Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

Цена бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила исторический рекорд в России в четверг, 12 августа, превысив отметку 58 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России увеличилась на 0,8% и достигла нового рекорда в 58 031 рубль за тонну. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 августа.

21 июля биржевые территориальные индексы автомобильного бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» по итогам торгов обновили исторические максимумы.

В течение 2021 года цены на бензин, дизельное топливо, мазут, а также стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) периодически обновляли исторические максимумы на Санкт-Петербургской бирже. В июне стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 3,5%. Сильнее всего подорожал авиакеросин — более чем на 17%, СУГ — более чем на 10%, дизель — на 6%.

В начале июля «Известиям» рассказали в Минфине, что выплаты из бюджета по демпферу нефтяным компаниям для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в июне составили 51,2 млрд рублей, а в общей сложности с марта по июнь — 146,4 млрд рублей.

Демпфер рассчитывается как разница между нетбэком (мировая цена минус расходы на транспортировку и вывозная пошлина) и условной стоимостью бензина, устанавливаемой правительством в начале каждого года, умноженная на специальный коэффициент.

Когда мировые цены на бензин превышают условную, государство фактически субсидирует нефтеперерабатывающие заводы через предоставление налогового вычета. Механизм действует с 2019 года. Его разработка стала реакцией правительства на резкий рост цен на моторные виды топлива в конце весны 2018 года.

В конце июля Минэнерго пригрозило запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы при сохранении рекордных темпов биржевых цен. Позже стало известно, что 9 августа на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака приняли решение, что розничные цены на бензин удастся удержать в рамках инфляции до конца года и власти не будут вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России.