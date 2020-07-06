Попали в переплет: 40% книжных магазинов по-прежнему закрыты

Спустя месяц после разрешения возобновления деятельности 40% книжных магазинов страны остаются закрытыми, а убытки крупных сетей исчисляются миллиардами рублей. При этом, по данным Российского книжного союза (РКС), ни одна из компаний отрасли не смогла получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Денег остро не хватает, признают книготорговцы и издатели. Восстановление спроса, по их мнению, займет от полугода до трех лет.

Открытая книга, закрытый магазин

С 1 июня в Москве и ряде других регионов страны заработали книжные магазины. Издательства возлагали большие надежды на их открытие: даже несмотря на стабильный рост доли электронных изданий в последние несколько лет, большинство книголюбов по-прежнему предпочитают бумажные томики, приобретенные по старинке — с реальной, а не виртуальной полки.

Однако результаты первого месяца работы пока удручающие.

— Восстановление продаж в июне идет медленно и составляет порядка 10–15% , — посетовал в беседе с «Известиями» член правления РКС, президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. — На начало июля 40% книжных магазинов остаются закрытыми. Рынок продолжает падать.

Причина невысокого спроса — в низком трафике торговых центров, уверен гендиректор объединенной розничной сети «Читай-город – Буквоед» Михаил Иванцов.

— По нашим наблюдениям восстановление трафика в крупных торговых центрах, особенно в больших городах и туристических локациях, происходит медленнее. Кроме того, в зависимости от эпидемиологической ситуации в разных регионах ограничения снимаются в разном объеме и в разные сроки. Всё это снижает трафик торговых точек, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, более благополучная картина — в уличном ритейле, особенно в небольших торговых точках (формат «магазин у дома»), и в регионах. Там объемы продаж уже приближаются к показателям, сравнимым с данными прошлого года. Тогда как в крупных ТЦ ситуация куда хуже: только начинают открываться фудкорты, кинотеатры еще закрыты, клиентский поток не восстановился. Поэтому в ряде мест трафик не достигает и половины от июня 2019 года.

«Читай-город – Буквоед» оценивает недополученную из-за пандемии выручку в 5 млрд рублей. 30% магазинов сети остаются закрытыми (в основном в торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и ряда других городов). У сети «Дом книги» и «Книга+» данный показатель составляет 19% (10 из 52 магазинов), а выручка в июне составила 77% от показателей того же месяца прошлого года. Это ударяет и по издательствам: из-за низкого спроса во многих магазинах сформирован товарный запас, который не пополнялся новинками уже 2–3 месяца. Так, общие потери издательской группы «Эксмо-АСТ» за время карантина составили 60% от объема продаж по сравнению с прошлым годом — более 2,5 млрд.

Жесткая процедура

Проблема усугубляется тем, что многие компании отрасли не могут получить столь необходимую в этих условиях господдержку.

— Были приняты правильные политические меры для поддержки пострадавших отраслей, но на практике они обернулись для большинства участников книжного рынка жесткой бюрократической процедурой и фактически не были реализованы, — подчеркнул Олег Новиков. — По данным РКС, ни одна из компаний отрасли не смогла получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и лишь 16% удалось добиться невозвратных кредитов на зарплаты.

Книги_2 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Проблема в юридических нюансах: лишь 38% малых и средних предприятий зарегистрированы по ОКВЭД 58.11 (издание книг) и 47.61 (розничная торговля книгами в специализированных магазинах), включенным правительством в список отраслей, пострадавших от пандемии. В общей сложности 51% всех предприятий книжной индустрии не получили и не могут рассчитывать на государственную поддержку своего бизнеса. Таковы результаты опроса, проведенного РКС совместно с Ассоциацией книгоиздателей России и Ассоциацией книгораспространителей независимых государств (есть в распоряжении «Известий»).

В РКС изданию сообщили, что планируют подготовить официальное письмо в адрес правительства с просьбой дать издательствам, книжным магазинам и другим игрокам рынка возможность уточнить коды ОКВЭД, из-за которых многие компании получают отказы в господдержке. Также требует вмешательства ситуация с льготным кредитованием — претенденты на него сталкиваются с множеством проблем. Это касается даже таких крупных игроков, как «Читай-город – Буквоед».

— Во всем мире государства сразу же начали помогать бизнесу деньгами через кредиты и субсидии. У нас это также было заявлено, но пока реальных денег почти никто не увидел , — отметил Михаил Иванцов. — Необходимо понимать, что деньги нужны срочно, и решения государственные органы и уполномоченные ими структуры должны принимать несравнимо быстрее, в экстренном порядке.

От полугода и выше

Пока же книготорговцам и издателям остается надеяться на восстановление спроса и ослабление карантинных мер там, где они еще сохраняются. Но перспективы все оценивают по-разному.

Восстановление объемов рынка займет от года до трех лет, считает Олег Новиков. Михаил Иванцов надеется, что положение нормализуется к Новому году.

Есть и более оптимистичные взгляды на ситуацию.

— Книжный рынок постепенно реанимируется. Многие магазины, с которыми мы постоянно поддерживаем связь, говорят о том, что их оборот восстанавливается и уже приближается к докризисному уровню , — сообщил «Известиям» исполнительный директор издательства Ad Marginem Кирилл Маевский.

Книги_3 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По его словам, вновь открывшиеся магазины начинают иначе взаимодействовать со своей аудиторией, придумывают необычные акции — и всё это приносит хороший результат, приближающий индустрию к преодолению кризиса.