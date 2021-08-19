Пойдем на заправку: цены на бензин могут снизиться уже осенью

Министерство энергетики РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовали временно повысить объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже . Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что эти меры должны способствовать сдерживанию цен на топливо, однако есть и подводные камни, например, снижение числа сделок на бирже. При этом аналитики подсчитали, что снижение цен возможно уже этой осенью.

Высокий нетбэк

Рекомендации касаются повышения объема продаж топлива в III квартале 2021 года на 1 п.п. Ежедневная реализация нефтепродуктов должна осуществляться через биржу в объемах не менее 12% от объема производства для автомобильного бензина и 8,5% для дизельного топлива.

«Меры по увеличению предложения бензина на бирже должны способствовать сдерживанию цен», — заявил «Известиям» Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам».

Пойдем на заправку_4 Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Однако, по его словам, основная причина роста цен — высокий netback, а не нехватка топлива. «Посмотрим на данные Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По данным на пятницу, 13 августа, Аи-92 котировался по 58 456 рублей за тонну, в то время как индекс Netback составлял 70 986 рублей за тонну», — рассказал эксперт. Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева пояснила, что экспортный нетбэк — это ценовой ориентир для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний, имеющих возможность отправлять свою продукцию на экспорт. Нетбэк рассчитывается как экспортная цена на тот или иной вид топлива за вычетом транспортных расходов и налогов. По ее словам, чем выше нетбэк, тем менее выгодно реализовывать бензин на внутреннем рынке по имеющимся ценам. Поэтому производители их увеличивают.

В конце июля Минэнерго выступило с инициативой запретить экспорт бензина, когда биржевые цены достигли текущих максимумов. Однако правительство не стало вводить запрет на экспорт автомобильного топлива из России для стабилизации биржевых цен. На совещании у вице-премьера Александра Новака было принято решение подождать до конца августа, когда должны завершиться плановые ремонты нескольких крупных НПЗ.

Поможет ли демпфер

Алексей Калачев считает, что демпфирующий механизм не в полной мере может компенсировать такую разницу между нетбэком и биржевой ценой. Руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова согласна с коллегой. «Демпфер действует в России с 2019 года. Когда экспортная цена больше биржевой, государство доплачивает компаниям, чтобы они не отправляли на экспорт те объемы бензина, которые могли бы пойти на внутренний рынок. При этом если выплаты уже превысили акциз, то есть с бензина государство ничего не получит», — отметила она.

Пойдем на заправку_1 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Сделки вне биржи

«Объем не менее 12% от производства автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива действительно позволяет сформировать рыночную цену на топливо. Но одновременно означает, что 88% сделок пройдут вне биржи», — предостерегает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

По его мнению, если, к примеру, на бирже предложение будет серьезно превышать спрос и биржевые цены уменьшатся, это повлияет и на внебиржевой рынок в сторону уменьшения.

«Но только до того момента, пока спрос с внебиржевого рынка не придет на биржу и не уравновесит цены. В условиях рыночной экономики и возможностям по экспорту бензина за границу цена на бензин внутри РФ стремится сравняться по маржинальности реализации для нефтяных компаний, с экспортной ценой на бензин. Заставить коммерческие компании продавать бензин внутри России с маржинальностью дешевле, чем экспортная, можно либо директивно, либо ограничив возможности по экспорту», — говорит Артем Тузов.

Снижение цен уже осенью

В итоге после поступления новых объемов предложения на биржу можно будет ждать временного снижения оптовой цены на топливо внутри страны до конца октября, подсчитал для «Известий» Артем Тузов. «Но это временная мера, долгосрочно на цену на бензин влияет курс доллара и цена на нефть, если и доллар к рублю и цена на нефть будут продолжать рост, цена на бензин тоже продолжит рост. Так что до конца года мы либо увидим не рыночную принудительную фиксацию цен на топливо на текущих уровнях, либо продолжение роста цен на бензин», — резюмировал эксперт.

Екатерина Косарева из WMT Consult полагает, что нынешняя ситуация с ценами не сможет долго продолжаться и уже в следующем месяце станет более сбалансированной. «По нашим подсчетам, благодаря демпфирующему механизму, возможному снижению мировых цен на нефть и растущему предложению топлива на бирже цены на бензин удастся сдержать и уже в сентябре мы можем увидеть небольшое снижение стоимости бензина. Наблюдайте внимательно за стелами на заправках», — оптимистично настроена эксперт.

Напомним, что средние потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 августа выросли на 12 копеек и составили 48,68 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек — до 45,82 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек — до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 стала выше на 17 копеек — до 56,99 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене на 13 копеек — до 50,48 рубля за литр.

Ольга Орлова отметила, что снижение цен на бензин вполне реально. «Но ожидать, что это будет значительное сокращение, точно не нужно. Ситуация на мировом и российском нефтяных рынках не так сильно этому способствует. Мы ожидаем осенью небольшую коррекцию цен», — сказала она.