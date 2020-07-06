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Дебет с ковидом: как коронавирус изменил расходы жителей разных стран

46% россиян отметили возросшие траты на еду и товары для дома, 36% — на услуги ЖКХ
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Дебет с ковидом: как коронавирус изменил расходы жителей разных стран
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2020-07-06 17:01:59
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Коронавирус заметно изменил структуру расходов людей по всему миру. Компания Ipsos опросила жителей 26 стран, и в среднем больше половины (60%) отметили сильный рост трат на продукты питания, другие товары и услуги. В РФ эта тенденция выражена слабее — лишь 43% россиян говорят об увеличении расходов, в то время как во Франции, Британии, США на это пожаловались 60% граждан, а в Бельгии, Аргентине, Турции — 80%. У наших соотечественников самые крупные траты были связаны с продовольствием, товарами для дома и средствами личной гигиены, коммунальными услугами. Это связано с длительной самоизоляцией, отмечают эксперты.

Рациональный подход

Исследование проводилось с 22 мая по 5 июня среди 18 тыс. респондентов из 26 стран мира. В США, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Индии и Польше об увеличении расходов заявили около 60% участников опроса. В Аргентине, Мексике, Бельгии и Турции на рост трат указали примерно 80% респондентов. Меньше других заметили влияние эпидемии на структуру расходов граждане Южной Кореи, Швеции и Японии — об увеличении трат заявили лишь 25-30% опрошенных жителей этих стран.

В России рост расходов отметили 43% населения, 36% изменений не заметили, а 21%, наоборот, удалось даже сэкономить.

Чаще всего наши соотечественники отмечали рост трат на еду и товары для дома — 46% участников исследования. 36% пожаловались на возросшие коммунальные платежи. Покупка средств личной гигиены ударила по бюджету 26% россиян, траты на здравоохранение ощутимо сказались на финансах 23%.

— В такие сложные финансовые периоды люди всегда стараются тратить рациональнее и экономить там, где это возможно. Например, на образовании: раз родители дома, то от услуг няни или репетитора можно отказаться, — отметила в беседе с «Известиями» директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. — При этом почти не было расходов на транспорт и развлечения — ездить было некуда, и все было закрыто.

То, что россиянам больше всего пришлось тратиться на продукты питания, вполне ожидаемо, добавил главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Во многих регионах был введен достаточно жёсткий карантин, и люди вынуждены были либо пользоваться доставкой, либо выбирать не магазин с самыми привлекательными ценами, а ближайший, — пояснил он «Известиям».

Дешевле не будет

40% россиян, согласно исследованию, связывают рост расходов с длительным пребыванием дома. 31% заявили, что дело в вынужденной покупке дорогих продуктов и изделий.18% респондентов уверены, что траты увеличились из-за закупок качественных товаров в большем объеме. А по бюджету 5% сильно ударило лечение от COVID-19.

По словам Любови Храпылиной, расходы, действительно, увеличились из-за долгой самоизоляции: к примеру, из-за постоянного нахождения дома люди потребляли больше воды и электричества. Также, боясь наступления кризиса, многие стали запасаться продуктами впрок.

— Что касается покупки дорогих товаров, то те, кто мог себе это позволить, таким образом вкладывали средства из-за страха возможного дефолта, — объяснила она.

Однако, по мнению эксперта, рост трат зависел не только от самих граждан — цены тоже выросли.

Мы все были свидетелями, как подскочила стоимость санитайзеров, сколько было спекуляций с масками и перчатками, — согласен Владимир Мукомель.

Результаты исследования связаны не столько с ростом цен, которые, согласно официальной статистике, с начала года увеличились незначительно, сколько с изменением структуры потребления, считает старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вадим Новиков.

Рост цен на продукты питания был на уровне инфляции, услуги ЖКХ вообще не дорожали — индексация тарифов произошла 1 июля 2020 года, подтвердил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

По его словам, в перспективе наверняка будут дорожать импортные продукты питания, одежда, обувь, бытовая техника, автомобили.

— Дешеветь будут сезонные продукты питания российского производства — овощи, фрукты, ягоды, — добавил он.

В ближайшее время цены на товары первой необходимости и в целом на потребительскую корзину, как минимум, не уменьшатся, подчеркнула Любовь Храпылина.

— Мы сейчас переживаем сложный кризисный период, и снижение стоимости товаров и услуг для него не характерно, — заявила она. — Разве что сейчас произойдет взрыв в экономике, и малые предприятия, индивидуальные предприниматели активно включатся в процесс, быстро восстановятся и начнут конкурировать друг с другом. А это, как мы понимаем, достаточно сложно реализовать.

При этом, по словам эксперта, упали и доходы россиян: многие работодатели, попав в сложную финансовую ситуацию, отказались от премий и снизили заработные платы.

Влияние карантина на доходы населения, очевидно, отрицательное, но говорить о величине падения пока рано. Качественные данные на этот счет отсутствуют, подчеркнул Вадим Новиков.

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