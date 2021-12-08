Факторы стабильности: что может помочь спасти экономику от связанного с COVID кризиса

Казахстан является одной из самых быстрорастущих экономик в Центральной Азии. Об этом на недавнем заседании инвестиционного круглого стола в Женеве заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что за годы независимости республике удалось привлечь свыше $370 млрд прямых иностранных инвестиций, ведется торговля со 180 странами мира. И даже год пандемии, хоть и превратился в испытание для экономики страны, не ухудшил инвестиционную привлекательность республики. Об основных обсуждаемых экспертами компонентах бизнес-модели республики — в материале «Известий».

В последних числах ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании инвестиционного круглого стола в Женеве. Свою речь глава государства посвятил инвестиционной привлекательности региона: за последние 30 лет республике удалось привлечь свыше $370 млрд прямых иностранных инвестиций, ведется торговля со 180 странами мира. Швейцария входит в тройку лидеров среди стран-инвесторов, также в списке Нидерланды и США.

«Наша экономика окрепла, стала более конкурентоспособной и привлекательной. <…> Нами внедрен принцип индивидуальной поддержки и сопровождения каждого инвестора «под ключ», — заявил Токаев. Он подчеркнул, что «для важнейших инвестиционных проектов государство гарантирует правовую и финансовую стабильность до 25 лет».

Специалисты подчеркивают, что основа для создания этой системы была заложена еще в 1997 году, когда были выдвинуты инициативы, которые легли в основу стратегии развития страны «Казахстан-2030». Эту программу принимал первый президент страны Нурсултан Назарбаев.

«Целенаправленное следование и исполнение целей позволило, по мнению независимых аналитиков, вывести важные, приоритетные в то время отрасли экономики страны на принципиально новый уровень», — вспоминает казахстанская журналистка Ляззат Егибаева. Стратегия «Казахстан-2030» включила в себя семь долгосрочных приоритетов для РК — в их числе экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений.

В своем выступлении Токаев несколько раз коснулся важных для страны опорных точек, которые обеспечивают экономическую стабильность: крупных инфраструктурных проектов, функционирования фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и системы международных финансовых центров внутри страны. Эти три столпа современной экономики республики, уверены эксперты, позволили стране относительно спокойно пройти кризис, связанный с пандемией, и в итоге сохранить инвестиционный климат на хорошем уровне, что и показал круглый стол в Женеве. Расскажем о них подробнее.

Международный финансовый центр «Астана»

Действующие в разных странах международные финансовые центры являются ключевыми площадками для привлечения и управления потоками капитала со всего мира. Не исключением стал и единственный в Центральной Азии Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), созданный по инициативе Назарбаева 3,5 года назад.

Проект МФЦА был задуман еще в 2015 году, чтобы связать экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы. Для этого даже пришлось вносить изменения в конституцию. В июле 2018 года состоялось его официальное открытие, а в июле 2020-го принята стратегия развития до 2025 года. Работа центра основана на британском праве. Применение английского права на отдельно взятой территории — почти беспрецедентный и оригинальный ход, говорила в интервью РБК адвокат, управляющий партнер GRAD Legal & Financial Advisory Мария Аграновская. По ее словам, эта правовая система более понятна крупным и средним зарубежным инвесторам.

В МФЦА создана отдельная фондовая биржа Astana International Exchange (AIX), также действующая в юрисдикции английского права, ее инфраструктура создавалась в партнерстве с NASDAQ, Goldman Sachs, Фондом Шелкового пути и Шанхайской фондовой биржей. Требования для эмитентов официального списка соответствуют эквивалентным требованиям Лондонской фондовой биржи. В 2018 году Астана вошла в основной рейтинг глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index, GFCI) наряду с такими известными международными финансовыми центрами, как Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Дубай, Шанхай и Абу-Даби. По данным РБК, в 2019 году AIX привлекла около $217 млн акционерного капитала — в несколько раз больше, чем весь фондовый рынок Казахстана за предшествующие три года.

Важнейший институт МФЦА — независимое финансовое регулирование в соответствии с международными стандартами. Также здесь создан AIFC Expat Centre (для упрощения интеграции иностранных представителей в казахстанское бизнес-сообщество), отдельное подразделение AIFC Business Connect Ltd (стимулирует привлечение прямых инвестиций в Центрально-Азиатский регион, предоставляя информационное и организационное сопровождение проектов) и AIFC Green Finance Centre Ltd (продвигает устойчивое финансирование в Казахстане и Центральной Азии).

