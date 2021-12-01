«Серый лебедь»: новый штамм COVID-19 попал в альтернативный сценарий ЦБ
Ухудшение эпидемиологической ситуации из-за нового штамма коронавируса может стать причиной для окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, полагают авторы Telegram-канала MMI (его бывший автор Кирилл Тремасов сейчас — глава департамента ДКП Банка России). По мнению аналитиков, ожидать снижения ставки на последнем в этом году заседании регулятора всё равно не стоит, но вместо повышения до 8,5% регулятор может поднять ее только до 8%, после чего перейдет к ее снижению уже в начале следующего года. Подробности — в материале «Известий».
Ничего неожиданного
Появление нового штамма коронавируса «Омикрон» уже стало причиной резкого падения нефтяных котировок и паники на фондовых рынках. Но если эпидемиологическая обстановка в мире значительно ухудшится, это будут далеко не все экономические последствия, которые он вызовет.
Сценарий ухудшения эпидемиологической обстановки закладывался в проект Основных направлений ДКП на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, опубликованный Банком России в начале сентября. В нем указано, что если пандемия в следующем году усилится, темпы прироста ВВП приблизятся к нулевым, а влияние устойчивых факторов инфляции снизится раньше, чем в базовом сценарии. Это, в свою очередь, сделает целесообразными более раннее завершение цикла ужесточения ДКП и переход к снижению ключевой ставки.
В беседе с «Известиями» главный аналитик банка ПСБ Денис Попов отметил, что «Омикрон» может оказаться не менее агрессивным, чем «Дельта»-штамм, распространившийся по всему миру примерно за полтора квартала. И хотя, по его мнению, маловероятно, что в ближайшие недели мировую экономику ожидает значительный стресс, аналитик признает, что многое будет зависеть от силы эпидемиологического шока.
— Пока мы вынуждены констатировать высокую неопределенность развития ситуации даже в краткосрочной перспективе, — сказал аналитик.
Насколько сильно новый штамм может повлиять на инфляционные процессы и правильно ли ЦБ РФ в начале осени ожидал их затухания в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, остается предметом для дискуссии. Так, начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что введение ограничительных мер по аналогии с 2020 годом может стать значимым дезинфляционным фактором, поскольку они в значительной степени коснутся деловой и потребительской активности по всему миру.
— Это в равной степени справедливо как для глобальной инфляции, так и для российской. В то же время мир уже более подготовлен к такому сценарию, поэтому возможные потери, очевидно, будут меньше, — говорит Евстифеев.
Другие собеседники «Известий», напротив, считают, что гипотетические повсеместные локдауны вряд ли стоит однозначно воспринимать как дезинфляционный фактор. Денис Попов утверждает, что развитие глобального энергетического кризиса, сильный рост цен на продовольствие и уже хронический дисбаланс на многих товарных рынках (полупроводники, автомобили и так далее) в совокупности с уже реализованной регуляторами многих стран политикой накачки экономики деньгами не позволят моментально развернуть тенденцию роста цен.
Старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов и вовсе считает, что заметного падения потребительского спроса по аналогии с весной 2020-го не произойдет, а сокращение предложения на товарных рынках может только подстегнуть инфляцию.
— За время пандемии заметно расширились возможности онлайн-сервисов, был отработан режим удаленной работы, что позволит сохранить рабочие места и доходы сотрудников. Наконец, на последнем заседании ЦБ РФ отметил, что теперь новые коронавирусные ограничения воспринимаются не как дезинфляционный фактор, а как проинфляционный, поскольку локдауны оказывают негативное влияние на предложение товаров. В глобальной экономике развитие коронавируса будет означать сохранение разрывов в цепочках поставок, а значит, и сохранение повышенных инфляционных рисков со стороны предложения, — объясняет Данилов.
Что будет со ставкой
Как бы ни развивалась ситуация с новым штаммом, в ближайшие две недели она вряд ли вынудит Банк России экстренно разворачивать нынешний курс ДКП, считают собеседники «Известий». Но оказать ограниченное влияние на решение ЦБ, последнее заседание которого состоится в пятницу, 17 декабря, «Омикрон» может вполне.
— ЦБ продолжит повышение ставки, но возросшие риски пандемии, вероятно, ограничат его уровень. Сейчас рынок, опираясь на высокие инфляционные риски, ждет повышения ключевой ставки на 100 б.п., до 8,5%, — говорит Денис Попов из ПСБ. — Тем не менее регулятор вполне может перейти к осторожной тактике и ограничить шаг повышения 50-ю базисными пунктами. Тем самым ЦБ сохранит время на оценку ситуации и при реальном усилении негативного влияния пандемии на экономику уже в феврале сможет скорректировать политику, завершив цикл повышения ставки или перейдя к ее снижению.
Владислав Данилов добавляет, что вместе с осторожным повышением ключевой ставки регулятор может дать более сдержанный комментарий. Например, заявить, что будет следить за развитием ситуации с коронавирусом и оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки.
В самом Банке России таких сигналов пока не дают: в понедельник глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что для возвращения инфляции к целевому показателю 4% (на 22 ноября ее показатель в годовом выражении составил 8,05%) ЦБ пока придется сохранить приверженность жесткой ДКП.
— Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели, — заявила Набиуллина в ходе брифинга Ассоциации европейского бизнеса.
Владимир Евстифеев всё же не отрицает, что регулятор может снизить ключевую ставку на последнем заседании в этом году, но называет этот вариант наименее приоритетным сценарием. Более реальным он считает переход к смягчению монетарной политики в I квартале следующего года — в том случае, если вакцины окажутся менее эффективными против новых штаммов.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии «Известиям» согласился, что 17 декабря Банк России может экстренно снизить ключевую ставку. Но в большей степени он ожидает ее повышения на 100 б.п., до 8,5% годовых, которое может стать последним в нынешнем цикле.