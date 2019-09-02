Запретный лот: как Европа борется с fake news

Прошло почти два года с тех пор, как Facebook решил бороться с fake news и обязал заказчиков политической рекламы раскрывать свои местоположение и личность. Судя по докладу о противодействии дезинформации, опубликованном Оксфордским университетом совместно с BBC , это не слишком помогло. С текстом ознакомились «Известия».

Авторы исследования отмечают, что меры эти, с одной стороны, помогают защитить демократические институты. С другой, используются для принятия репрессивных законов, направленных против свободы слова и честной политической борьбы.

Поднять уровень осведомленности

В 2018 году по всему Евросоюзу был проведен социологический опрос. У 26 тыс. людей спросили, беспокоятся ли они по поводу fake news. 85% опрошенных назвали это проблемой для их стран, 83% — проблемой для демократии в целом.

Но есть страны, в которых люди более расслаблены. Так, опрос внутри Голландии показал, что о fake news думают только 30% граждан. И всего 11% не доверяют тому, что говорят в новостях.

При этом Голландия — одна из немногих стран, где людей пытаются учить отличать настоящие новости от поддельных. Мера, которая, пожалуй, больше всего помогает пресекать распространение слухов в интернете. С подачи правительства просветительские кампании запустило голландское телевидение, статьи об этом продвигались в Facebook и Twitter.

общество Фото: Depositphotos

Еще одно отличие Голландии от большинства стран ЕС: основная масса голландских fake news в соцсетях публикуется самими голландцами. Винят в этом в первую очередь правых активистов.

Еще одна страна, где сделали ставку на образование, а не на запретительные меры, — Швеция. В прошлом году в правительстве высказали идею учить детей с начальной школы вычислять fake news. А для взрослых выпустили 20-страничные брошюры под названием «Если начнется кризис или война».

Второй из 10 пунктов (сразу после «Подготовки к чрезвычайным ситуациям») посвящен дезинформации. Главное средство борьбы с ней — «критическая оценка источника».

Автор цитаты Авторы шведской брошюры рекомендуют обращать внимание на то, насколько информация новая, не является ли она личным мнением, размышлять над возможной целью публикации, не верить слухам и не распространять их.

Для журналистов и всех интересующихся Агентство по гражданской обороне Швеции запустило информационную кампанию, посвященную пропаганде. Одна из важнейших задач агентства — вычислять попытки зарубежного вмешательства. Да, в отличие от Голландии, в Швеции считают, что fake news приходят к ним из других стран, в первую очередь из России.

Шведский Институт международных отношений в 2017 году заявил о разнообразных попытках изменить общественное мнение в стране со стороны России. Общая цель российской политики в отношении всего Балтийского региона, по мнению специалистов института, в том, чтобы сохранить геостратегический статус-кво, сводящий к минимуму присутствие НАТО. Делает это Россия посредством портала Sputnik на шведском языке, созданного в апреле 2015 года. Его в исследовании института называют «ключевым инструментом российской публичной дипломатии».

Законная борьба

Ни в Швеции, ни в Голландии нет законов, наказывающих за распространение fake news. Обычно впереди всей Европы в том, что касается попыток регулировать интернет, находится Франция. Но и там с законами не задалось. Правительство сначала приняло его, но само себя загнало в угол и отменило.

В начале 2018 года президент Макрон предложил обязать социальные сети раскрывать источники финансирования политической рекламы. Видимо, его не устраивало, как выполняется это условие, поставленное Марком Цукербергом еще в 2017-м. По идее Макрона, используя эту информацию, французский регулятор мог бы блокировать кампании, финансируемые из-за рубежа (наверное, всем понятно, о каком зарубежье речь).

Французский регулятор СМИ вообще организация лихая. В 2015 году он, вернее она, Национальная комиссия Франции по информационным технологиям и гражданским свободам, оштрафовал Google на €100 тыс. за отказ удалить имя человека, добившегося права на забвение, из поисковой выдачи во всех странах, а не только в Европе. Притом что Google не была должна этого делать по европейским же законам. Поисковику удалось оспорить штраф через четыре года.

