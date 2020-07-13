Придать замедление: в мае число новых фирм сократилось в два раза

Пандемия коронавируса внесла коррективы в динамику открытия и ликвидации российских предприятий. В мае 2020-го эти процессы замедлились в два раза по сравнению с прошлым годом: было создано 11,2 тыс. юрлиц (вместо 22,3 тыс. в мае 2019-го) и закрыто 32 тыс. (вместо 52 тыс.). Это следует из данных ФНС, с которыми ознакомились «Известия». Предприниматели заявили, что причиной тому стало замедление всех процессов из-за карантина и рост количества фирм, выставленных на продажу. Сокращение числа новых юрлиц — тренд последних пяти месяцев, в течение которых компании пытаются оптимизировать финансовые потоки, заявили эксперты.

Всеобщее уменьшение

В мае 2020-го число зарегистрированных юрлиц в России уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 11,2 тыс. (против 22,3 тыс.), следует из данных ФНС. Большей частью новых фирм стали общества с ограниченной ответственностью — их количество достигло 10,9 тыс. Также было открыто 730 некоммерческих организаций и 64 акционерных общества. Схожую динамику показали и ИП: число новых индивидуальных предпринимателей оказалось в 2,4 раза меньше, чем в прошлом году, сократившись до 27 тыс.

Впрочем, количество ликвидированных фирм в мае также показало снижение. В 2019-м их было 54 тыс., а в этом году — 32 тыс., то есть на 40% меньше. Число прекративших существование ИП тоже сократилось, но на 30%: с 52 тыс. до 37 тыс.

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При этом больше всего организаций закрылось в сфере торговли — оптовой (10,6 тыс.) и розничной (2,6 тыс.), строительстве (5,6 тыс.), научной и технической деятельности (2,8 тыс). Много фирм «потеряли» обрабатывающие производства (2,2 тыс.), а также отрасли транспортировки и хранения (2,1 тыс.). Меньше всего пострадало производство табачных изделий, недосчитавшись только двух компаний, а также деятельность трубопроводного транспорта (минус три организации).

Снижение количества регистрируемых юрлиц в мае по сравнению с прошлым годом обусловлено ограничениями в связи с коронавирусом, заявили «Известиям» в Минэкономразвития. При этом сопоставимое снижение числа ликвидированных предприятий говорит о том, что меры поддержки бизнеса, реализуемые с первых дней карантина, принесли результат, добавили в ведомстве. Там также подчеркнули: главной целью мер было помочь предпринимателям сохранить бизнес и персонал, а кроме того, перейти к скорейшему восстановлению работы после снятия ограничений.

В ФНС не прокомментировали эти данные по запросу «Известий».

Слово бизнеса

Во время кризиса все процессы замедляются: предприниматели ждут, что будет дальше, и стараются не принимать скоропостижных решений, пояснил статистику ФНС первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. И тем более они не спешат ликвидировать бизнес: об этом говорит тот факт, что за время карантина в два раза выросло количество предприятий, выставленных на продажу. Зачастую проще реализовать компанию, пусть и по невысокой цене, чем запускать процедуру ликвидации, пояснил он.

Владислав Корочкин добавил, что основную часть ликвидированных фирм, как правило, составляли фирмы-однодневки, которые закрывала ФНС. В настоящее время налоговые проверки приостановлены, напомнил эксперт.

Замедление динамики регистрации и закрытия фирм не означает, что бизнес легко переносит кризис. Сильнее всего от коронавируса пострадали малые и средние предприниматели, 13% из которых уже закрыли свои фирмы, а 7% находятся в стадии ликвидации, категоричен глава ТПП РФ Сергей Катырин. У многих просто не оказалось финансовой подушки, чтоб пережить период простоя, пояснил он.

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Возврат к «доковидным» показателям займет у бизнеса от шести месяцев до двух лет, спрогнозировал Сергей Катырин. При этом для скорейшего восстановления необходимы гранты и субсидии от государства, «длинные деньги» по низкой ставке, существенное снижение налогового бремени, а также продление мер господдержки на III и IV кварталы 2020 года. Существующими льготами от государства смогли воспользоваться около 30% бизнесменов и только треть из них отметила, что это им помогло, резюмировал глава ТПП.

Сложности в использовании господдержки есть и у крупных предприятий, отметил член координационного совета «Деловой России», гендиректор «Эвотора» Андрей Романенко. Он сообщил, что «Эвотор» не смог получить льготный кредит, несмотря на то что вошел в список системообразующих компаний. В целом же данные ФНС отражают объективную картину: по статистике компании, ни в одном из регионов России число торговых точек не восстановилось до прежнего уровня, а многие фирмы поставили бизнес на паузу.

Печальный тренд

Основным фактором снижения количества ликвидированных фирм стал полугодовой мораторий на банкротство компаний, который правительство ввело в апреле 2020-го, полагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Сегодня подать заявление о признании должника банкротом не получится, если он попал в список наиболее пострадавших отраслей от коронавируса или в перечень системообразующих организаций, пояснил эксперт. Также на динамику повлияло закрытие части отделений ФНС, что сделало затруднительным в марте–мае 2020 года процессы ликвидации и регистрации компаний.

Дмитрий Орехов подчеркнул, что количество новых юрлиц сокращалось не только в мае — это тренд последних пяти месяцев. За январь–май 2020-го число зарегистрированных фирм снизилось на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, это связано с реорганизацией компаний, их дроблением, сменой организационно-правовой формы — действиями, направленными на оптимизацию финансовых потоков во время пандемии.

п3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В мае наиболее сильно проявилось общее снижение деловой активности, а по итогам всего II квартала сокращение ВВП может составить 8–16% в годовом выражении, пояснил причины сокращения новых фирм аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Кроме того, на их динамику повлияли рост безработицы и падение доходов населения.

По прогнозу Минэкономразвития, под влиянием пандемии реальные доходы россиян упадут на 6% во II квартале. А уровень безработицы уже показал резкое снижение: по данным службы статистики, в мае он стал рекордным с 2012 года и составил 6,1% (против 5,8% в апреле). Таким образом, число безработных россиян достигло 4,5 млн.

Впрочем, Евгений Миронюк добавил, что массовую ликвидацию компаний удалось предотвратить благодаря антикризисным мерам государства. Так, например, на это позитивно повлияла отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также платежей по кредитам. Кроме того, был принят ряд дополнительных мер — например, выданы беспроцентные займы на поддержку занятости и субсидии на каждого сохраненного сотрудника.