Молл-помалу: ТЦ в 27 городах РФ по-прежнему закрыты из-за пандемии

Торговые центры в 27 городах по-прежнему закрыты. Об этом Союз торговых центров (СТЦ) России проинформировал Минпромторг, рассказал «Известиям» президент Союза Булат Шакиров. В числе таких городов — Санкт-Петербург, Хабаровск и другие. Ежедневно закрытый ТЦ теряет около 50 млн рублей, и дальнейший простой грозит банкротством. При этом даже в тех городах, где моллы уже открыты, ситуация остается нестабильной — бизнес восстанавливается медленно, а спрос на торговые площади минимален.

Закрытые возможности

В Москве торговые центры уже открылись, однако их посещаемость восстановилась только на 80%, сказал «Известиям» Булат Шакиров. При этом в 27 крупных городах России ТЦ всё еще закрыты, в их числе — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Хабаровск и другие. Эту информацию союз передал в Минпромторг. «Известия» направили запросы администрации этих городов.

Минпромторг направил свою позицию в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Он попросил обратить внимание органов власти субъектов на нецелесообразность ограничения деятельности ТЦ. Ведомство рекомендует принимать меры по ограничению количества единовременно находящихся в торговом зале посетителей, рассказал «Известиям» замглавы министерства Виктор Евтухов.

— Чем дольше торговый центр закрыт, тем больше его убытки. 50 млн в день в среднем теряет каждый ТЦ. Если моллы не разрешат открыть в ближайшее время, есть большая вероятность их банкротства, а также их арендаторов, — сказал Булат Шакиров.

о1 Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Неизвестно, какие из магазинов смогут возобновить работу и платить за аренду после открытия торговых центров. Кроме того, у торговых точек нет средств на приобретение новых коллекций товаров, поэтому даже после открытия ситуация для компаний будет не очень благоприятной , добавил он.

Большинство ТЦ закредитованы, поэтому в случае банкротства они перейдут в управление банкам. Но кредитные организации обычно управляют торговой недвижимостью не очень эффективно, это будет урон для рынка, добавил Булат Шакиров.

Союз готовит письмо в правительство России с просьбой разрешить открыть ТЦ в тех городах, где эпидемиологическая ситуация не хуже, чем в Москве, отметил Булат Шакиров. Как писали «Известия», Российский совет торговых центров (РСТЦ) ранее тоже направил в кабмин, Минфин и Минэкономразвития обращения с просьбой рассмотреть вопрос комплексной поддержки отрасли. Моллам требуются субсидии на текущую деятельность, льготы и отсрочки по налогам, а также поддержка в скорейшем открытии в регионах, где их работа всё еще запрещена.

В Минфине «Известиям» сказали, что письмо РСТЦ на рассмотрение не поступало. В Минэкономразвития на момент публикации на запрос не ответили.

Правительство РФ приняло меры поддержки собственников ТЦ — они имеют право на отсрочку по уплате налога на имущество, земельного налога и авансовых платежей. Также регионы могут принимать акты, предусматривающие льготы по налогу на имущество организаций, которые сдают помещения компаниям пострадавших отраслей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Чтобы выжить, торговым центрам и магазинам приходится держаться вместе. Абсолютное большинство ТЦ уже пошло на уступки своим арендаторам, предоставив скидки на оплату аренды , сказал «Известиям» управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Выручка моллов упала в среднем на 90%, в том числе и в городах, где они уже открылись, подчеркнул он.

о2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Снизились доходы и у арендаторов. В одном из самых популярных ТРК Москвы «Атриум» трафик вернулся только на 50%, падение оборотов арендаторов в среднем по комплексу доходит до 15%, сообщили в компании «Магазин Магазинов», которая опрашивала торговые центры.

Пандемия, безусловно, повлияла на развитие всего рынка ритейла. Очевидно, что существует прямая зависимость уровня посещаемости от мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сказали «Известиям» в пресс-службе ГК «Киевская площадь» (владелец ТРЦ «Европейский»).

— Ситуация на рынке остается нестабильной, бизнес восстанавливается медленно, спрос на торговые площади минимален. По отношению к I кварталу 2020-го, во II квартале мы потеряли в среднем 27% доходности, — рассказал коммерческий директор компании-владельца районных моллов NP Group Александр Яковлев.

Сообщалось, что в Санкт-Петербурге запрет на работу торговых центров продлен до 26 июля, в Хабаровске ограничения будут действовать как минимум до 27 июля, а в Волгограде — до августа. В некоторых городах, например, в Екатеринбурге и Казани, открывают пока только часть магазинов в ТЦ.

С надеждой на лучшее

В городах, где уже открылись ТЦ, уровень свободных площадей в популярных моллах к концу года может вернуться к докризисным значениям. В торговых центрах же, которые испытывали сложности и до самоизоляции, уровень вакантности может достичь 30%, отметили в компании Colliers International.

о3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По информации директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, хуже всего себя чувствуют крупные моллы (площадь от 70– 100 тыс. кв. м), лучше — районные ТЦ (до 25 тыс. кв. м). В связи с этим ожидается замедление строительства крупных ТРЦ и более активное развитие сегмента «районников», сказала она.

— Для строительства большого ТРЦ нужно правильное место. Основные такие локации в Москве уже заняты, и даже при наличии нужного участка строить большой объект рискованно с точки зрения его успеха в будущем, — добавил управляющий партнер Praedium Александр Ошурко.

В регионах развитие крупных ТРЦ также затруднительно. Если в Москве он «растет» около трех лет до заполнения на 70% и еще два года — до уровня 100%, то в регионах сроки намного больше. Покупательская способность снижается, поэтому новые крупные ТЦ в регионах будут единичны. Маленькие «районники» имеют больше шансов, согласен Александр Ошурко.

о4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков