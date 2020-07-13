В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Известия» узнали 13 июля.

По подсчетам РСТЦ, если не будет предоставлена отсрочка, общий налог российских ТЦ на добавленную стоимость составит 52 млрд рублей, налог на имущество — 24 млрд рублей, налог на прибыль — 15 млрд рублей и единый социальный налог — 4 млрд рублей.

До 1 июля действовал мораторий на взыскание задолженностей по налогам. Теперь к концу месяца владельцы торговых центров обязаны погасить все задолженности по НДС. При этом вся отрасль в целом не располагает этими средствами и счета торговых центров могут быть заблокированы. В результате может закрыться примерно четверть всех торговых центров.

«Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами. Все приходящие от арендаторов платежи, а это ориентировочно 10–20% от показателей предыдущего года, направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и т.д.», — рассказал управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский.

В организации напомнили, что торговые центры обеспечивают более 25% оборота розничной торговли страны, в том числе 90% цивилизованной торговли. В подобной ситуации, как подчеркнули в РСТЦ, необходимо принимать оперативные и существенные меры по поддержке индустрии.

В связи с этим РСТЦ снова направил обращения в правительство, Министерство финансов, Министерство экономики с просьбой рассмотреть вопрос комплексной поддержки отрасли. Представители ТЦ просят помощи по трем направлениям: предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам (федеральным и региональным), как можно более оперативное открытие в тех регионах, где работа торговых центров по-прежнему не возобновилась.

В организации отметили, что принятие подобных мер позволит обеспечить восстановление отрасли, минимизировать случаи дефолтов и, как следствие, сохранить возможности уплаты налогов в будущем в полном размере.

29 июня РСТЦ направил первому зампреду правительства РФ Андрею Белоусову письмо с просьбой продлить мораторий на взыскание задолженности торговых центров по меньшей мере до 1 октября.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), к 19 июня возобновили работу около 300 российских торговых центров из 3 тыс. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков отмечал, что больших издержек можно будет избежать, если ТЦ как можно быстрее откроются в тех регионах, где это можно по ситуации с коронавирусом.