Крупные планы: гречку опять хотят взять под контроль

Гречка с начала года подорожала более чем на 10%. Чтобы обуздать рост цен на социально значимый продукт, с мая по август действует запрет на его экспорт. Но гречиха продолжает расти в цене, и эмбарго могут продлить. Что происходит на рынке, целесообразно ли продление запрета и ждать ли резкого подорожания продукта в случае отмены ограничений, выясняли «Известия».

Запретили экспорт

По данным Росстата, за год гречка стала дороже в 1,7 раза, цена за килограмм достигала 87,1 рубля. Весной прошлого года на нее пришелся пик спроса: новости о пандемии взвинтили цену. Потребители активно скупали так называемые товары на черный день — первой необходимости и с длительным сроком хранения. Гречка лидировала в топе наряду с макаронами, сахаром и туалетной бумагой.

Но причины не только в ажиотажном спросе. Производители в прошлом году стали наращивать поставки гречихи за рубеж. Условия сложились благоприятные: рубль ослабел, а всего за три месяца 2021-го цены на крупу на мировом рынке выросли почти на 40%. На экспорт Россия отправила 220 тыс. т гречихи против 80 тыс. В итоге на внутреннем рынке образовался дефицит.

Крупные планы Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С января по май 2021 года средняя стоимость гречки выросла на 31%. Чтобы справиться с взрывным ростом цен, в России с 5 июня начал действовать запрет на вывоз гречки — до 31 августа. Это временное ограничение на вывоз гречихи, произведенной из нее крупы грубого помола, а также обрушенного гречневого зерна (с частично или полностью удаленными оболочками). Таким образом власти пытаются не допустить резких колебаний цены на этот продукт на российском рынке. До сентября запретили экспортировать и семена подсолнечника, чтобы сдержать цены на подсолнечное масло.

Тем временем цены продолжили расти. И хотя темпы подорожания снизились, но всё равно оказались в два раза больше средней инфляции: с начала года по 9 августа потребительские цены на гречку увеличились на 10,4%.

Еще дольше

Как заявили в Минсельхозе, правительство может продлить запрет экспорта гречихи и гречки и после 31 августа.

«Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании», — сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Аналитики считают продление запрета целесообразным, хотя он и невыгоден производителям гречихи и гречневой крупы.

«Традиционными направлениями экспорта гречневой крупы у России были страны СНГ и Балтии, а также Польша, Япония и Китай, сравнительно недавно открывший для себя этот очень востребованный в России и на постсоветском пространстве продукт. В июле рост цен на гречку благодаря ограничениям на экспорт остановился. В этом контексте продление запрета на экспорт осенью выглядит целесообразным и может внести определенный вклад в сдерживание роста пищевой инфляции, а значит, и инфляции потребительских цен (хотя небольшой)», — считает Наталья Мильчакова, замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари».

Крупные планы Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Эксперты не исключают, что в случае отмены ограничений цены на гречку повысятся. Однако, если этого не произойдет, взрывного роста цен на гречку в этом году уже не будет. Всё-таки рост цен в 2020 году был преимущественно аномальным и во многом связан с потребительским ажиотажем из-за коронавирусных ограничений.

Как прогнозируют в «Альпари», повышение может составить еще 4–5% до конца 2021 года. А значит, правительству вновь придется возвращаться к теме запрета на экспорт гречки либо к иным административным ограничениям роста цен.

Сколько соберут

Другое дело, что всё будет зависеть и от урожая. Так, Минсельхоз прогнозирует увеличение производства гречихи в 2021 году, поскольку ее посевные площади были увеличены на 12%, до 976 тыс. га. В 2020 году Россия собрала 893 тыс. т гречихи против 786 тыс. т в 2019 году.

«Учитывая отсутствие прошлогодних запасов по гречихе и уже случившееся подорожание гречки, продление запрета вряд ли существенно повлияет на ситуацию до сбора урожая. Дальнейшее продление запрета станет скорее административной мерой. Рынок ожидал увеличения сбора гречихи в 2021 году за счет увеличения посевных площадей почти до 1 млн га, однако засуха в отдельных регионах, уменьшение количества пчел, нехватка влаги при посадке (в том же Алтайском крае) поубавили оптимизма. Поэтому сбор гречихи ожидается на уровне прошлого года или чуть выше», — говорит Татьяна Козлова, старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG.

Крупные планы Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией», — считает Патрушев.

Однако аналитики указывают на то, что с запретами нужно быть поаккуратней, иначе и посеять, и собрать могут меньше, чем рассчитывают.

«Поздние и резкие шаги запретительного характера помогают в краткосрочном периоде, но снижают доверие бизнеса к государству, увеличивая риск неопределенности. Наиболее вероятно, что если запреты будут вводиться и дальше, то прогноз увеличения посевных площадей в целом по сельхозкультурам так и останется на бумаге. А по гречихе тем более: это не самая маржинальная культура и сохранение площадей под посевами наблюдается просто потому, что Алтайский край как основной поставщик гречихи на внутренний и внешний рынки (более половины сборов гречихи) близок территориально к Казахстану», — констатирует Софинская из SRG.