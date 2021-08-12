Прямой эфир
Общество
Четверг стал самым дождливым днем в Москве с начала лета
Общество
МО направило вертолет с подводными аппаратами к месту крушения Ми-8 на Камчатке
Общество
Сотрудники изолятора в Истре умышленно отключили камеры наблюдения
Экономика
Чехия стала крупнейшим импортером оборонной продукции России
Общество
Путин поздравил школьников с победой на 53-й Международной олимпиаде по химии
Мир
РФ выделила Таджикистану $1,1 млн на укрепление границы с Афганистаном
Экономика
Правительство направит более 1,6 млрд рублей на бесплатные лекарства
Общество
Правительство выделило еще 46 млрд рублей на выплаты медикам
Общество
Росприроднадзор сообщил о превышении химических веществ в воздухе в Якутске

Минсельхоз заверил, что россияне будут полностью обеспечены основными продуктами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Производство сельскохозяйственной продукции в России в 2021 году позволит полностью обеспечить россиян основными продуктами питания и сохранить стабильные цены. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

«Рост производства позволит полностью обеспечить население основными видами продовольствия и сохранить стабильную ценовую ситуацию», — сказал Патрушев в ходе беседы с журналистами в рамках Всероссийского дня поля в Свердловской области.

Дали по бахче: Минсельхоз прогнозирует рост урожая арбузов и дынь на 20,8%
Стоит ли ждать дальнейшего снижения цен

Глава ведомства отметил, что принятые правительством меры уже позволили остановить необоснованный рост цен на базовые продукты питания и снизить их зависимость от мировой конъюнктуры. Патрушев обратил внимание на то, что в настоящий момент, как и прогнозировалось, динамика стоимости основных видов продовольствия в целом находится в пределах сезонных колебаний.

При этом он добавил, что на данный момент на площадке правительства Минсельхоз вместе с другими ведомствами ведет мониторинг и прогнозирование стоимости продовольствия.

«Это дает возможность оперативно принимать соответствующие решения в случае резких колебаний или наличия предпосылок к значительным изменениям цен», — сказал Патрушев.

Вместе с тем глава министерства отметил, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых в России в текущем году на уровне 127,4 млн т, в том числе 81 млн т пшеницы. По его словам, работы идут штатно. Несмотря на сложные погодные условия в ряде субъектов — особенно в Поволжье и Центре страны, наши ключевые зернопроизводящие регионы в этом году показали впечатляющие результаты, сказал Патрушев.

«Рекордный урожай на Кубани, в Ростовской области, почти двукратный прирост на Ставрополье. Значительное увеличение урожайности наблюдаем и в Сибири. Мы ожидаем, что сегодня перейдем рубеж 80 млн т зерна. Рассчитываем, что работы завершатся в оптимальные сроки и пройдут без потерь. Целевой ориентир для нас на этот год — 127,4 млн т зерновых, включая порядка 81 млн т пшеницы», — уточнил министр.

Патрушев также подчеркнул, что урожай позволит полностью обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал.

Ранее, 5 августа, в Минсельхозе России «Известиям» рассказали, что ведомство фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». Отмечается, что ключевым фактором снижения цен является увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.

Также уточнялось, что Минсельхоз ведет работу по расширению сбыта фермерской продукции через онлайн-каналы — площадки крупнейших интернет-интеграторов, что позволяет избежать лишних наценок.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021