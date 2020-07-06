Дебет с ковидом: как коронавирус изменил расходы жителей разных стран

Коронавирус заметно изменил структуру расходов людей по всему миру. Компания Ipsos опросила жителей 26 стран, и в среднем больше половины (60%) отметили сильный рост трат на продукты питания, другие товары и услуги. В РФ эта тенденция выражена слабее — лишь 43% россиян говорят об увеличении расходов, в то время как во Франции, Британии, США на это пожаловались 60% граждан, а в Бельгии, Аргентине, Турции — 80%. У наших соотечественников самые крупные траты были связаны с продовольствием, товарами для дома и средствами личной гигиены, коммунальными услугами. Это связано с длительной самоизоляцией, отмечают эксперты.

Рациональный подход

Исследование проводилось с 22 мая по 5 июня среди 18 тыс. респондентов из 26 стран мира. В США, Бразилии, Франции, Германии, Великобритании, Индии и Польше об увеличении расходов заявили около 60% участников опроса. В Аргентине, Мексике, Бельгии и Турции на рост трат указали примерно 80% респондентов. Меньше других заметили влияние эпидемии на структуру расходов граждане Южной Кореи, Швеции и Японии — об увеличении трат заявили лишь 25-30% опрошенных жителей этих стран.

В России рост расходов отметили 43% населения, 36% изменений не заметили, а 21%, наоборот, удалось даже сэкономить.

Чаще всего наши соотечественники отмечали рост трат на еду и товары для дома — 46% участников исследования. 36% пожаловались на возросшие коммунальные платежи. Покупка средств личной гигиены ударила по бюджету 26% россиян, траты на здравоохранение ощутимо сказались на финансах 23%.

— В такие сложные финансовые периоды люди всегда стараются тратить рациональнее и экономить там, где это возможно. Например, на образовании: раз родители дома, то от услуг няни или репетитора можно отказаться, — отметила в беседе с «Известиями» директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина. — При этом почти не было расходов на транспорт и развлечения — ездить было некуда, и все было закрыто.

То, что россиянам больше всего пришлось тратиться на продукты питания, вполне ожидаемо, добавил главный научный сотрудник Института социологии РАН Владимир Мукомель.

— Во многих регионах был введен достаточно жёсткий карантин, и люди вынуждены были либо пользоваться доставкой, либо выбирать не магазин с самыми привлекательными ценами, а ближайший , — пояснил он «Известиям».

Дешевле не будет

40% россиян, согласно исследованию, связывают рост расходов с длительным пребыванием дома. 31% заявили, что дело в вынужденной покупке дорогих продуктов и изделий .18% респондентов уверены, что траты увеличились из-за закупок качественных товаров в большем объеме. А по бюджету 5% сильно ударило лечение от COVID-19.

По словам Любови Храпылиной, расходы, действительно, увеличились из-за долгой самоизоляции: к примеру, из-за постоянного нахождения дома люди потребляли больше воды и электричества. Также, боясь наступления кризиса, многие стали запасаться продуктами впрок.

— Что касается покупки дорогих товаров, то те, кто мог себе это позволить, таким образом вкладывали средства из-за страха возможного дефолта, — объяснила она.

Однако, по мнению эксперта, рост трат зависел не только от самих граждан — цены тоже выросли.

— Мы все были свидетелями, как подскочила стоимость санитайзеров, сколько было спекуляций с масками и перчатками , — согласен Владимир Мукомель.

Результаты исследования связаны не столько с ростом цен, которые, согласно официальной статистике, с начала года увеличились незначительно, сколько с изменением структуры потребления, считает старший научный сотрудник Центра региональных исследований и урбанистики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Вадим Новиков.

Рост цен на продукты питания был на уровне инфляции, услуги ЖКХ вообще не дорожали — индексация тарифов произошла 1 июля 2020 года , подтвердил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

По его словам, в перспективе наверняка будут дорожать импортные продукты питания, одежда, обувь, бытовая техника, автомобили.

— Дешеветь будут сезонные продукты питания российского производства — овощи, фрукты, ягоды, — добавил он.

В ближайшее время цены на товары первой необходимости и в целом на потребительскую корзину, как минимум, не уменьшатся, подчеркнула Любовь Храпылина.

— Мы сейчас переживаем сложный кризисный период, и снижение стоимости товаров и услуг для него не характерно, — заявила она. — Разве что сейчас произойдет взрыв в экономике, и малые предприятия, индивидуальные предприниматели активно включатся в процесс, быстро восстановятся и начнут конкурировать друг с другом. А это, как мы понимаем, достаточно сложно реализовать.

При этом, по словам эксперта, упали и доходы россиян: многие работодатели, попав в сложную финансовую ситуацию, отказались от премий и снизили заработные платы.