Ни себе, ни бизнесу: 66% фирм не получили скидку на аренду в карантин

Два из трех представителей малого и среднего бизнеса не смогли добиться снижения арендной платы во время активной фазы пандемии — несмотря на рекомендации правительства. Это следует из результатов опроса «Опоры России», с которыми ознакомились «Известия». Кроме того, треть предпринимателей получила полный отказ в льготах, а об отсрочке или временном освобождении от выплат смогла договориться только половина бизнесменов, которая за ними обращалась. Минэкономразвития, а также сами арендодатели с результатами исследования не согласились: по их словам, большинство владельцев площадей уже пошли на уступки бизнесу.

Арендный отказ

Льготы на аренду имущества во время карантина пытались получить 50% предпринимателей, показало исследование «Опоры России», проведённое в конце мая 2020 года. Большинство из них (63,4%) обращалось за скидкой, одинаково востребованными оказались отсрочка и временное освобождение от арендной платы (о них попросили по 16,9% бизнесменов соответственно), а около 2% обсуждали все виды льгот, так как снимали много площадей.

Однако результаты переговоров с арендодателями оказались успешными далеко не для всех. Треть предпринимателей встретила отпор — владельцы имущества отказались идти на любые уступки. Фиаско потерпели 66% бизнесменов, просивших о снижении платы, и чуть меньше половины представителей МСП, которые пробовали получить отсрочку или временное освобождение от выплат. Около 13% предпринимателей на момент проведения опроса ожидали ответа от своих арендодателей.

Кроме того, некоторые бизнесмены столкнулись с повышением арендной платы, а кому-то и вовсе пришлось расторгнуть договор — о таких случаях заявило не более 10% респондентов.

При этом подавляющее большинство опрошенных предпринимателей (80%) пользовалось частными площадями, 18% — муниципальными и региональными, а федеральное имущество арендовало только 2% респондентов, следует из опроса.

Во многих отраслях, где малый бизнес широко представлен, например, в розничной торговле и общепите, аренда занимает огромное место в структуре платежей, отметил первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Неудивительно, что на фоне общего ухудшения экономических условий и строгости арендодателей 13% фирм уже закрылось, а 7–8% находятся в процессе ликвидации.

Впрочем, владельцев площадей нельзя заставить идти на уступки, такое не практикуется нигде в мире, добавил Владислав Корочкин. Попытку стимулировать арендодателей давать скидки предприняло правительство, рекомендовав им уменьшать тарифы для компаний в обмен на освобождение от налога на имущество. Однако эта мера была принята недостаточно оперативно, и не изменила ситуацию, резюмировал эксперт.

В правительстве не ответили на вопрос «Известий» о том, планируется ли вводить дополнительные льготы и стимулы для арендодателей.

В одной лодке

Собственники недвижимости поспорили с результатами опроса. В Российском союзе торговых центров (РСТЦ) «Известиям» заявили, что владельцы коммерческого имущества все же идут навстречу предпринимателям.

— И арендатор, и арендодатель находятся в одной лодке, и чтобы выжить, им придется держаться вместе. Абсолютное большинство владельцев площадей уже пошли на уступки бизнесу, предоставив скидку на арендную плату. При этом выручка торговых центров упала на 90%, — сообщил управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

По состоянию на середину июля, как писали «Известия», в 27 городах моллы всё еще были закрыты. РСТЦ ранее предупреждал правительство о возможном банкротстве четверти торговых центров.

Главная задача арендодателя во время кризиса — удержать арендатора, поэтому почти все владельцы площадей вынуждены идти навстречу бизнесменам, заявил председатель комитета по предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП, владелец нескольких торговых центров Александр Каньшин. Он добавил, что в последние месяцы встретился почти со всеми своими арендаторами и изменил условия контрактов на более гибкие.

— Чаще всего на период карантина (апрель-май) договаривались, что наниматель оплачивает 10% стоимости аренды, коммунальные услуги и расходы по эксплуатации помещений, а летом тариф возрастает до 50%, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что некоторые арендодатели тяжело идут навстречу партнерам не в силу жадности, а из-за того что сами очень сильно стеснены в маневре.

— У собственников площадей сегодня нет запаса прочности: население беднеет, НДС и налоги на имущество только повышаются, электронная торговля забирает часть клиентов. Скорректировать ситуацию может только активное стимулирование экономики, — отметил он.

В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что 90% частных арендодателей пошли на снижение или отмену платы за недвижимость. По данным министерства, в России уже заключено около 20 тыс. допсоглашений по арендным льготам для предпринимателей на сумму 1,35 млрд рублей. В то же время региональные и муниципальные органы власти предоставили таких послаблений на 2,2 млрд.

Бартер и госденьги

Итог карантина, отраженный в результатах опроса, был очевиден: арендный бизнес имеет обязательства перед сотрудниками и государством и не хочет нести потери в виде убытков или уволенного персонала, заявил член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов. Довольно многим предпринимателям удалось получить льготу в 25–30%, но как правило они предлагали что-то взамен: например, скидки на продукцию или бартерные отношения, добавил эксперт.

Он также отметил, что правительство, которое рекомендовало уменьшать арендную плату в обмен на освобождение от налога на имущество, поступило мудро. Однако зачастую соотношение арендных поступлений и налога были не в пользу последнего. Предпринимателям выгоднее было заплатить пошлину, констатировал Владимир Кузнецов.

— Исходя из этого расширять и продлевать льготы для малого бизнеса необходимо не за счет арендодателей, а за счет выделенных средств государства. Спасать один бизнес, жертвуя другим, не имеет смысла, — резюмировал он.

В июне 2020 был принят закон, разрешающий пострадавшим от кризиса малым и средним фирмам расторгать договор аренды в одностороннем порядке без штрафов, напомнил управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Эта мера поддержки позитивно отразится на работе предпринимателей во втором полугодии 2020-го, а также поможет восстановиться арендному бизнесу: МСП приносит около четверти его дохода, сообщил эксперт.