общество Горожане покупают утреннюю прессу в киоске в Ницце Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

А в январе 2019-го комиссия наложила новый штраф на Google уже в €50 млн. От лица 10 тыс. человек она обвинила Google в том, что компания обрабатывала персональные данные пользователей своих сервисов без их ведома, чтобы показывать им персонализированную рекламу. Google штраф, разумеется, оспорила.

Как бы там ни было, идею Макрона критиковали и правые, и левые за попытки создать полицию мысли и ущемление свободы слова. На этой волне законопроект поначалу отверг сенат, но к концу 2018-го с поправками он был принят.

И просуществовал до апреля 2019-го, пока Twitter не отказалась принимать от правительства плату за рекламу кампании по повышению явки на выборы #OuiJeVote (Да, я голосую). В соцсети сказали, что в ином случае нарушили бы закон.

Ситуация с законом во Франции комичная, но совсем не уникальная. Когда законы пытаются принимать, на правительства обрушивается критика политиков и международных, в том числе журналистских организаций.

Два исключения — Болгария и Германия. В первой в 2018 году приняли закон, похожий на французский. Авторы оксфордского доклада пишут, что его критиковали за то, что он мешает работать независимым медиа и помогает крупнейшему в стране медиахолдингу депутата Деляна Пеевски.

Автор цитаты Немецкий закон с непроизносимым названием Netzwerkdurchsetzungsgesetz, вступивший в силу 1 января 2018 года, тоже много критиковали. По нему социальным сетям с более чем 2 млн зарегистрированных пользователей даются сутки на удаление «очевидно незаконного» контента. В ином случае штраф до €50 млн. Закон критиковали-критиковали, а через полгода Facebook отчиталась, что удалила 362 поста.

В остальных странах ситуация мутная. В Италии два раза пытались принять законы, и ничего не вышло. Первый раз предложили сажать в тюрьму тех, кто распространяет «ложные, преувеличенные или предвзятые новости о фактах, которые являются явно ложными или недоказанными». Во второй — регистрировать пользователей соцсетей по номерам карт медицинского страхования. Еще перед выборами 2018 года гражданам предложили сообщать о новостях, которые кажутся им фейком, в полицию. Для этого даже создали сайт, который отключили вскоре после выборов. Инициатива тем более спорная, что, согласно исследованию неапольского университета, 65% итальянцев не отличают поддельные новости от настоящих.

В Турции, отмечают авторы доклада, законы даже не пытались принимать, а людей и так преследуют за новости. Речь идет о телеведущем Фатихе Портакале, на которого завели дело за «оскорбление государственных институтов» и «клевету» после выхода репортажа о госпитале в провинции Мерсин на Fox Haber Channel TV. Расплату за распространение fake news пообещал всем виновным Совет по рынкам капитала Турции после падения лиры в 2018 году. А две единственные организации, борющиеся с фейковыми новостями в Турции, по данным авторов доклада, запустила проправительственная колумнистка и ее муж.

Чатики в WhatsApp

Во время чтения доклада складывается ощущение, что европейские законотворцы всё время пытаются переложить ответственность за распространение поддельных новостей на соцсети. Те неохотно подчиняются и по одному блокируют аккаунты. При этом непонятно, какой это всё имеет эффект.

Единственный случай, когда сама соцсеть решила бороться с fake news, произошел в Индии . И, во-первых, он никак не связан с политической пропагандой. Во-вторых, произошедшее может повлиять на весь мир.

общество Фото: Global Look Press/Aloisio Mauricio

Без всякого давления со стороны властей проблемой fake news занялся в Индии WhatsApp (принадлежит Facebook). По данным BBC, за последние два года в стране был убит 31 человек и ранено еще около десяти из-за фальшивых обвинений в педофилии, которые распространялись в чатах. При этом качество подделок было очень низким.

После этого WhatsApp ввел в стране ограничение по количеству рассылаемых одновременно разным пользователям сообщений. И планирует распространить это ограничение по всему миру. Кто являлся источником поддельных обвинений, так и не удалось выяснить.