Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти 40% представителей крупного и среднего бизнеса заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, следует из результатов опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) , с которыми ознакомились «Известия». При этом в целом большинство компонентов сводного индекса бизнес-среды выросли — среди них показатели рынка производимой продукции, индикаторы логистики и получения новых заказов. Хотя их значения пока далеки от докризисных , отмечают авторы исследования. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что деловая активность начала восстанавливаться, но говорить о положительных сдвигах пока рано.

Ростом не вышли

Значение сводного индекса РСПП в июне несколько увеличилось, составив 39,4 пункта (в мае — 35,9) . Большинство его компонентов продемонстрировали рост, но их показатели еще не вернулись к докризисным уровням, говорится в результатах опроса. Всего в исследовании участвовало 100 предприятий крупного и среднего бизнеса, представляющих разные секторы экономики.

В частности, улучшения показали индекс рынка производимой продукции и оценки спроса, достигнув 37,7 и 33,4 пункта соответственно. Индикаторы B2B (бизнес для бизнеса) и логистики, по которым в предыдущие месяцы отмечались рекордные падения, также выросли и составили 39,7 и 41,9 балла, следует из отчета. В июне вдвое больше предприятий (16,7%) получили новые заказы, чем в мае (8,5%). Кроме того, ситуация с выполнением контрактных обязательств и финансовое положение компаний стабилизировались. Однако при этом говорить о том, что положение нормализовалась, рано — в докризисный период значения индексов не опускались ниже 40 пунктов, подчеркивается в результатах опроса.

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— Об устойчивом восстановлении экономики можно будет говорить, когда показатели превысят отметку в 50 пунктов . Сейчас в большинстве случаев они чуть выше 30–40. Вместе с тем отмена ряда ограничений и реализованные меры поддержки бизнеса способствовали увеличению значений компонентов индекса, характеризующих спрос, финансовое положение компаний. По сравнению с провальными показателями в апреле и мае ситуация выглядит значительно лучше , — рассказали «Известиям» в РСПП.

В то же время индекс личных оценок состояния делового климата вырос до 28,7 пункта, месяцем ранее он составлял 19,5 . При этом мнение бизнесменов на этот счет не сильно поменялось. Так, в июне 53,4% представителей крупного и среднего бизнеса заявили, что состояние бизнес-среды не изменилось, а 39,8% — вовсе отметили ухудшение и лишь малая часть респондентов ответила положительно. По результатам аналогичных замеров в мае голоса между оценками «ситуация ухудшилась» и «не изменилась» разделились поровну, и не было ни одного ответа, что «климат улучшился», следует из опроса.

Показатели социальной и инвестиционной активности бизнеса после майского роста вновь перешли в отрицательную зону, приблизившись к наиболее низкому за последние годы значению (45,6 пункта), отмечают в РСПП. При этом количество компаний, которые вели инвестиционные проекты, сократилось на 3% за месяц, а в каждой пятой организации происходили увольнения, что больше на 4%, чем месяц назад.

«Известия» обратились в пресс-службу Минэкономразвития с просьбой прокомментировать результаты опроса бизнес-объединения.

Цвет настроения

Деловая активность в МСП постепенно восстанавливается после серьезных падений в апреле и мае, а настроение предпринимателей улучшается, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин . Однако, он подчеркнул, что индексы ниже 50 пунктов всё равно в большей мере отражают негативную оценку.

— Сейчас главное — простимулировать спрос госзакупками, мягкой бюджетной и денежно-кредитной политикой, сдвижкой реализации государственных контрактов на более ранние сроки. В этом плане нынешние действия правительства радуют, если они будут продолжены, то просадка будет меньше, чем прогнозировалось в апреле, а восстановление пойдет быстрее, — уверен Александр Калинин.

Вместе с тем он посетовал на необходимость снижения административных барьеров и контрольного-надзорного прессинга на бизнес . По словам Александра Калинина, серьезную тревогу вызывает то, что как только предприятия открываются, приходят сотрудники контрольных органов, выявляют нарушения и налагают немаленькие штрафы от 100 тыс. рублей и выше. Тогда как по КоАП в первый раз можно ограничиться предупреждением , а не санкциями вплоть до приостановки деятельности на 90 дней, подчеркнул он.

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О положительных сдвигах в предпринимательской среде сейчас говорить рано, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян . Он полагает, что на настроения бизнеса может сказываться как возобновление с 1 июля приостановленных ранее налоговых и иных проверок, так и ряд других факторов.

По его словам, сейчас бизнесу необходимы конкретные сигналы, которые вселили бы уверенность в завтрашнем дне. Например, о доведении до конца «регуляторной гильотины», реализации программ льготного кредитования, последовательном развитии конкуренции и другие. В части мер господдержки самые важные уже приняты, добавил Антон Данилов-Данильян.

Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев . По его словам, несмотря на то, что деятельность большинства сфер формально уже возобновилась, приток денег обмелел. Сейчас мало кто готов тратиться, все экономят, что обусловлено отсутствием уверенности в завтрашнем дне, добавил он.