известно науке, слишком мала. А шифры в Средние века не были такими изощренными.

Александр Пиперски, лингвист, популяризатор науки Я больше верю в то, что это средневековая художественная игра. Физические свойства пергамента и чернил указывают на то, что она средневекового происхождения. И подобное тогда было. Например, в XII веке была монахиня Хильдегарда Бингенская, которая изобрела язык Lingua Ignota (лат. «неизвестный язык»). В том случае не пошло дальше двух-трех страниц в латинских рукописях, где рассказывается про этот язык. А в этом случае, может быть, дальше зашло.