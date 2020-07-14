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Окно роста: какой будет новая цифровая платформа для малого бизнеса

В нее войдут 25 различных сервисов, объединяющих функции налоговой, экспортного центра и банков
Фото: Depositphotos
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Окно роста: какой будет новая цифровая платформа для малого бизнеса
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2020-07-13 12:01:25
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«Известия» выяснили, какие сервисы войдут в новую цифровую платформу для поддержки малых и средних предприятий, создание которой запланировано общенациональным планом действий по восстановлению экономики. По информации двух близких к правительству источников, она соединит в себе 25 различных услуг — от консультаций в ФНС до онлайн-бэк-офиса. Сегодня уже существует множество цифровых сервисов для бизнеса, напомнили предприниматели, они предупредили, что новая платформа не должна «отбирать хлеб» у других субъектов МСП. Создание ресурса идет в русле мировых трендов и обойдется в сотни миллионов рублей, заявили аналитики.

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Цифровая платформа будет функционировать по принципу «одного окна» на основе личных кабинетов и объединит 25 разнонаправленных сервисов, сообщили собеседники «Известий». Так, ресурс возьмет на себя ряд функций ФНС — с его помощью разрешат зарегистрировать бизнес, заплатить налоги, узнать статус по задолженности, а также получить консультацию по общим вопросам налогообложения.

Вместе с тем на платформе будет предусмотрена юридическая помощь (предприниматели смогут получать правовую информацию по запросу), созданы календари бухгалтера (с дедлайнами по сдаче отчетности) и плановых проверок. В формате «одного окна» позволят получить набор госуслуг для бизнеса, зарегистрировать права интеллектуальной собственности и оформить доступ к электронным торговым площадкам. Также на платформе разместят информацию об имуществе, сдаваемом в аренду, — как государственном, так и коммерческом.

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налоговая
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Отдельный блок сервисов посвящен экспорту. Ресурс объединит в себе справочную информацию о процедуре выхода на внешние рынки, видах поддержки экспортеров, там же появится возможность подать заявку на сервисы Российского экспортного центра, гарантии и поручительства, кроме того, на платформе разместят календарь выставок и бизнес-миссий за рубежом.

Кроме того, предполагается, что она сделает более доступным льготное кредитование для МСП: сервис будет агрегировать информацию о субсидированных займах, предоставит возможность подавать заявки на них и получать предварительное одобрение таких операций. Для тех, кто брать кредит не планирует, платформа будет агрегировать информацию о видах и механизмах получения господдержки на разных уровнях.

Планируется, что на новом ресурсе для бизнеса появится и образовательный блок. Так, например, там можно будет пройти тест на имеющиеся знания и умения, получить проактивное предложение пройти обучающие программы и подать заявку на интересующие курсы. Вместе с тем пользователи смогут протестировать онлайн-бэк-офис — сервисы по ведению бухгалтерии и управлению персоналом, которые будут доступны на цифровой платформе.

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фнс
Фото: ТАСС/Антон Вергун

В докладе президенту на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что технические возможности для создания такой платформы появились благодаря Единому реестру МСП, который ведет ФНС, и новая система будет работать на его платформе. В налоговой службе не прокомментировали эту информацию по запросу «Известий».

Риск неэффективности

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Сегодня уже существует несколько цифровых сервисов для предпринимателей, напомнил глава «Опоры России» Александр Калинин. Например, портал «Мой бизнес», оператором которого выступает Минэкономразвития, «Бизнес-навигатор» от Корпорации МСП, платформа «Забизнес.рф» от АСИ. Кроме того, до конца года ФНС должна представить реестр получателей господдержки. Обилие ресурсов приводит к тому, что предпринимателям становится сложно разобраться в их работе, полагает Александр Калинин. Создание единой платформы с использованием искусственного интеллекта — сложная, но правильная цель, которая в перспективе облегчит ведение бизнеса в России, отметил он.

Впрочем, глава «Опоры России» добавил, что целесообразно было бы объединить на новой цифровой платформе не только государственные сервисы, но и услуги, которые оказывают бизнесу общественные организации.

Сервисы в формате «одного окна» — это всегда полезно, особенно если они работают эффективно, понятно и быстро, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Однако такие платформы не должны предоставлять услуги, которые может оказывать частный бизнес, критичен эксперт. Например, многие малые и средние компании организуют обучающие курсы для предпринимателей или помогают подобрать кредит — тратить деньги государства на аналогичные сервисы избыточно, считает Антон Данилов-Данильян.

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бизнесмены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Он также добавил, что бесплатные услуги, как правило, менее эффективны: у них нет той гибкости, которую могут демонстрировать сервисы частных компаний, в результате у пользователей может возникнуть неудовлетворенность качеством сервиса.

Платформа позволит сократить временные затраты предпринимателей и предоставит им удобный инструментарий, который будет доступен в любое время, полагает управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Кроме того, у нее будет просветительская роль: далеко не каждый бизнесмен, особенно в регионах, в курсе, какие меры поддержки предоставляет государство. В целом создание такого ресурса идет в русле международного опыта — правительства Великобритании, Канады и Австралии уже давно запустили подобные системы, резюмировал эксперт.

В Минэкономразвития и правительстве не ответили на вопрос «Известий», какого объема бюджетных затрат потребует новый ресурс. В пресс-службе Минэка лишь констатировали, что работу по его созданию ведомство ведёт вместе с бизнесом и экспертами под руководством Андрея Белоусова. На этапе создания цифровая платформа обходится в несколько сотен миллионов рублей, и в долгосрочной перспективе сервис оправдает эти вложения, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

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