Окно роста: какой будет новая цифровая платформа для малого бизнеса

«Известия» выяснили, какие сервисы войдут в новую цифровую платформу для поддержки малых и средних предприятий, создание которой запланировано общенациональным планом действий по восстановлению экономики . По информации двух близких к правительству источников, она соединит в себе 25 различных услуг — от консультаций в ФНС до онлайн-бэк-офиса. Сегодня уже существует множество цифровых сервисов для бизнеса, напомнили предприниматели, они предупредили, что новая платформа не должна «отбирать хлеб» у других субъектов МСП . Создание ресурса идет в русле мировых трендов и обойдется в сотни миллионов рублей, заявили аналитики.

Всё в одном

Цифровая платформа будет функционировать по принципу «одного окна» на основе личных кабинетов и объединит 25 разнонаправленных сервисов, сообщили собеседники «Известий» . Так, ресурс возьмет на себя ряд функций ФНС — с его помощью разрешат зарегистрировать бизнес, заплатить налоги, узнать статус по задолженности, а также получить консультацию по общим вопросам налогообложения.

Вместе с тем на платформе будет предусмотрена юридическая помощь (предприниматели смогут получать правовую информацию по запросу), созданы календари бухгалтера (с дедлайнами по сдаче отчетности) и плановых проверок. В формате «одного окна» позволят получить набор госуслуг для бизнеса, зарегистрировать права интеллектуальной собственности и оформить доступ к электронным торговым площадкам. Также на платформе разместят информацию об имуществе, сдаваемом в аренду, — как государственном, так и коммерческом.

э1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Отдельный блок сервисов посвящен экспорту . Ресурс объединит в себе справочную информацию о процедуре выхода на внешние рынки, видах поддержки экспортеров, там же появится возможность подать заявку на сервисы Российского экспортного центра, гарантии и поручительства, кроме того, на платформе разместят календарь выставок и бизнес-миссий за рубежом.

Кроме того, предполагается, что она сделает более доступным льготное кредитование для МСП : сервис будет агрегировать информацию о субсидированных займах, предоставит возможность подавать заявки на них и получать предварительное одобрение таких операций. Для тех, кто брать кредит не планирует, платформа будет агрегировать информацию о видах и механизмах получения господдержки на разных уровнях.

Планируется, что на новом ресурсе для бизнеса появится и образовательный блок . Так, например, там можно будет пройти тест на имеющиеся знания и умения, получить проактивное предложение пройти обучающие программы и подать заявку на интересующие курсы. Вместе с тем пользователи смогут протестировать онлайн-бэк-офис — сервисы по ведению бухгалтерии и управлению персоналом, которые будут доступны на цифровой платформе.

э2 Фото: ТАСС/Антон Вергун

В докладе президенту на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что технические возможности для создания такой платформы появились благодаря Единому реестру МСП, который ведет ФНС, и новая система будет работать на его платформе. В налоговой службе не прокомментировали эту информацию по запросу «Известий».

Риск неэффективности

Сегодня уже существует несколько цифровых сервисов для предпринимателей, напомнил глава «Опоры России» Александр Калинин. Например, портал «Мой бизнес», оператором которого выступает Минэкономразвития, «Бизнес-навигатор» от Корпорации МСП, платформа «Забизнес.рф» от АСИ. Кроме того, до конца года ФНС должна представить реестр получателей господдержки. Обилие ресурсов приводит к тому, что предпринимателям становится сложно разобраться в их работе , полагает Александр Калинин. Создание единой платформы с использованием искусственного интеллекта — сложная, но правильная цель, которая в перспективе облегчит ведение бизнеса в России , отметил он.

Впрочем, глава «Опоры России» добавил, что целесообразно было бы объединить на новой цифровой платформе не только государственные сервисы, но и услуги, которые оказывают бизнесу общественные организации.

Сервисы в формате «одного окна» — это всегда полезно, особенно если они работают эффективно, понятно и быстро, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Однако такие платформы не должны предоставлять услуги, которые может оказывать частный бизнес , критичен эксперт. Например, многие малые и средние компании организуют обучающие курсы для предпринимателей или помогают подобрать кредит — тратить деньги государства на аналогичные сервисы избыточно, считает Антон Данилов-Данильян.

э3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Он также добавил, что бесплатные услуги, как правило, менее эффективны: у них нет той гибкости, которую могут демонстрировать сервисы частных компаний, в результате у пользователей может возникнуть неудовлетворенность качеством сервиса.

Платформа позволит сократить временные затраты предпринимателей и предоставит им удобный инструментарий, который будет доступен в любое время , полагает управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Кроме того, у нее будет просветительская роль: далеко не каждый бизнесмен, особенно в регионах, в курсе, какие меры поддержки предоставляет государство. В целом создание такого ресурса идет в русле международного опыта — правительства Великобритании, Канады и Австралии уже давно запустили подобные системы, резюмировал эксперт.