О работе МФЦА на встрече со швейцарскими инвесторами говорил и казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что в структуре МФЦА также создан Международный арбитражный центр, обеспечивающий оперативную альтернативу судебному разбирательству. Для компаний-участников созданы беспрецедентные в регионе условия. Сейчас МФЦА называют «ядром финансовой инфраструктуры Казахстана и финансовым хабом для всего Центрально-Азиатского региона». По состоянию на конец 2020 года в центре зарегистрированы 604 компании из 47 стран. Активы компаний финансового сектора МФЦА составляют $569 млн.

Справка «Известий» Создание привлекательного бизнес-климата в Казахстане велось все три десятилетия существования независимого государства. Поначалу западный деловой мир слабо представлял себе перспективы Казахстана как экономического партнера. Дело сдвинулось с мертвой точки после заключенного в 1993 году соглашения с корпорацией «Шеврон» о разработке Тенгизского нефтегазового месторождения.

Положительное влияние также оказало взаимодействие республики с Международным валютным фондом. В 1993–1998 годах Казахстан одолжил у МВФ $390 млн. Вернуть деньги страна обещала до 2007 года, но выполнила обязательства на семь лет раньше. Инвесторы положительно оценили такой поступок, выгоду получил и сам Казахстан, ведь на процентах удалось сэкономить $70 млн.

В результате Казахстан в 90-е годы стал лидером по привлечению иностранных инвестиций на постсоветском пространстве. Например, в 1997 году республика привлекла $7 млрд, на каждого казахстанца приходилось по $165 иностранных инвестиций. Успехи Казахстана замечали международные эксперты. В рейтинге Всемирного экономического форума в 2005–2006 годах Казахстан занял 61-е место из 117. В рейтинге Института развития менеджмента в Лозанне, выпускающего ежегодник конкурентоспособности, Казахстан в 2009 году занял 36-е место, опередив и Россию, и Украину.

Объем накопленных российских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан превышает $10 млрд, казахстанских в Россию — $3 млрд. В Казахстане действует больше 7 тыс. совместных предприятий, а также многие крупные российские частные и государственные компании — «АвтоВАЗ», «ВымпелКом» («Билайн»), «Газпром», «Интер РАО ЕЭС», «Лукойл», «Росатом», «Русал» и другие.

В 2021 году Казахстан занял 35-е место в рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (АО «ФНБ «Самрук-Казына») — крупнейший холдинг страны, деятельность которого сосредоточена на управлении активами в совершенно разных отраслях. Фонд управляет практически всеми национальными компаниями страны , его единственным акционером является правительство республики. Фонд был основан в 2008 году путем слияния госхолдингов «Самрук» и «Казына», инициатором объединения национальных компаний в единую структуру под контролем государства стал Нурсултан Назарбаев, он и по сей день возглавляет совет по управлению госхолдингом. Сейчас рассказывают, что идея родилась после его визита в Сингапур осенью 2003 года. Тогда у главы Казахстана состоялась встреча с Ли Куан Ю и руководством национального инвестиционного фонда Temasek, управляющего частью госактивов Сингапура.

В составе ФНБ сейчас насчитывается около 600 компаний, сфера деятельности которых охватывает практически весь спектр экономики страны, начиная от финансов, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта и заканчивая структурами вроде инвестиционных, управленческих, маркетинговых и прочих подразделений. Около 2/3 фонд контролирует напрямую, остальное — совместно с частными совладельцами. В совокупности активы компаний ФНБ составляют 28 трлн тенге — это 40% ВВП РК.

В период пандемийной турбулентности «Самрук-Казына» стал одним из ключевых институтов развития, отвечающих за обеспечение стабильности экономики страны. Держаться на плаву производственным предприятиям помогли государственный заказ и закупки квазигосударственного сектора. «Помощь эффективная. Особенно сейчас, когда бизнес-активность резко снижается», — заявил Нурсултан Назарбаев на заседании членов совета по управлению госхолдингом в ноябре прошлого года.

