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ГОСТы из будущего: россиянам предложили облегчить перевод транспорта на газ

Какие меры для переоборудования автомобилей разработал бизнес
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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ГОСТы из будущего: россиянам предложили облегчить перевод транспорта на газ
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2021-08-13 19:15:16
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Бизнес предложил облегчить для россиян перевод транспорта на газ. В отрасли считают, что сейчас процедуре препятствуют требования ГОСТа 33670-2015, ставшие обязательными с 1 июля. Все переоборудованные на газ автомобили должны проверяться в специальных аккредитованных испытательных лабораториях (АИЛ). Их в стране всего 25, и оформление машин может занимать несколько месяцев, утверждают в отрасли. Союз предприятий газомоторной отрасли направил в правительство письмо (есть у «Известий») с просьбой временно разрешить не исполнять норму ГОСТа. Представители отрасли отмечают, что из-за этой нормативной проволочки частота перехода машин на газ упала в десять раз: вместо десятков тысяч автомобилей, как в 2019-м, россияне переоборудуют лишь сотни.

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Без ограничений

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) 6 августа направил в правительство письмо, в котором призвал облегчить процедуру регистрации машин, переведенных на газобалонное оборудование (ГБО). В документе указано, что 2021 год стал кризисным в сфере переоборудования транспортных средств на ГБО для использования пропан-бутана или метана в качестве моторного топлива. По сравнению с показателями 2019 года количество таких переоборудований снизилось в 2021-м примерно в 10 раз, сказано в письме.

«По состоянию на июль 2021 года установка ГБО в стране фактически прекращена — вместо десятков тысяч переводятся на газ сотни единиц транспорта. Из-за прогнозируемого уменьшения количества клиентов замораживаются смежные инвестиционные проекты строительства инфраструктуры ГБО, в том числе заправочных станций. Сотни предприятий отрасли сообщают о предстоящем уходе с рынка», — сказано в обращении бизнеса в кабмин.

ГОСТы из будущего-2
автомобиль с газовым баллоном
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Одной из основных причин сложившейся ситуации являются бюрократические трудности, считают авторы письма. С 1 июля 2021 года стали обязательными требования ГОСТ 33670-2015 в части предъявления переоборудованных транспортных средств в аккредитованную испытательную лабораторию (АИЛ). При этом таких АИЛ всего 25 в стране, указали в СПГО.

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Если не пройти осмотр в АИЛ, переоборудованный на ГБО автомобиль оказывается вне закона и должен быть направлен на штрафстоянку, объяснил «Известиям» исполнительный директор СПГО Артем Данилов. Он добавил, что Росаккредитация разрешила дистанционную процедуру: АИЛ может оценить качество работ на основании подробных фото- или видеоматериалов из пунктов переоборудования.

— Но так как лабораторий и экспертов мало, то образуется очередь. Сейчас есть примеры, когда оформление занимает несколько месяцев. Из-за неприемлемого срока процедуры автовладельцы отказываются от перехода на газ, — заявил эксперт.

Представители отрасли призвали правительство приостановить действие ГОСТа, а во время моратория реализовать ряд мер, которые могут вывести рынок ГБО страны из кризиса. В том числе бизнес предложил создать не менее 85 лабораторий и их филиалов во всех регионах страны. На это можно направить 19 млрд рублей субсидий, предусмотренных госпрограммой «Развитие энергетики» до 2024 года, считают авторы обращения.

Изменения рынка

В союзе также предложили регистрировать и применять типовые решения по переоборудованию, которые позволят заменить экспертизу установки ГБО в лабораториях контролем на пунктах техосмотра. Критерий типового решения — это практика его использования в России, отметил Артем Данилов. Такая связка комплектов ГБО и характеристик машины обеспечит высокий уровень безопасности применяемых решений, считает он. В этом случае не нужно тратить время на лабораторную проверку автомобиля и оформление в ГИБДД существенно ускорится, добавил эксперт.

Еще одна мера, предложенная СПГО, — воздействие со стороны государства на цену пропана по аналогии с администрированием цен на бензин. Подорожание пропана-бутана (с 20 рублей в июле 2020 года до 30 рублей в июле 2021-го) стало одним из главных факторов сложившейся в отрасли ситуации, считают в союзе.

ГОСТы из будущего-3
газ
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

При этом, как отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, транспорт с ГБО все еще остается более экономичным.

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— Перевод техники на пропан-бутан позволяет экономить примерно 9–10 рублей на литр топлива. В нынешних условиях эта экономия пусть не сопоставима с той, которая была 10 лет назад, потому что цены изменились, но все равно дает примерно 100 рублей на 100 км при смешанном стиле езды, — сказал эксперт.

Как писали «Известия», газомоторный транспорт эксперты считают более экологичным. Он составляет около 2% от общего числа автомобилей в стране. Из всех проданных в РФ машин в январе—июле 2021 года доля агрегатов на газомоторном топливе составила 2,6%, отметила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Преимущественно газовые баллоны устанавливают на автомобили российского производства. Максимальный объем продаж транспорта с ГБО приходится на республики Северного Кавказа, добавила она.

В Минтрансе «Известиям» рекомендовали обратиться в Минпромторг. Там отметили, что для упрощения процедуры по переводу транспорта на газообразное топливо министерство разрабатывает порядок формирования и ведения реестра типовых решений.

— Подразумевается, что в случае установки на транспортное средство типового решения, включенного в вышеуказанный реестр, необходимость прохождения процедур, связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, будет отсутствовать, — заявили в Минпромторге.

Сейчас идет согласование соответствующего порядка с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, заключили в ведомстве.

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заправка
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Минэнерго считают важным утвердить разрабатываемый Минпромторгом порядок формирования и ведения реестра типовых решений по переводу автомобильной техники на газообразное топливо, позволяющий упростить процедуру установки ГБО за счет исключения излишних этапов без снижения безопасности. Также в министерстве добавили, что переоборудование транспорта на метан — важнейший фактор увеличения спроса на газообразное топливо и, как следствие, улучшения экономической эффективности и экологичности транспорта.

В Росаккредитации «Известиям» сказали, что вступление в силу нового ГОСТа определено решением Евразийской экономической комиссии. ЕЭК внесла изменения в технический регламент о безопасности транспорта, которым предусмотрено вступление в силу этого стандарта. Отменен технический регламент может быть также решением ЕЭК, добавили там.

— Изначально ГОСТ 33670-2015 предназначен для единичных транспортных средств. Но решением ЕЭК его действие распространено и на переоборудование автомобилей. Аккредитованная испытательная лаборатория в рамках своих компетенций обязана убедиться в том, что установленное на транспортное средство газобаллонное оборудование (ГБО) является оригинальным и сертифицированным, — объяснили в Росаккредитации.

«Известия» направили запросы в правительство и ЕЭК.

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