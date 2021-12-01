«Серый лебедь»: новый штамм COVID-19 попал в альтернативный сценарий ЦБ

Ухудшение эпидемиологической ситуации из-за нового штамма коронавируса может стать причиной для окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ, полагают авторы Telegram-канала MMI (его бывший автор Кирилл Тремасов сейчас — глава департамента ДКП Банка России). По мнению аналитиков, ожидать снижения ставки на последнем в этом году заседании регулятора всё равно не стоит, но вместо повышения до 8,5% регулятор может поднять ее только до 8%, после чего перейдет к ее снижению уже в начале следующего года. Подробности — в материале «Известий».

Ничего неожиданного

Появление нового штамма коронавируса «Омикрон» уже стало причиной резкого падения нефтяных котировок и паники на фондовых рынках. Но если эпидемиологическая обстановка в мире значительно ухудшится, это будут далеко не все экономические последствия, которые он вызовет.

Сценарий ухудшения эпидемиологической обстановки закладывался в проект Основных направлений ДКП на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, опубликованный Банком России в начале сентября . В нем указано, что если пандемия в следующем году усилится , темпы прироста ВВП приблизятся к нулевым, а влияние устойчивых факторов инфляции снизится раньше, чем в базовом сценарии. Это, в свою очередь, сделает целесообразными более раннее завершение цикла ужесточения ДКП и переход к снижению ключевой ставки.

В беседе с «Известиями» главный аналитик банка ПСБ Денис Попов отметил, что «Омикрон» может оказаться не менее агрессивным, чем «Дельта»-штамм , распространившийся по всему миру примерно за полтора квартала. И хотя, по его мнению, маловероятно, что в ближайшие недели мировую экономику ожидает значительный стресс, аналитик признает, что многое будет зависеть от силы эпидемиологического шока.

Серый лебедь Фото: REUTERS/Chalinee Thirasupa

— Пока мы вынуждены констатировать высокую неопределенность развития ситуации даже в краткосрочной перспективе, — сказал аналитик.

Насколько сильно новый штамм может повлиять на инфляционные процессы и правильно ли ЦБ РФ в начале осени ожидал их затухания в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, остается предметом для дискуссии. Так, начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев считает, что введение ограничительных мер по аналогии с 2020 годом может стать значимым дезинфляционным фактором , поскольку они в значительной степени коснутся деловой и потребительской активности по всему миру.

— Это в равной степени справедливо как для глобальной инфляции, так и для российской. В то же время мир уже более подготовлен к такому сценарию, поэтому возможные потери, очевидно, будут меньше, — говорит Евстифеев.

Другие собеседники «Известий», напротив, считают, что гипотетические повсеместные локдауны вряд ли стоит однозначно воспринимать как дезинфляционный фактор . Денис Попов утверждает, что развитие глобального энергетического кризиса, сильный рост цен на продовольствие и уже хронический дисбаланс на многих товарных рынках (полупроводники, автомобили и так далее) в совокупности с уже реализованной регуляторами многих стран политикой накачки экономики деньгами не позволят моментально развернуть тенденцию роста цен .

Серый лебедь Фото: ТАСС/Егор Алеев

Старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов и вовсе считает, что заметного падения потребительского спроса по аналогии с весной 2020-го не произойдет, а сокращение предложения на товарных рынках может только подстегнуть инфляцию.

— За время пандемии заметно расширились возможности онлайн-сервисов, был отработан режим удаленной работы, что позволит сохранить рабочие места и доходы сотрудников . Наконец, на последнем заседании ЦБ РФ отметил, что теперь новые коронавирусные ограничения воспринимаются не как дезинфляционный фактор, а как проинфляционный, поскольку локдауны оказывают негативное влияние на предложение товаров. В глобальной экономике развитие коронавируса будет означать сохранение разрывов в цепочках поставок, а значит, и сохранение повышенных инфляционных рисков со стороны предложения, — объясняет Данилов.

Что будет со ставкой

Как бы ни развивалась ситуация с новым штаммом , в ближайшие две недели она вряд ли вынудит Банк России экстренно разворачивать нынешний курс ДКП, считают собеседники «Известий». Но оказать ограниченное влияние на решение ЦБ, последнее заседание которого состоится в пятницу, 17 декабря, «Омикрон» может вполне.

— ЦБ продолжит повышение ставки, но возросшие риски пандемии, вероятно, ограничат его уровень. Сейчас рынок, опираясь на высокие инфляционные риски, ждет повышения ключевой ставки на 100 б.п., до 8,5%, — говорит Денис Попов из ПСБ. — Тем не менее регулятор вполне может перейти к осторожной тактике и ограничить шаг повышения 50-ю базисными пунктами. Тем самым ЦБ сохранит время на оценку ситуации и при реальном усилении негативного влияния пандемии на экономику уже в феврале сможет скорректировать политику, завершив цикл повышения ставки или перейдя к ее снижению.

Серый лебедь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Владислав Данилов добавляет, что вместе с осторожным повышением ключевой ставки регулятор может дать более сдержанный комментарий . Например, заявить, что будет следить за развитием ситуации с коронавирусом и оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки.

В самом Банке России таких сигналов пока не дают: в понедельник глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что для возвращения инфляции к целевому показателю 4% (на 22 ноября ее показатель в годовом выражении составил 8,05%) ЦБ пока придется сохранить приверженность жесткой ДКП.

— Сегодня инфляция нас сильно беспокоит. Она в два раза превысила нашу цель в 4%, мы повысили ставку и ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике, чтобы вернуть инфляцию к цели, — заявила Набиуллина в ходе брифинга Ассоциации европейского бизнеса.

Серый лебедь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владимир Евстифеев всё же не отрицает, что регулятор может снизить ключевую ставку на последнем заседании в этом году, но называет этот вариант наименее приоритетным сценарием. Более реальным он считает переход к смягчению монетарной политики в I квартале следующего года — в том случае, если вакцины окажутся менее эффективными против новых штаммов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в комментарии «Известиям» согласился, что 17 декабря Банк России может экстренно снизить ключевую ставку. Но в большей степени он ожидает ее повышения на 100 б.п., до 8,5% годовых, которое может стать последним в нынешнем цикле.