По его словам, стратегия развития Фонда еще раз доказала свою эффективность — позволила сохранить положительную динамику, не допустив существенных простоев и сокращений и поддержав товаропроизводителей. Но стратегию развития фонда в конце прошлого года было решено обновить, преобразовав «Самрук-Казына» к 2024 году в инвестиционный холдинг по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния.

На конец 2020 года чистая прибыль фонда составляла 582 млрд тенге, в сравнении с 1,4 трлн тенге в 2019 году. Но в 2021 году «Самрук-Казына» заметно восстановил доходы, в основном продажами нефти и нефтепродуктов. Последние обеспечили свыше 50% доходов в первом полугодии 2021 года. Доходы от нефтепродуктов выросли на 34% к первому полугодию 2020 года, что привело к увеличению чистой прибыли в 4,3 раза. В ноябре этого года рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») «Самрук-Казына» в иностранной и национальной валюте на уровне BBB со стабильным прогнозом.

Инфраструктурные проекты

Очень важным в республике считается транзитный, транспортно-логистический и инфраструктурный потенциал. В частности, все последние годы в стране осуществлялась модернизация железнодорожной сети, что привело к созданию независимой транспортной инфраструктуры. Она позволила не только развиваться остальным сферам экономики, но и стать частью евразийской транзитной системы, сделать ставку на этот сегмент в общем ВВП.

Этому предшествовала работа по модернизации железнодорожной инфраструктуры, обновлению основных фондов магистрали и подвижного состава. После развала Союза многие регионы и области РК оказались отрезанными друг от друга, и транспортная связь между ними осуществлялась только по железным дорогам соседних государств, в первую очередь России, и это при слабом развитии и низком качестве автомобильных дорог.

Интенсивная работа в этом направлении началась в 2001 году, с вводом в строй линии Аксу–Дегелен, через три года — Хромтау–Алтынсарино, потом Шар – Усть-Каменогорск. Все эти меры вкупе сняли с повестки дня проблему беспрепятственного перемещения грузов и пассажиров между центральной, западной и северо-восточной частями РК. Открылся международный железнодорожный коридор «Север–Юг», связавший Иран, Туркменистан и Казахстан. Казахстанский участок (120 км) был закончен первым — в 2012 году, а в 2013 году состоялась его стыковка с туркменским участком Кызылгая–Берекет. Новый транспортный коридор позволил наиболее полно реализовать транзитно-транспортный потенциал трех стран.

Первым масштабным автодорожным проектом стало создание международного транзитного коридора «Западная Европа – Западный Китай» — автомагистрали протяженностью 8,4 тыс. км, призванной соединить Россию, Казахстан и КНР. Протяженность коридора по территории Казахстана составляет 2787 км. В ходе реализации проекта было задействовано более 60 строительно-дорожных компаний, трудоустроено около 35 тыс. человек, создано 47 новых и расширено 8 существующих производств. В результате реализации проекта время в пути сократилось более чем в два раза, существенно увеличился транспортный поток.

Кроме того, правительство страны отчитывалось о том, что стране удалось вписаться в масштабный проект Китая «Один пояс — один путь», идея которого была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году. Для республики эта инициатива стала окном новых возможностей. Сегодня коридор обеспечивает порядка 90% (1,71 млн т в 2019 году) всего транзитного груза через территорию страны на автотранспорте, суммарный среднегодовой экономический эффект составляет свыше 190 млрд тенге.

Всё это позволило создать в стране конкурентоспособный транзитный хаб. Контейнерные маршруты через Казахстан и в пандемию пользуются высоким спросом на мировом рынке. По итогам девяти месяцев 2020-го объем перевозок грузов транзитом по территории Казахстана составил 15,6 млн т, что на 28% выше показателя 2019 года. Созданная за годы независимости крепкая инфраструктура позволила стране не снижать объемы товарооборота в сложный для экономики период, что позволило ей выстоять.

Автор цитаты Как известно, дороги служат транспортными артериями государства. Всего за 10 лет мы построили 14 тыс. км автомобильных и 2,5 тыс. км железных дорог, реконструировали все крупные аэропорты, морские и сухие порты. В результате Казахстан, не имевший доступа к морю, получил прямой выход к европейским странам, Персидскому заливу, Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам и стал трансконтинентальным евразийским транспортным мостом.

Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, статья «Уроки независимости»