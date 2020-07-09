Мимо кассы: трафик в торговых центрах не восстановился после карантина

Число посетителей торговых центров в конце июня — начале июля не вернулось к «доковидным» показателям ни в одном из крупных городов России. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Эвотор» , с которым ознакомились «Известия». При этом быстрее всего потребительская активность восстанавливалась в Тюмени, Ижевске и Севастополе , а самые низкие результаты зафиксировали в Казани, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге . Падение трафика — критичное явление для отрасли и по итогам этого года ее ждет убыток , заявили эксперты. При этом они уверены, что о массовом закрытии моллов говорить не стоит — один неудачный год не способен разрушить такие проекты.

Лидеры и аутсайдеры

Наиболее активно покупательский трафик восстанавливается в Севастополе, Ижевске и Тюмени, следует из данных «Эвотора». Число посетителей торговых центров Севастополя начало расти сразу после майских праздников на фоне снятия ограничений, а к концу июня показатель достиг 84% от докарантинного уровня . В столице Удмуртии запрет на работу ТЦ был упразднен позже — с 9 июня, но это не помешало трафику в местных моллах взлететь до 87%. В Тюмени торговые центры заработали только в конце июня, но количество посетителей уже восстановилось на 94%.

Чуть менее быстро потребительская активность возвращается в ТЦ Ульяновска: несмотря на то что магазины открылись еще в апреле, трафик рос постепенно и на начало июля составил 82%. В ряде крупных городов посещаемость торговых центров установилась в промежутке от 70 до 80% от докарантинного уровня: например, во Владивостоке она достигла 78%, в Краснодаре — 77%, в Перми — 76%, в Уфе и Омске ― 75%, а в Иркутске — 74%. В Ростове-на-Дону трафик составил 73%, а в Самаре — 67% от показателей до пандемии.

Дополнительным фактором роста числа посетителей в торговых центрах стал выходной посреди недели: в некоторых регионах пик активности посетителей пришелся на 1 июля , отметили в «Эвоторе». Однако даже с учетом этого ни в одном из субъектов России докризисные показатели посещаемости достигнуть не удалось.

ТЦ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Более того, на трафик ТЦ в ряде регионов негативно влияют ограничительные меры, которые сохраняются и сегодня, сообщили в «Эвоторе». Так, например, в Казани посещаемость торговых центров на прошлой неделе составила лишь 28% от средних значений до пандемии, в Санкт-Петербурге — 34%, в Екатеринбурге — 36%, а в Красноярске и Иваново — 38% . В Новосибирске этот показатель достиг 54%, в Челябинске — 61%, в Воронеже — 45%, а в Нижнем Новгороде — 42%.

Исследование проводилось на основе данных, полученных через Wi-Fi-сеть онлайн-касс «Эвотор» (более 650 тыс. устройств в России), пояснили в IT-компании. Информация по посещаемости в июне, а также на неделе с 29 июня по 5 июля сравнивалась со средними недельными показателями до пандемии (в период с 27 января по 15 марта). В анализе были использованы данные по 25 городам с наибольшим трафиком в ТЦ до введения режима самоизоляции.

«Известия» направили запросы в пресс-службы субъектов с просьбой прокомментировать результаты исследования.

Столица шопинга

В Москве посещаемость ТЦ постепенно росла с начала июня, сообщили в «Эвоторе». Но если в первую неделю работы непродовольственной розницы трафик в столичных магазинах не достиг и половины от «доковидных» показателей, то к началу июля вырос до 70% . Это подтвердил «Известиям» президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко. Такая динамика может быть связана с кратковременным изменением покупательского поведения, которое произошло за период самоизоляции, предположил он.

По данным консалтинговой компании «Магазин магазинов», в наиболее популярных торговых центрах Москвы трафик восстановился на 60–80% . В частности, в ТЦ «Атриум» он вернулся на 50%, при этом падение оборотов арендаторов в среднем по этому торговому центру составляет от 4 до 15%. В объектах группы ТЭН («Город Лефортово», «Город на Рязанке», Л-153, «Облака») поток посетителей вернулся в среднем на 75–80%. Корпорация АНД отмечает восстановление трафика в своих объектах («Калейдоскоп», «Калужский», «Смоленский Пассаж») до 60–70%. В ТРЦ Columbus показатель составляет 60–70%.

ТЦ Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Доля пустующих площадей в торговых центрах столицы за первое полугодие 2020-го составила 10%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 2,9 п.п. , рассказала «Известиям» директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Это самый низкий показатель с прошлого кризиса 2014–2015 годов, когда предложение было на рекордно высоком уровне — 13,1%, подчеркнула она.

— В целом трафик восстанавливается. Хотя пока еще шопинг скорее необходимость, чем удовольствие , но если не будет второй волны пандемии, рынок постепенно полностью восстановится, — считает ведущий аналитик компании «Магазин магазинов» Ярославна Шилова.

Торговля на грани

В «Эвоторе» сдержанную потребительскую активность в торговых центрах по России объяснили ужесточением мер безопасности и снижением покупательской способности населения . Кроме того, зачастую из-за ограничительных мер часть объектов в ТЦ не работает — например, развлекательные зоны, фитнес-центры, салоны красоты и фудкорты.

Доходы россиян за время карантина действительно сократились: это видно по поступлениям НДФЛ в мае , которые снизились на 14% по сравнению с прошлым годом, отметила директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. По ее словам, это удерживает граждан от посещения торговых центров.

Восстановление трафика в моллах также тормозит отсутствие туристического потока , добавили в «Эвоторе». На сокращение потока покупателей в магазинах влияет и новая привычка россиян заказывать товары онлайн.

ТЦ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Доходность сдачи в аренду торговой недвижимости редко превышает 15% , примерно на тех же уровнях находится маржинальность бизнес-предприятий, которые располагаются внутри ТЦ, сообщил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Поэтому падение трафика ниже 85% от среднегодового уровня — критичное явление для отрасли . В среднем по году торговые центры потеряют более 20% выручки и покажут убыток вместо прибыли, прогнозирует эксперт.