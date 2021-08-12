Минсельхоз заверил, что россияне будут полностью обеспечены основными продуктами

Производство сельскохозяйственной продукции в России в 2021 году позволит полностью обеспечить россиян основными продуктами питания и сохранить стабильные цены. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Рост производства позволит полностью обеспечить население основными видами продовольствия и сохранить стабильную ценовую ситуацию», — сказал Патрушев в ходе беседы с журналистами в рамках Всероссийского дня поля в Свердловской области.

Глава ведомства отметил, что принятые правительством меры уже позволили остановить необоснованный рост цен на базовые продукты питания и снизить их зависимость от мировой конъюнктуры. Патрушев обратил внимание на то, что в настоящий момент, как и прогнозировалось, динамика стоимости основных видов продовольствия в целом находится в пределах сезонных колебаний.

При этом он добавил, что на данный момент на площадке правительства Минсельхоз вместе с другими ведомствами ведет мониторинг и прогнозирование стоимости продовольствия.

«Это дает возможность оперативно принимать соответствующие решения в случае резких колебаний или наличия предпосылок к значительным изменениям цен», — сказал Патрушев.

Вместе с тем глава министерства отметил, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых в России в текущем году на уровне 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. По его словам, работы идут штатно. Несмотря на сложные погодные условия в ряде субъектов — особенно в Поволжье и Центре страны, наши ключевые зернопроизводящие регионы в этом году показали впечатляющие результаты, сказал Патрушев.

«Рекордный урожай на Кубани, в Ростовской области, почти двукратный прирост на Ставрополье. Значительное увеличение урожайности наблюдаем и в Сибири. Мы ожидаем, что сегодня перейдем рубеж 80 млн т зерна. Рассчитываем, что работы завершатся в оптимальные сроки и пройдут без потерь. Целевой ориентир для нас на этот год — 127,4 млн т зерновых, включая порядка 81 млн т пшеницы», — уточнил министр.

Патрушев также подчеркнул, что урожай позволит полностью обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал.

Ранее, 5 августа, в Минсельхозе России «Известиям» рассказали, что ведомство фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». Отмечается, что ключевым фактором снижения цен является увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.

Также уточнялось, что Минсельхоз ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн-каналы — площадки крупнейших интернет-интеграторов, что позволяет избежать лишних наценок.