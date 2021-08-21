По плодам узнаем: цены на продовольствие в России могут снизиться

Большинство российских регионов отметило снижение темпов роста цен на овощи и фрукты, сообщил на этой неделе Банк России. В сентябре также ожидается снижение продовольственной инфляции, рассказали «Известиям» эксперты.

В Центробанке отметили, что снижение темпов подорожания продуктов стало возможным благодаря увеличению урожая отечественных грунтовых овощей, объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В некоторых регионах нормализация эпизоотической ситуации способствовала замедлению роста цен на яйца и куриное мясо.

Прогноз положительный

Дальнейший мониторинг цен ФАС вкупе с увеличением импорта сельхозпродукции должны сдержать подорожание на краткосрочном горизонте, заявил «Известиям» аналитик ФГ «Финам» Артемий Шамшуков. «Добавляет уверенности и поступающий новый урожай на полки магазинов, что всегда приводит к снижению цен на продукты питания на какое-то время», — подчеркнул эксперт.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы полагаем, что инфляция по состоянию на конец года превысит 6%, а её значительного замедления можно ожидать лишь начиная со II квартала следующего года», — прогнозирует, в свою очередь, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов. С ним не согласна управляющий партнёр аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. По её мнению, инфляция замедлится раньше — уже в этом году.

По плодам узнаем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Не только цены на товары, как продовольственные, так и непродовольственные, влияют на инфляцию, но и цены на услуги. По нашим данным, рост цен на услуги замедлился и в ближайшие месяцы также не будет разгоняться. Исходя из этого, урожая и других макрофакторов мы прогнозируем замедление темпов инфляции», — рассказала Екатерина Косарева.

В ближайшие месяцы инфляция будет снижаться в большей степени за счёт статистического эффекта базы, чем за счёт замедления месячной динамики, отметил, в свою очередь, Игорь Сафонов.

«Ожидается, что некоторое снижение продовольственной инфляции продолжится и в следующем месяце», — говорит Артемий Шамшуков. По его мнению, важен и тот факт, что «долгосрочное вмешательство государства в ценообразование неизбежно пошатнет рыночное равновесие и может ударить по бизнесу ритейлеров, что понимают и инвесторы».

Екатерина Косарева добавила, что снижение продовольственной инфляции в начале осени возможно. «Политика сдерживания цен на продовольственные товары пока действует, а это значит, что ритейлеры — а это все-таки очень крупный бизнес — могут теоретически немного сократить свои прибыли, но это точно никак не отразится на их дальнейшей деятельности», — отметила эксперт.

Что с другими товарами

Игорь Сафонов считает, что темпы роста цен на продовольственные товары, исключая волатильные и регулируемые категории (плоды и овощи, алкоголь, сахар, подсолнечное масло), замедляются незначительно. Однако в сегменте непродовольственных товаров динамика, напротив, немного ускорилась.

По данным Центробанка, особенно быстро в июле дорожали строительные материалы, мебель и легковые автомобили под влиянием расширения спроса. Это сопровождалось тем, что производители переносили в цены издержки, связанные с повышением темпа роста мировых котировок на металлы, древесину и продукцию их обработки.

По плодам узнаем Фото: ТАСС/ Смитюк Юрий

По данным Росстата, за период c 10 по 16 августа было зафиксировано снижение потребительских цен на 0,01% — третье за текущий год. В первый раз это произошло в период с 13 по 19 июля, тогда показатель сократился на 0,01%. Позднее дефляцию зафиксировали в период с 27 июля по 2 августа. Тогда индекс потребительских цен в России снизился на 0,06%. До этого дефляция наблюдалась лишь в сентябре 2020 г.

«Однако мы видим, что сезонную дефляцию на плодоовощную продукцию (в среднем 2,0% против 2,4% неделей ранее) практически подавил рост цен на некоторые продовольственные товары, такие как мясо, сосиски, сардельки и другое. Замедление темпов удешевления плодоовощной продукции носит весьма постепенный характер, поэтому данную динамику стоит ожидать и в последующий отчетных периодах», — считает аналитик ИК «Универ Капитал» Ангелина Гордеева.

Ключевая ставка

Рост цен на бензин за отчетный период составил 0,37%, с начала года — 5,92% против 2,5% за весь 2020 год, подсчитала эксперт. «Такая динамика может быть связана с эффектом базы и восстановлением различных секторов экономики, в том числе тех, которые касаются внутреннего туризма. В целом по России годовая инфляция опустилась ниже уровня ключевой ставки на 0,04 п. п. При возможном замедлении инфляции в августе-сентябре можно ожидать, в оптимистичном сценарии, сохранения ключевой ставки на уровне 6,5% на сентябрьском заседании» , — сказала Ангелина Гордеева.

Банк России и правительство РФ до недавнего времени ориентировались, в первую очередь, на потребительские цены, вместе с тем, наибольшую проблему для экономического роста составляет динамика цен производителей, подчеркнул управляющий партнёр SBS Consulting Владимир Самохвалов.