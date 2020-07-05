Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды
Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с которыми ознакомились «Известия». При этом в целом большинство компонентов сводного индекса бизнес-среды выросли — среди них показатели рынка производимой продукции, индикаторы логистики и получения новых заказов. Хотя их значения пока далеки от докризисных, отмечают авторы исследования. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что деловая активность начала восстанавливаться, но говорить о положительных сдвигах пока рано.
Ростом не вышли
Значение сводного индекса РСПП в июне несколько увеличилось, составив 39,4 пункта (в мае — 35,9). Большинство его компонентов продемонстрировали рост, но их показатели еще не вернулись к докризисным уровням, говорится в результатах опроса. Всего в исследовании участвовало 100 предприятий крупного и среднего бизнеса, представляющих разные секторы экономики.
В частности, улучшения показали индекс рынка производимой продукции и оценки спроса, достигнув 37,7 и 33,4 пункта соответственно. Индикаторы B2B (бизнес для бизнеса) и логистики, по которым в предыдущие месяцы отмечались рекордные падения, также выросли и составили 39,7 и 41,9 балла, следует из отчета. В июне вдвое больше предприятий (16,7%) получили новые заказы, чем в мае (8,5%). Кроме того, ситуация с выполнением контрактных обязательств и финансовое положение компаний стабилизировались. Однако при этом говорить о том, что положение нормализовалась, рано — в докризисный период значения индексов не опускались ниже 40 пунктов, подчеркивается в результатах опроса.
— Об устойчивом восстановлении экономики можно будет говорить, когда показатели превысят отметку в 50 пунктов. Сейчас в большинстве случаев они чуть выше 30–40. Вместе с тем отмена ряда ограничений и реализованные меры поддержки бизнеса способствовали увеличению значений компонентов индекса, характеризующих спрос, финансовое положение компаний. По сравнению с провальными показателями в апреле и мае ситуация выглядит значительно лучше, — рассказали «Известиям» в РСПП.
В то же время индекс личных оценок состояния делового климата вырос до 28,7 пункта, месяцем ранее он составлял 19,5. При этом мнение бизнесменов на этот счет не сильно поменялось. Так, в июне 53,4% представителей крупного и среднего бизнеса заявили, что состояние бизнес-среды не изменилось, а 39,8% — вовсе отметили ухудшение и лишь малая часть респондентов ответила положительно. По результатам аналогичных замеров в мае голоса между оценками «ситуация ухудшилась» и «не изменилась» разделились поровну, и не было ни одного ответа, что «климат улучшился», следует из опроса.
Показатели социальной и инвестиционной активности бизнеса после майского роста вновь перешли в отрицательную зону, приблизившись к наиболее низкому за последние годы значению (45,6 пункта), отмечают в РСПП. При этом количество компаний, которые вели инвестиционные проекты, сократилось на 3% за месяц, а в каждой пятой организации происходили увольнения, что больше на 4%, чем месяц назад.
«Известия» обратились в пресс-службу Минэкономразвития с просьбой прокомментировать результаты опроса бизнес-объединения.
Цвет настроения
Деловая активность в МСП постепенно восстанавливается после серьезных падений в апреле и мае, а настроение предпринимателей улучшается, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. Однако, он подчеркнул, что индексы ниже 50 пунктов всё равно в большей мере отражают негативную оценку.
— Сейчас главное — простимулировать спрос госзакупками, мягкой бюджетной и денежно-кредитной политикой, сдвижкой реализации государственных контрактов на более ранние сроки. В этом плане нынешние действия правительства радуют, если они будут продолжены, то просадка будет меньше, чем прогнозировалось в апреле, а восстановление пойдет быстрее, — уверен Александр Калинин.
Вместе с тем он посетовал на необходимость снижения административных барьеров и контрольного-надзорного прессинга на бизнес. По словам Александра Калинина, серьезную тревогу вызывает то, что как только предприятия открываются, приходят сотрудники контрольных органов, выявляют нарушения и налагают немаленькие штрафы от 100 тыс. рублей и выше. Тогда как по КоАП в первый раз можно ограничиться предупреждением, а не санкциями вплоть до приостановки деятельности на 90 дней, подчеркнул он.
О положительных сдвигах в предпринимательской среде сейчас говорить рано, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Он полагает, что на настроения бизнеса может сказываться как возобновление с 1 июля приостановленных ранее налоговых и иных проверок, так и ряд других факторов.
По его словам, сейчас бизнесу необходимы конкретные сигналы, которые вселили бы уверенность в завтрашнем дне. Например, о доведении до конца «регуляторной гильотины», реализации программ льготного кредитования, последовательном развитии конкуренции и другие. В части мер господдержки самые важные уже приняты, добавил Антон Данилов-Данильян.
Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. По его словам, несмотря на то, что деятельность большинства сфер формально уже возобновилась, приток денег обмелел. Сейчас мало кто готов тратиться, все экономят, что обусловлено отсутствием уверенности в завтрашнем дне, добавил он.
Из-за отсутствия спроса предприятия вынуждены сдерживать производство, чтобы не забивать склады не реализуемой пока продукцией, а сфера услуг — сокращать объемы работы, продолжает Петр Пушкарев. Чтобы ускорить процесс восстановления, по мнению эксперта, необходимо расширить меры господдержки, направить больше денег в обращение и разогнать спрос, поддержав таким образом экономику.